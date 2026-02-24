Extended toilet time may cause health issues: చాలా మంది ఉదయం లేచి వాష్రూమ్కి వెళ్లేటప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ని తీసుకెళ్తారు. మరి కొందరేమో న్యూస్ పేపర్ పట్టుకెళ్తారు. ఫోన్ చూస్తూనో, పేపర్ చదువుతూనో.. బాత్రూమ్లోనే చాలా సమయం కూర్చుంటారు. అయితే అలా చేయడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడతాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 10 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు టాయిలెట్లో కూర్చుంటే అనేక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని అంటున్నారు.
టాయిలెట్లో ప్రతిరోజు అలా ఎక్కువ సేపు కూర్చుండిపోతే పైల్స్, కటి సంబంధ బలహీనత వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. చాలా మంది వాష్రూమ్కి ఫోన్లు తీసుకెళ్లి దాదాపు 15 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు ఫోన్లను స్క్రోల్ చేస్తూ చూస్తున్నారని వైద్యులు అంటున్నారు. పైల్స్, కటి సంబంధ బలహీనత వంటి ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలా మంది రోగులు తమ వద్దకు వస్తున్నారని చెబుతున్నారు. టాయిలెట్పై కూర్చునే పొజిషన్ శరీరానికి ప్రతికూల ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు.
గురుత్వాకర్షణ శక్తి భూమిపై మనం ఉండడానికే కాకుండా, హృదయానికి రక్తప్రసరణ జరగడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని.. టాయిలెట్ ఓవల్ ఆకారపు సీటు మలాశయాన్ని సాధారణ కుర్చీలో కంటే తక్కువ స్థానంలో ఉంచుతుందని వివరించారు. దీంతో గురుత్వాకర్షణ శక్తి కటిపై ఒత్తిడిని తీసుకొస్తుందని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో మలాశయములో సమస్యలు ఉత్పన్నమై.. పేగులో కొంత భాగం జారిపోతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడి కవాటం మీదుగా రక్త ప్రసరణ జరిగి, మళ్లీ వెనక్కు వెళ్లే అవకాశం ఉండని స్థితి ఏర్పడుతుందట. దీంతో అక్కడి రక్త నాళాలు ఉబ్బి పైల్స్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. టాయిలెట్ సీట్లో ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం ఒత్తిడిని పెంచి, సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. మలవిసర్జన సమయంలో ప్రేగు కదలికల విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నవారు 10 నిమిషాల కంటే అధిక సమయం వాష్రూమ్లో ఉండకూడదు.
