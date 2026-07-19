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బరువు తగ్గాలనుకునే వారు రాత్రి అన్నం తినవచ్చా? షాకింగ్ నిజాలు!

Dinner For Weight Loss: బరువు తగ్గే క్రమంలో రాత్రి అన్నం తినొచ్చా? ఇలా తింటే బరువు పెరుగుతారా? ఈ అంశంపై ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్టులు ఆసక్తికరమైన సమాధానలు తెలిపారు. ఏం తెలిపారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:18 PM IST
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు రాత్రి అన్నం తినవచ్చా? షాకింగ్ నిజాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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