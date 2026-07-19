/బరువు తగ్గాలనుకునే వారు రాత్రి అన్నం తినవచ్చా? షాకింగ్ నిజాలు!

Dinner For Weight Loss: బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ముందుగా చేసే పని రాత్రి పూట అన్నం తినడం పూర్తిగా మానేయడం. చపాతీలు తినడమో లేదా సూప్లతో కడుపు నింపుకోవడమో చేస్తుంటారు. అయితే, రాత్రి పూట అన్నం తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతారనేది నిజమేనా? దీనిపై ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్లు ఏమంటున్నారు? అసలు నిజానిజాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
టైమింగ్ కాదు.. క్యాలరీలే ముఖ్యం..
ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్టులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాత్రి పూట అన్నం తినడం వల్ల మాత్రమే బరువు పెరుగుతారనేది ఒక పెద్ద అపోహ అని.. బరువు పెరగడం లేదా తగ్గడం అనేది మనం రోజంతా తీసుకునే.. మొత్తం క్యాలరీలు, ఖర్చు చేసే క్యాలరీలపై ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ.. రాత్రి సమయంలో తినే ఆహారంపై కాదని.. మనం ఖర్చు చేసే క్యాలరీల కంటే తక్కువ క్యాలరీల ఆహారాన్ని తీసుకున్నంత కాలం.. రాత్రి పూట అన్నం తిన్నా బరువు పెరగరని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
పోర్షన్ సైజ్ అత్యంత కీలకం..
రాత్రి పూట అన్నం తినవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నప్పటికీ.. దాని పరిమాణం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలని కొంతమంది ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. రాత్రి భోజనంలో అర కప్పు నుంచి ఒక కప్పు ఉడికించిన అన్నం తీసుకోవడం చాలా మంచిదని న్యూట్రిషనిస్టులు తెలుపుతున్నారు. కేవలం అన్నం మాత్రమే కాకుండా.. దానితో పాటు పప్పు, పనీర్ లేదా చికెన్ వంటి ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని, అలాగే తగినన్ని కూరగాయలను ఆహారంలో చేర్చుకోవాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.. దీనివల్ల శరీరానికి సమతుల్యమైన పోషకాలు అందుతాయి.
అన్నం శత్రువు కాదు..
ప్రముఖ నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బరువు తగ్గడానికి అన్నం శత్రువు కాదని.. రాత్రి పూట అన్నం తినేవారు పడుకోవడానికి కనీసం రెండు గంటల ముందే డిన్నర్ పూర్తి చేయాలని వారు సూచించారు. అలాగే పాలిష్ చేయని లేదా సింగిల్-పాలిష్ చేసిన బియ్యాన్ని వినియోగించడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదని, అతిగా తినకుండా నియంత్రణ పాటించడం ముఖ్యమని ఆమె వివరించారు.
ఏది బెటర్?
రాత్రి పూట అన్నం కంటే చపాతీలే బరువు తగ్గడానికి మంచివని చాలామంది భావిస్తూ ఉంటారు. అయితే, దీనిపై న్యూట్రిషనిస్టు స్పందించారు. అందరికీ ఒకటే నియమం వర్తించదని.. ఇది వారి జీర్ణశక్తి, వ్యక్తిగత అలవాట్లపై ఆధారపడి ఉంటుందని వారు తెలిపారు. రాత్రి భోజనంలో అన్నం లేదా చపాతీ.. ఏదైనా తినొచ్చని వెల్లడించారు. కానీ తీసుకునే పరిమాణం (Portion Control)తో పాటు అది ఎంత సమతుల్యంగా ఉందనేదే లెక్కలోకి వస్తుందన్నారు..
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