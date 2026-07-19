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పారేసే కొత్తిమీర కాడల్లోనే అసలైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..

Coriander Stems Benefits: కొత్తిమీర ఆకులను వినియోగించుకుని.. కాడలను మనం బయట పారేస్తూ ఉంటాము. నిజానికి ఇలా చేయడం కంటే రోజు వీటిని ఆహారాల్లో వినియోగించడం చాలా మంచిది. వీటిని వినియోగిస్తే, బోలెడు లాభాలు పొందుతారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:41 PM IST
పారేసే కొత్తిమీర కాడల్లోనే అసలైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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