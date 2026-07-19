/పారేసే కొత్తిమీర కాడల్లోనే అసలైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..

Coriander Stems Benefits: సాధారణంగా మనం మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన కొత్తిమీర ఆకులను బాగా వాడుకుని.. కాడలను పనికిరాని వ్యర్థాలుగా భావించి చెత్తబుట్టలో పడేస్తూ ఉంటాం.. అయితే, మనం చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు ఇదేనని ఆహార నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఆకుల కంటే కొత్తిమీర కాడలలోనే అత్యంత అద్భుతమైన రుచితో పాటు మంచి సువాసన దాగి ఉంటుందని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, మన శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు ఈ కాడల్లో పుష్కలంగా లభిస్తాయని వారు చెబుతన్నారు. ఇకపై వాటిని పారేయకుండా వంటల్లో ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో.. వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తాలింపుకు ప్రత్యేక రుచి..
మన భారతీయ వంటకాల్లో తాలింపుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. పప్పు లేదా కూరలకు తాలింపు పెట్టేటప్పుడు ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చితో పాటు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కాడలను కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ పోపు వంటకాల రుచిని రెట్టింపు చేయడమే కాకుండా.. ఇల్లంతా మంచి సువాసనతో నిండిపోయేలా చేస్తుంది.
గ్రేవీలు, కూరల రుచిని పెంచడానికి..
కూరలకు మంచి చిక్కదనంతో పాటు రుచి రావాలంటే కొత్తిమీర కాడలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. కూరలు వండే క్రమంలో ఉల్లిపాయలతో పాటు మసాలా దినుసులు వేయించే సమయంలోనే ఈ కాడలను సన్నగా ముక్కలుగా కోసి వేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అవి నూనెలో చక్కగా మెత్తబడి.. గ్రేవీకి మంచి రుచిని అందిస్తాయి.
సూప్లకు అద్భుతమైన సువాసన..
ముఖ్యంగా చలికాలంలో, వర్షాకాలంలో వేడివేడి వెజిటబుల్ లేదా చికెన్ సూప్స్ తాగడానికి చాలామంది ఇష్టపడతారు. అలాంటి సమయాల్లో ఈ కొత్తిమీర కాడలను పారేయకుండా.. సూప్ మరిగేటప్పుడు అందులో వేసి ఉడికించాలి. దీనివల్ల కాడల్లోని పోషకాలన్నీ సూప్లోకి చేరడమే కాకుండా.. సూప్కు మంచి తాజా సువాసన (Aroma) వస్తుంది.
చట్నీలు, డిప్స్లకు..
సాయంత్రం పూట తినే స్నాక్స్ కోసం హెల్తీ డిప్స్ లేదా చట్నీలు తయారు చేయడానికి కొత్తిమీర కాడలు చక్కగా వినియోగించుకోవచ్చు. పెరుగు, పనీర్ లేదా ఉడికించిన శనగలతో పాటు ఈ కాడలను కలిపి గ్రైండ్ చేయడం వల్ల అద్భుతమైన, ఆరోగ్యకరమైన డిప్స్ తయారువుతుంది. ఇవి రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
మ్యారినేషన్లో భాగంగా..
పనీర్, చికెన్ లేదా మటన్ వంటి మాంసాహార వంటకాలను వండే ముందు మ్యారినేట్ చేయడం భారతీయులకు అలవాటు. ఈ మ్యారినేషన్ ప్రక్రియలో కొత్తిమీర కాడలను మెత్తని పేస్ట్లా చేసి వేసుకోవచ్చు.. ఇది ముక్కలకు మసాలాలు బాగా పట్టేలా చేయడమే కాకుండా.. డిష్కి ఒక ప్రత్యేకమైన తాజాదనాన్ని.. రుచిని అందిస్తుంది.
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