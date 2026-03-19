English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Drinking Water After Fruits: ఈ పండు తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు! ఎందుకో తెలిస్తే జన్మలో ఈ తప్పు చేయరు!

Drinking Water After Fruits: ఈ పండు తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు! ఎందుకో తెలిస్తే జన్మలో ఈ తప్పు చేయరు!

Drinking Water After Fruits Bad: ఏవైనా పండ్లు తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. దీని వెనుక ఉన్న బలమైన కారణం వింటే మీరు షాక్ అవుతారు. దీని గురించి మరింత వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 19, 2026, 04:30 PM IST

Drinking Water After Fruits: ఈ పండు తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు! ఎందుకో తెలిస్తే జన్మలో ఈ తప్పు చేయరు!

Drinking Water After Fruits Bad: మనలో చాలా మంది ఆపిల్స్‌తో సహా వివిధ రకాల పండ్లను తింటుంటారు. ఎందుకంటే పండ్లు సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఆపిల్స్ తినడం వల్ల అనేక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని దూరం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది జీర్ణక్రియకు సహాయపడటమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. దీంతో ఇలాంటివి తినడం ఎంతో ఆరోగ్యకరమని తెలుస్తోంది. ఆపిల్స్‌లో పోషకాల పరంగా, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల పరంగా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. 
 
పండ్లు సాధారణంగా ఇథిలీన్ వాయువును కూడా విడుదల చేస్తాయి. ఆ వాయువు ఇతర పండ్లను కూడా పక్వానికి తెస్తుంది. ప్రాచీన గ్రీకు గ్రంథాలు ఆపిల్స్‌ను అందం, ప్రేమకు చిహ్నంగా ఎన్నోసార్లు పేర్కొన్నాయి. మరోవైపు, సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ తలపై ఆపిల్ పడిన సమయంలో గురుత్వాకర్షణ నియమాన్ని కనుగొన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆపిల్ చరిత్రను పరిశీలిస్తే.. ఈ పండు మానవులతో పాటే భూమిపైకి వచ్చిందని పరిశోధనలు వెల్లడించాయి. దీనిని క్రీ.పూ. 10,000 నుండి 8,500 మధ్య కాలంలో కనుగొన్నారని సమాచారం. వృక్షశాస్త్రజ్ఞుల ప్రకారం.. ఆపిల్ మొదట మధ్య ఆసియాలోని కజకిస్తాన్‌లో ఉద్భవించింది. అక్కడి నుండి, ఇది ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు చేరుకుంది. అయితే ఈ పండును ఆసియా, ఐరోపాలో వేల సంవత్సరాలుగా సాగు చేస్తున్నారనేది కూడా వాస్తవం.

ఇండో-అమెరికన్ వృక్షశాస్త్రవేత్త సుష్మా నైతాని ఆపిల్‌కు నాలుగు మూలాలను పరిగణించారు. వీటిలో సారవంతమైన అర్ధచంద్రాకార ప్రాంతం (ఇజ్రాయెల్, జోర్డాన్, సిరియా, ఇరాక్ వంటి దేశాల్లో), మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతం (ఇరాన్, తుర్క్‌మెనిస్తాన్), మధ్య ఆసియా ప్రాంతం (కజకిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, భారతదేశంతో పాటు చైనా, థాయ్‌లాండ్, వియత్నాం, కొరియా ప్రాంతాల్లో విరివిగా పండిస్తున్నారు. ప్రాచీన భారతీయ గ్రంథమైన 'చరకసంహిత'లో చిన్చిట్ట గురించి క్లుప్త వివరణ ఉంది. దాని 'పండు'లో ఆపిల్ వగరు-తీపి, చల్లదనాన్నిచ్చేదిగా, తినదగినదిగా పరిగణించారు. నేడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇందులో సుమారు 7500 రకాలు ఉన్నాయి. 

ఆధునిక శాస్త్రం ప్రకారం.. తొక్క తీయని ఒక మధ్యస్థ పరిమాణపు ఆపిల్‌లో 86% నీరు, 52 కేలరీలు, 0.3 గ్రాముల ప్రోటీన్, 10.4 గ్రాముల చక్కెర, 13.8 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు, 2.4 గ్రాముల ఫైబర్, 0.2 గ్రాముల కొవ్వు ఉంటాయట. ఈ పండ్లు విటమిన్ సి, పొటాషియం, మాంగనీస్, రాగి, ట్రిప్టోఫాన్‌లకు మంచి మూలం. అంటే ఇది ఆకలి, నిద్ర, శరీరంలోని ఏ నొప్పినైనా నియంత్రిస్తుంది. అందువల్ల ఇది శరీరంలో అనేక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌తో పోరాడి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. అందుకే ఈ పండు తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల మంచి కంటే చెడే ఎక్కువ జరుగుతుందని చెబుతుంటారు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

FruitsappleHistoryDrinking Water After FruitsWater Fruits

Trending News