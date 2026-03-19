Drinking Water After Fruits: ఈ పండు తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు! ఎందుకో తెలిస్తే జన్మలో ఈ తప్పు చేయరు!

Drinking Water After Fruits Bad: మనలో చాలా మంది ఆపిల్స్తో సహా వివిధ రకాల పండ్లను తింటుంటారు. ఎందుకంటే పండ్లు సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఆపిల్స్ తినడం వల్ల అనేక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని దూరం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది జీర్ణక్రియకు సహాయపడటమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. దీంతో ఇలాంటివి తినడం ఎంతో ఆరోగ్యకరమని తెలుస్తోంది. ఆపిల్స్లో పోషకాల పరంగా, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల పరంగా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి.
పండ్లు సాధారణంగా ఇథిలీన్ వాయువును కూడా విడుదల చేస్తాయి. ఆ వాయువు ఇతర పండ్లను కూడా పక్వానికి తెస్తుంది. ప్రాచీన గ్రీకు గ్రంథాలు ఆపిల్స్ను అందం, ప్రేమకు చిహ్నంగా ఎన్నోసార్లు పేర్కొన్నాయి. మరోవైపు, సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ తలపై ఆపిల్ పడిన సమయంలో గురుత్వాకర్షణ నియమాన్ని కనుగొన్నారు.
ఆపిల్ చరిత్రను పరిశీలిస్తే.. ఈ పండు మానవులతో పాటే భూమిపైకి వచ్చిందని పరిశోధనలు వెల్లడించాయి. దీనిని క్రీ.పూ. 10,000 నుండి 8,500 మధ్య కాలంలో కనుగొన్నారని సమాచారం. వృక్షశాస్త్రజ్ఞుల ప్రకారం.. ఆపిల్ మొదట మధ్య ఆసియాలోని కజకిస్తాన్లో ఉద్భవించింది. అక్కడి నుండి, ఇది ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు చేరుకుంది. అయితే ఈ పండును ఆసియా, ఐరోపాలో వేల సంవత్సరాలుగా సాగు చేస్తున్నారనేది కూడా వాస్తవం.
ఇండో-అమెరికన్ వృక్షశాస్త్రవేత్త సుష్మా నైతాని ఆపిల్కు నాలుగు మూలాలను పరిగణించారు. వీటిలో సారవంతమైన అర్ధచంద్రాకార ప్రాంతం (ఇజ్రాయెల్, జోర్డాన్, సిరియా, ఇరాక్ వంటి దేశాల్లో), మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతం (ఇరాన్, తుర్క్మెనిస్తాన్), మధ్య ఆసియా ప్రాంతం (కజకిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, భారతదేశంతో పాటు చైనా, థాయ్లాండ్, వియత్నాం, కొరియా ప్రాంతాల్లో విరివిగా పండిస్తున్నారు. ప్రాచీన భారతీయ గ్రంథమైన 'చరకసంహిత'లో చిన్చిట్ట గురించి క్లుప్త వివరణ ఉంది. దాని 'పండు'లో ఆపిల్ వగరు-తీపి, చల్లదనాన్నిచ్చేదిగా, తినదగినదిగా పరిగణించారు. నేడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇందులో సుమారు 7500 రకాలు ఉన్నాయి.
ఆధునిక శాస్త్రం ప్రకారం.. తొక్క తీయని ఒక మధ్యస్థ పరిమాణపు ఆపిల్లో 86% నీరు, 52 కేలరీలు, 0.3 గ్రాముల ప్రోటీన్, 10.4 గ్రాముల చక్కెర, 13.8 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు, 2.4 గ్రాముల ఫైబర్, 0.2 గ్రాముల కొవ్వు ఉంటాయట. ఈ పండ్లు విటమిన్ సి, పొటాషియం, మాంగనీస్, రాగి, ట్రిప్టోఫాన్లకు మంచి మూలం. అంటే ఇది ఆకలి, నిద్ర, శరీరంలోని ఏ నొప్పినైనా నియంత్రిస్తుంది. అందువల్ల ఇది శరీరంలో అనేక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్తో పోరాడి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. అందుకే ఈ పండు తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల మంచి కంటే చెడే ఎక్కువ జరుగుతుందని చెబుతుంటారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
ALso Read: Shraddha Kapoor Marriage: రష్మిక తర్వాత పెళ్లిపీటలెక్కనున్న మరో హీరోయిన్! లవర్తో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇలా!
Also Read: Nora Fatehi Controversy Song: బూతు పాట, బూతు డ్యాన్స్లపై వివాదం..ఎట్టకేలకు మాట్లాడిన 'బాహుబలి' హీరోయిన్!
