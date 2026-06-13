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Early Dinner Benefits: రాత్రి 8 గంటల లోపు భోజనం చేస్తే ఎన్ని రోగాలు నయం అవుతాయంటే?

Health Tips: ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఆలస్యంగా భోజనం చేస్తున్నారు. దీంతో చిన్న వయస్సులోనే ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే రాత్రి 8 గంటల లోపు భోజనం చేయడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటంతో పాటు శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 13, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:54 PM IST
Early Dinner Benefits: రాత్రి 8 గంటల లోపు భోజనం చేస్తే ఎన్ని రోగాలు నయం అవుతాయంటే?
Image Credit: Eat Before 8 PM The Simple Habit That Can Improve Your Health (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Early Dinner Benefits: రాత్రి 8 గంటల లోపు భోజనం చేస్తే ఎన్ని రోగాలు నయం అవుతాయంటే?
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