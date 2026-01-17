Apples: రోజుకు ఒక్క యాపిల్ తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా? వైద్యులే షాక్!

Apples Health Benefits: యాపిల్స్ జ్యూస్ లేదా నేరుగా తినవచ్చు. సలాడ్ రూపంలో కూడా తీసుకుంటారు. యాపిల్స్ స్మూథీలా తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ప్రతిరోజు ఒక యాపిల్ తీసుకోవడం వల్ల వైద్యులకు దూరంగా ఉండవచ్చు అని కూడా నిపుణులు చెప్తారు. రోజు యాపిల్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం..
యాపిల్లో ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్స్ కూడా ఉంటాయి. విటమిన్ సీ, పొటాషియం, విటమిన్ కే ఉంటాయి. యాపిల్లో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. వీటిని స్కిన్ తో పాటు తీసుకోవడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. యాపిల్ గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. ఇందులో పెక్టిన్ ఉంటుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది. అంతే కాదు యాపిల్లోని పొలీఫెనల్స్ రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతాయి. దీంతో స్ట్రోక్ వంటి గుండె సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
యాపిల్ జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేకు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడుతుంది. ఇందులో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులో నీటి శాతం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి కడుపునిండిన అనుభూతి ఎక్కువ సమయం పాటు కల్పిస్తుంది. బరువు నిర్వహణలో ఉన్నవారు యాపిల్ తీసుకోవాలి.
షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు కూడా యాపిల్ తినవచ్చు. ఇందులో గ్లైసెమిక్ సూచీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులో పాలీఫెనల్స్ జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతాయి. అంతేకాదు యాపిల్లో విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. సీజనల్ జబ్బులు మన చుట్టుముట్టకుండా ఉంటాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం రెగ్యులర్గా యాపిల్ తీసుకుంటే ప్రాణాంతక టైప్ 2 డయాబెటిస్ రాకుండా ఉంటుంది. యాపిల్ లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బ్రెయిన్ సెల్స్ ని రక్షిస్తాయి. అంతేకాదు ఆల్జీమార్ సమస్య రాకుండా నివారిస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి కూడా యాపిల్ తోడ్పడుతుంది. ఇందులో విటమిన్ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు స్కిన్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతాయి.
యాపిల్ క్యాన్సర్ కణాలకు వ్యతిరేకంగా కూడా పోరాడుతుంది. ఇందులో యాంటీ క్యాన్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫైటో కెమికల్ యాపిల్లో కలిగి ఉండటం వల్ల కొలన్, బ్రెస్ట్, కాలేయ క్యాన్సర్ల నుంచి దూరంగా ఉంటారు. (Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
