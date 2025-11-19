Healthy Dosas: ఆహా.. అద్భుతమైన ఆరోగ్యం కోసం 5 రకాల దోశలు.. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి..!

Healthy 5 Types Dosas: ప్రతిరోజు మార్నింగ్ మనం చేసే బ్రేక్ఫాస్ట్.. మన ఆరోగ్యంపై చాలా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఉదయాన్ని మంచి ఆహారంతో ప్రారంభిస్తే.. ఆ రోజంతా మనం ఎనర్జిటిక్గా ఉంటాం. అయితే చాలా మంది మార్నింగ్ ఇడ్లీ, దోశ, పూరి, వడ అంటూ రకరకాల టిఫిన్లను తింటూ ఉంటారు. వీటన్నింటిలోనూ దోశ చాలా స్పెషల్. చాలా మంది దోశను ఇష్టంగా తింటారు. అయితే దోశను కూడా చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు. ఇవి కేవలం టేస్ట్ని మాత్రమే కాకుండా.. మంచి హెల్త్ని కూడా అందిస్తాయి. మనకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే 5 రకాల దోశలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1.మొలకెత్తిన పెసర్లతో దోశ
పెసర దోసలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. మీకు తక్షణ శక్తి కావాలంటే ఈ దోశలను తీసుకోవచ్చు. పెసర్లను నానబెట్టి మొలకెత్తిన తర్వాత.. పచ్చిమిర్చి, అల్లం, జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసి దోశలా వేయాలి. మీకు మరింత రుచిగా కావాలంటే దోశపైనా ఉల్లిపాయలు కూడా చల్లుకోవచ్చు.
2. రాగి దోశ
రాగి దోశ రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. వీటిలో కాల్షియం అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎముకలకు బలాన్ని ఇస్తుంది. అధిక ఫైబర్ కూడా ఉండడంతో జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు చేస్తుంది. ఈ రాగి దోశలను వేసుకోవడానికి ముందుగా ఉలువలు, కొంచెం బియ్యం కలిపి నానబెట్టి.. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అందులో రాగి పిండి కూడా కలిపి.. నైట్ మొత్తం ఫర్మెంట్ చేసిన తర్వాత దోశలా వేసుకోవాలి.
3.అటుకుల దోశ
అటుకులతో వేసుకున్న దోశ తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. దీనివల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై తక్కువ ప్రభావం పడుతుంది. ఈ దోశ తక్కువ కేలరీలతో ఉండి అధిక శక్తిని అందిస్తుంది. ఓ 6 గంటలు నానబెట్టుకున్న బియ్యంలో పెరుగు, అటుకులు కలిపి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసి.. తక్షణమే దోశలాగా వేసుకోవచ్చు.
4.క్వినోవా దోశ
హై ప్రోటీన్, హై ఫైబర్ డైట్ కావాలనుకునేవారికి క్వినోవా దోశ ది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది గ్లూటెన్ ఫ్రీ, డయాబెటిక్ ఫ్రెండ్లీ దోశ. షుగర్ పేషేంట్స్ ఈ దోశ తినడం వల్ల షుగర్ మొత్తం కంట్రోల్లో ఉటుంది. శరీరానికి అవసరమైన అతి ముఖ్యమైన అమైనో యాసిడ్స్ను ఈ దోశ అందిస్తుంది. క్వినోవా, ఉలువలు, కొంచెం బియ్యం కలిపి నానబెట్టి.. గ్రైండ్ చేసి ఫర్మెంట్ అయిన తర్వాత దోశలుగా వేసుకోవచ్చు.
5.బీట్రూట్, క్యారెట్ దోశ
విటమిన్ A, విటమిన్ C అధికంగా ఉండే బీట్రూట్, క్యారెట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని చాలా పెంచుతాయి. ఇవి చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఈ రెండింటిలో ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి కాబట్టి మంచి ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. మీ ఇంట్లో ఉన్న బేసిక్ దోశ పిండిలో క్యారెట్, బీట్రూట్ తురిమి కలిపి దోశలు చేసుకోవాలి.
