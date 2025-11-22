Dark Chocolate: చాక్లెట్ లవర్స్ మీకో గుడ్ న్యూస్.. ప్రతిరోజూ కొద్దిగా డార్క్ చాక్లెట్ తినడం వల్ల మైండ్ బ్లోయింగ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్..!

Dark Chocolate Health Benefits: డార్క్ చాక్లెట్ వల్ల సూపర్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని.. అందుకే ప్రతిరోజూ కొంచెం డార్క్ చాక్లెట్ తినాలని సైంటిస్టులు అంటున్నారు. ఇలా రోజూ కొద్దిగా డార్క్ చాక్లెట్ తినడం ద్వారా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చునని చెబుతున్నారు. డార్క్ చాక్లెట్తో ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం..
డార్క్ చాక్లెట్తో LDL కొలెస్ట్రాల్ కు చెక్..
ది జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ నివేదిక ప్రకారం.. ప్రతిరోజూ కొద్దిగా డార్క్ చాక్లెట్ తినడం వల్ల LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని గుర్తించారు. డార్క్ చాక్లెట్ తినడం వల్ల హార్ట్ స్ట్రోక్ నుంచి మరణ ముప్పును దాదాపు 50 శాతం తగ్గించవచ్చంట. అంతేకాకుండా వారానికి కనీసం ఒకసారైనా డార్క్ చాక్లెట్ తినడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి కూడా బాగా మెరుగుపడుతుందని ఈ నివేదికలో తేలింది.
సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి డార్క్ చాక్లెట్ చెక్..
డార్క్ చాక్లెట్ తినడం వల్ల తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడితో పాటు ఆందోళన వంటి సమస్యలను నివారించవచ్చు. మానసికంగా ఎంతో ఆనందాన్ని కూడా పొందవచ్చునని నివేదిక తేల్చింది. డార్క్ చాక్లెట్లో ఫెనిలేథైలమైన్ వంటి సైకోయాక్టివ్ పదార్థాలు ఉంటాయి. వీటిలో మానసిక స్థితిని నియంత్రించే న్యూరోమోడ్యులేటర్ ఉంటుది. చాక్లెట్ తినేవారిలో చాలా కాలం తర్వాత మానసిక స్థితి మెరుగుపడినట్టు గుర్తించారు.
డార్క్ చాక్లెట్తో గుండెజబ్బులకు గుడ్ బై..
గతంలో డార్క్ చాక్లెట్ ప్రయోజనాలపై 30కి పైగా అధ్యయనాలు నిర్వహించారు. వీటి ప్రకారం.. ప్రతిరోజూ కొద్ది మొత్తంలో డార్క్ చాక్లెట్ తినే వారిలో ఎల్డీఎల్ కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటు, రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉండటంతో పాటు గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గించినట్టు పరిశోధకులు కనుగొన్నారు.
కొన్ని డార్క్ చాక్లెట్లు రుచికి బాగుంటాయి. వీటిలో 40 శాతం కోకో సాలిడ్లు ఉంటాయి. అందుకే డార్క్ చాక్లెట్ డార్క్గా కనిపించడానికి కారణంగా చెప్పవచ్చు. అధ్యయనాల్లో కనీసం 60 శాతం కోకో ఘనపదార్థాలను కలిగిన డార్క్ చాక్లెట్ నుంచి అతిపెద్ద ప్రయోజనాలను పొందవచ్చునని తేలింది. ఎప్పుడూ టెన్షన్గా ఉండే వారు రోజులో ఒకసారైనా లేదా వారానికి ఒకసారైన ఒక డార్క్ చాక్లెట్ తినడం ద్వారా అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చునని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
