Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /Ee Taram Kathalu: ప్రేమ పెరిగే కొద్దీ గొడవలు.. మన జీవితం ఈ 5 వేళ్లలాంటిదే!

Ee Taram Kathalu: ప్రేమ పెరిగే కొద్దీ గొడవలు.. మన జీవితం ఈ 5 వేళ్లలాంటిదే!

Ee Taram Kathalu: మన జీవితంలో కొన్ని విషయాలు మనకు అనుభవం వచ్చిన తర్వాతే అర్థమవుతాయి. ఒక సంబంధం మొదలైనప్పుడు ఉండే ఆనందం, ఆ తర్వాత పెరిగే అనుబంధం, చివరికి అదే బంధంలో వచ్చే చిన్న చిన్న గొడవలు.. ఇవన్నీ దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కనిపిస్తాయి. అలాంటి ఓ అనుభవాన్ని నేహా అనే అమ్మాయి మాతో పంచుకుంది. ఇది కేవలం తన కథ కాదని.. తన జీవితంలో నేర్చుకున్న ఓ ముఖ్యమైన పాఠమని ఆమె చెప్పింది. ఈ కథలోని వ్యక్తుల గోప్యత కోసం పేర్లు, కొన్ని వివరాలను మార్చాం.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 17, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:27 PM IST
Ee Taram Kathalu: ప్రేమ పెరిగే కొద్దీ గొడవలు.. మన జీవితం ఈ 5 వేళ్లలాంటిదే!
Image Credit: Ee Taram Kathalu(Source: AI)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ee Taram Kathalu: ప్రేమ పెరిగే కొద్దీ గొడవలు.. మన జీవితం ఈ 5 వేళ్లలాంటిదే!
2
3
4
5