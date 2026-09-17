/Ee Taram Kathalu: ప్రేమ పెరిగే కొద్దీ గొడవలు.. మన జీవితం ఈ 5 వేళ్లలాంటిదే!

Ee Taram Kathalu: నేహా చెప్పిన ఓ పోలిక చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. మన చేతికి ఉన్న ఐదు వేళ్లను గమనిస్తే.. ప్రతి వేలు ఒక దశను గుర్తు చేస్తుందని ఆమె అంటోంది.
చిటికెన వేలు లాంటిదే ఓ కొత్త రిలేషన్షిప్ ప్రారంభ దశ. అప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి గురించి పూర్తిగా తెలియదు. చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా కొత్తగా అనిపిస్తాయి. మాట్లాడటం, కలవడం, ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకోవడం.. అన్నీ చాలా ఆనందంగా ఉంటాయి.
ఆ తర్వాత ఉంగరం వేలు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ప్రేమ మరింత పెరుగుతుంది. ఎదుటి వ్యక్తి మనకు చాలా ప్రత్యేకంగా మారిపోతారు. వారి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం మొదలవుతుంది.
ఇక మధ్య వేలు లాగా ప్రేమ కూడా ఒక దశలో చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలవుతుందని నేహా చెబుతోంది.
ప్రేమ పెరిగిన కొద్దీ మనలో అంచనాలు, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా పెరుగుతాయి. “నాతోనే అన్ని విషయాలు చెప్పాలి”, “నన్నే ముందు గుర్తు చేసుకోవాలి”, “నాకు తెలియకుండా ఏదీ చేయకూడదు” అనే ఆలోచనలు మొదలవుతాయి.
అక్కడి నుంచే చిన్న చిన్న గొడవలు మొదలవుతాయి. ఎదుటి వ్యక్తి మన అంచనాలకు తగ్గట్టు ప్రవర్తించకపోతే బాధ కలుగుతుంది. అదే బాధ క్రమంగా కోపంగా మారుతుంది. ఒకప్పుడు ఎంతో ఇష్టంగా అనిపించిన విషయాలే తర్వాత చిరాకుగా అనిపించవచ్చు.
“ప్రేమ తగ్గిపోవడానికి ఎప్పుడూ కారణం ప్రేమ లేకపోవడం కాదు. కొన్నిసార్లు మనం పెట్టుకున్న అంచనాలే ఆ ప్రేమను నెమ్మదిగా భారంగా మారుస్తాయి” అని నేహా చెబుతోంది.
ప్రేమైనా.. స్నేహమైనా.. కుటుంబ బంధమైనా ఇదే విషయం వర్తిస్తుందని ఆమె అభిప్రాయం. మొదట్లో ఉన్న ఎగ్జైట్మెంట్ ఎప్పటికీ ఒకేలా ఉండదు. కానీ అంచనాలను తగ్గించుకుని, ఎదుటి వ్యక్తికి కొంత స్వేచ్ఛ ఇస్తే బంధం మరింత ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు.
నేహా నేర్చుకున్న పాఠం ఒక్కటే.. ప్రేమించాలి.. కానీ ప్రేమ పేరుతో అంచనాల భారాన్ని ఎదుటి వ్యక్తిపై పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనం ఎక్కువగా ప్రేమించిన వ్యక్తినే.. మన ఎక్కువ అంచనాల వల్ల దూరం చేసుకుంటాం.
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