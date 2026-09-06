/Ee Taram Kathalu: అతడిని ప్రేమించానంది.. చివరికి అతడి జీవితాన్నే నరకం చేసింది.. అసలు ఏం జరిగిందంటే?

Ee Taram Kathalu: రాహుల్ అనే ఓ యువకుడు చాలా మంచివాడు. ఎవరి జోలికి వెళ్లకుండా తన చదువు, కెరీర్పై దృష్టి పెట్టేవాడు. కాలేజీలో చదువుకుంటున్న సమయంలో ఓ అమ్మాయి అతడిని ఇష్టపడింది. మొదట రాహుల్కు ఆ విషయం పెద్దగా అర్థం కాలేదు. కానీ ఆ అమ్మాయి తనను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పడంతో.. కొంతకాలానికి రాహుల్ కూడా ఆమెను ప్రేమించడం మొదలుపెట్టాడు.
అలా వారి ప్రేమ మొదలైంది. కానీ కొంతకాలానికే రాహుల్కు అసలు సమస్య మొదలైంది.
అతడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు? ఎందుకు ఆలస్యమైంది? అంటూ ఆ అమ్మాయి తరచూ ప్రశ్నించేది. రాహుల్ ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత ఈ పరిస్థితి మరింత పెరిగింది. అతడు మీటింగ్లో ఉండి ఫోన్ ఎత్తకపోయినా.. అతడి సహోద్యోగులకు ఫోన్ చేసేది. కొన్నిసార్లు అతడి మేనేజర్కు కూడా ఫోన్ చేసి రాహుల్ గురించి అడిగేది.
స్నేహితులతో బయటకు వెళ్లినా ప్రశ్నలే. సినిమా చూడటానికి వెళ్లినా అనుమానాలే. కొన్ని సందర్భాల్లో తన మాట వినకపోతే తాను ఏదైనా చేసుకుంటానంటూ బెదిరించేదని రాహుల్ చెబుతున్నాడు. అంతేకాదు.. అతడి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఫోన్ చేసి వారి ముందు సమస్యలు చెప్పేది.
ఒక దశలో రాహుల్కు ప్రేమ అంటేనే భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది. అయితే ఆ సమయంలో తన కుటుంబం, స్నేహితులు ఇచ్చిన ధైర్యం అతడికి ఎంతో ఉపయోగపడింది. చివరకు ఆ సంబంధం నుంచి బయటకు వచ్చాడు.
ఈ అనుభవం రాహుల్కు ఓ ముఖ్యమైన విషయం నేర్పింది. ప్రేమలో కేరింగ్ ఉండాలి కానీ.. అది ఎదుటి వ్యక్తి స్వేచ్ఛను పూర్తిగా తీసేసేంతగా ఉండకూడదు. అబ్బాయి అయినా.. అమ్మాయి అయినా అతిగా అనుమానించడం, ప్రతి విషయాన్ని నియంత్రించడం, భావోద్వేగంగా బెదిరించడం సరైన పద్ధతి కాదు.
చిన్న వయసులో మనకు తెలియకుండా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. కానీ వయసు పెరిగే కొద్దీ అనుభవంతో మనకు ఏది సరైనదో అర్థమవుతుంది.
రాహుల్ చెప్పిన మాట ఒక్కటే.. “ప్రేమ మనకు ప్రశాంతత ఇవ్వాలి.. భయం కాదు. ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి కానీ.. ఒకరి జీవితాన్ని మరొకరు నియంత్రించకూడదు.”
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