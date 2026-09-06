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Ee Taram Kathalu: అతడిని ప్రేమించానంది.. చివరికి అతడి జీవితాన్నే నరకం చేసింది.. అసలు ఏం జరిగిందంటే?

Ee Taram Kathalu: మన జీవితంలో ఎదురయ్యే కొన్ని సంఘటనలు ఆ సమయంలో చాలా కష్టంగా అనిపించినా.. తర్వాత మనకు ఎన్నో విషయాలు నేర్పిస్తాయి. ముఖ్యంగా చిన్న వయసులో తీసుకునే నిర్ణయాలు, సంబంధాల్లో ఉండే భావోద్వేగాలు మన జీవితంపై చాలా ప్రభావం చూపుతాయి. అలాంటి ఓ పాఠకుడు తన జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాన్ని మాతో పంచుకున్నారు. ఆయన గోప్యత కోసం పేర్లు, కొన్ని వ్యక్తిగత వివరాలను మార్చాం.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 06, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:33 PM IST
Ee Taram Kathalu: అతడిని ప్రేమించానంది.. చివరికి అతడి జీవితాన్నే నరకం చేసింది.. అసలు ఏం జరిగిందంటే?
Image Credit: Ee Taram Kathalu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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