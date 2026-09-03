/Ee Taram Kathalu: ఒకరు వదిలేసినా.. మరొకరు వదలలేరు.. ప్రతి స్నేహంలో ఉండే కథ ఇదేనేమో!

Telugu Friendship Stories: స్నేహం అనేది చాలా గొప్పది. అలాంటి ఒక స్నేహమే ఇందు, రియాది. ఒకప్పుడు ఒకరిని ఒకరు పట్టించుకోని ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలు.. తర్వాత ఒకరిని వదిలి ఒకరు ఉండలేని బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా మారారు. కానీ ఆ స్నేహంలో వచ్చిన కొన్ని అపార్థాలు చివరకు ఇద్దరినీ దూరం చేశాయి. అయితే ఆ దూరమే వాళ్లకు స్నేహం అసలు విలువ ఏంటో నేర్పించింది. ఈ కథలోని వ్యక్తుల గోప్యత కోసం పేర్లు, కొన్ని వివరాలను మార్చాం.
ఇందు, రియా ఎనిమిదో తరగతి నుంచే క్లాస్మేట్స్. ఒకే స్కూల్లో చదువుతున్నా పదో తరగతి వరకు ఇద్దరూ పెద్దగా మాట్లాడుకునేవారు కాదు. ఒకరికి ఒకరు పొగరు అని అనుకునేవారు. ఒకరు కనిపిస్తే ఇంకొకరు ముఖం తిప్పుకునేంత దూరంగా ఉండేవారు.
ఇంటర్లోకి వచ్చాక అనుకోకుండా ఇద్దరూ పక్కపక్కనే కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. అయినా పరిస్థితి మారలేదు. పక్కపక్కనే కూర్చున్నా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడుకోలేదు. వాళ్లిద్దరి పక్కన వాళ్లిద్దరి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు. అప్పట్లో ఈ ఇద్దరూ ఒకరోజు ప్రాణ స్నేహితులుగా మారతారని ఎవరూ ఊహించి ఉండరు.
కానీ కాలం మనుషులను ఎంతగా మార్చగలదో వాళ్ల కథే ఉదాహరణ.
కొద్దికాలానికి వాళ్ల పక్కన ఉండే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ దూరమయ్యారు. అలా ఇందు, రియా ఒకరికొకరు దగ్గరయ్యారు. మొదట చిన్నగా మొదలైన పరిచయం.. క్రమంగా గాఢమైన స్నేహంగా మారింది. ఆ తర్వాత ఒకరిని వదిలి ఒకరు ఉండేవారు కాదు.
ఇందు ఎంతమందితో స్నేహంగా ఉన్నా.. రియాను మాత్రం చాలా ప్రత్యేకంగా చూసుకునేది. రియా కూడా ఇందును తన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా భావించింది. ఇందు ఏం చెప్పినా వినేది. ఇందుకు ఏం కావాలన్నా చేయడానికి ప్రయత్నించేది. రియా స్వభావమే అలాంటిది. ఒకరిని మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడితే.. ఆ బంధాన్ని అంత సులభంగా వదులుకోదు.
ఒక సందర్భంలో రియాకు మంచి కాలేజీలో సీటు వచ్చింది. తన భవిష్యత్తుకు అది మంచి అవకాశం. కానీ ఇందు కోసం ఆ అవకాశాన్ని కూడా వదులుకుని చిన్న కాలేజీలో చేరింది. రియాకు స్నేహం అంటే అంత విలువ.
ఇందు మాత్రం రియాలా ఎక్కువగా ఎమోషనల్ కాదు. తన జీవితంలో ఏం జరిగినా అంతగా పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళ్లిపోయే మనస్తత్వం ఆమెది. కానీ రియాను మాత్రం ఎంతో ప్రేమగా చూసుకునేది. అందుకే రియాకు కూడా ఇందు ఎప్పటికీ తనను ఇలాగే చూసుకుంటుందనే నమ్మకం ఏర్పడింది. అక్కడి వరకు వాళ్ల స్నేహంలో అంతా బాగానే ఉంది.
కానీ అసలు సమస్య ఆ తర్వాతే మొదలైంది. ఇందుకీ ఉద్యోగం వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దామని రియా కి కొన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చిన వదులుకుంది. మరోపక్క ఇందు.. రియా కి ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయింది. అప్పుడే రియాకు ఒక విషయం అర్థమైంది. తాను ఇందును ఎంతగా తన జీవితంలో భాగంగా భావిస్తుందో.. ఇందు మాత్రం అంతగా భావించడం లేదేమోనని.
అయినా స్నేహాన్ని వదులుకోలేదు. కొంతకాలం తర్వాత ఇందు.. రియాను హైదరాబాద్కు రమ్మని పిలిచింది. రియా కూడా వెళ్లింది. రియాకి అక్కడే మంచి ఉద్యోగం దొరకథంతో .. ఇందూ, రియా అక్కడే ఉండేవాళ్ళు. మళ్లీ ఇద్దరి జీవితాల్లో పాత స్నేహం తిరిగి వచ్చిందని రియా సంతోషించింది.
కానీ అక్కడ కొత్త స్నేహితులు వచ్చారు. వాళ్ల వల్ల చిన్న చిన్న అపార్థాలు మొదలయ్యాయి. ఆ అపార్థాలు క్రమంగా పెద్ద గొడవలకు దారితీశాయి. ఒకరి మాటను మరొకరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. చివరకు ఇందు మరోసారి రియాకు దూరమైంది. రెండోసారి కూడా తన ప్రాణ స్నేహితురాలు తనను వదిలి వెళ్లిపోవడం రియాను లోపల నుంచి పూర్తిగా మార్చేసింది.
ఈసారి మాత్రం రియా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది.
“ఇకపై ఎవరి స్నేహాన్ని ఇంతగా పట్టించుకోకూడదు. నా జీవితం నేను చూసుకుంటాను,” అని అనుకుంది.
తన స్నేహితుల జోలికి వెళ్లకుండా.. తన జీవితంపై దృష్టి పెట్టింది. బయటకు నవ్వుతున్నా.. తన మనసులో మాత్రం ఒకప్పుడు ఎంతో ప్రేమించిన స్నేహం ఇచ్చిన బాధ అలాగే ఉండిపోయింది. అయితే జీవితం కొన్నిసార్లు మనం చేసిన పనుల విలువను మనకే అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది.
ఇందు జీవితంలోకి తర్వాత ఎంతోమంది కొత్త స్నేహితులు వచ్చారు. అందరూ చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్టే అనిపించారు. కానీ ఇందుకు నిజంగా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కరుగా దూరమయ్యారు. ఆ సమయంలోనే ఇందుకు రియా గుర్తొచ్చింది.
తాను రియాను రెండుసార్లు దూరం చేసినా.. రియా మాత్రం తన కోసం ఎంత చేసిందో గుర్తొచ్చింది. మంచి కాలేజీ అవకాశాన్ని కూడా వదులుకుంది. తనకు అవసరమైన ప్రతిసారీ అండగా నిలిచింది. తాను మాత్రం ఆ స్నేహం విలువను అర్థం చేసుకోలేకపోయింది.
అప్పుడు ఇందుకు ఒక నిజం అర్థమైంది. మన చుట్టూ చాలామంది ఉండటం స్నేహం కాదు.. మనం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మనతో ఉండే ఒక్క మనిషే నిజమైన స్నేహితుడు. తాను చేసిన తప్పు అర్థం చేసుకున్న ఇందు.. చివరకు రియాను కలిసి క్షమాపణ చెప్పింది.
రియా కూడా ఇందును క్షమించింది.
ఇద్దరూ మళ్లీ మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టారు. కానీ అప్పటిలా ప్రతిరోజూ కలవడం లేదు. గంటల తరబడి మాట్లాడుకోవడం లేదు. ఇప్పుడు ఇద్దరూ కొంత దూరంగా ఉంటున్నారు. అప్పుడప్పుడు మాత్రమే మాట్లాడుకుంటున్నారు. అయితే విచిత్రంగా.. అప్పటికంటే ఇప్పుడు ఇద్దరూ సంతోషంగా ఉన్నారు.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్లిద్దరికీ ఒకరి మనసు మరొకరికి అర్థమైంది. స్నేహం అంటే ప్రతిరోజూ కలిసి ఉండటం కాదని.. ప్రతిరోజూ మాట్లాడుకోవడం కాదని తెలుసుకున్నారు.
స్నేహం చాలా గొప్పది. ఆ స్నేహాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు నడిపించాలి. మన స్నేహితుడిని బాధపెట్టకుండా.. మన వల్ల వారు చిన్నబుచ్చుకోకుండా చూసుకోవాలి. స్నేహంలో స్వార్థం ఉండకూడదు. “నేను బాగుండాలి” అనే ఆలోచన కంటే.. “నా స్నేహితుడు కూడా బాగుండాలి” అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడే ఆ బంధం నిజమైన స్నేహంగా మారుతుంది.
ఈ కథ చెబుతూ రియా మాతో పంచుకున్న మెసేజ్ ఏమిటి అంటే..మనస్తత్వాలు వేరుగా ఉండొచ్చు. ఒకరు ఎక్కువగా ఎమోషనల్గా ఉండొచ్చు. మరొకరు భావాలను బయటకు చెప్పకపోవచ్చు. ఒకరు ప్రతి విషయాన్ని మనసుకు తీసుకోవచ్చు. మరొకరు అంతగా పట్టించుకోకపోవచ్చు. కానీ మనసులు దగ్గరగా ఉంటే.. అదే చాలా. ఎందుకంటే నిజమైన స్నేహం అంటే ఎప్పుడూ పక్కనే ఉండటం కాదు.. దూరంగా ఉన్నా మనసులో ఒకరి కోసం ఒకరు మంచే కోరుకోవడం. ఒకరి కన్నీళ్లను అర్థం చేసుకోవడం.. ఒకరి సంతోషాన్ని అసూయ లేకుండా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం.. కష్టాల్లో వదిలిపెట్టకుండా చేయి అందించడం.. ఎదుటివారి ఎదుగుదలను చూసి మనస్ఫూర్తిగా సంతోషించడం.. అదే స్నేహం.
కొన్ని స్నేహాలు మధ్యలో దూరమవుతాయి. కొన్ని బంధాలు కాలంతో మారిపోతాయి. కానీ నిజమైన స్నేహం మనకు ఒక పాఠం మాత్రం నేర్పుతుంది..
మనిషి జీవితంలో ఎంతమంది వచ్చినా.. మనల్ని మనంగా అర్థం చేసుకుని, మన మంచి కోరే ఒక్క నిజమైన స్నేహితుడు ఉంటే చాలు.
ఈ కథను మాతో పంచుకున్న రియాకు ధన్యవాదాలు.
గమనిక: ఈ సంఘటనను మా పాఠకురాలు మాతో పంచుకున్నారు. ఇందులోని వ్యక్తుల గోప్యతను కాపాడేందుకు పేర్లు, కొన్ని గుర్తింపు వివరాలను మార్చాం. ఈ కథనం ఆమె మాతో పంచుకున్న అనుభవం ఆధారంగా రాస్తున్నాం.
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