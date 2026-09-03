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Ee Taram Kathalu: ఒకరు వదిలేసినా.. మరొకరు వదలలేరు.. ప్రతి స్నేహంలో ఉండే కథ ఇదేనేమో!

Telugu Real Life Stories: మన చుట్టూ ఎన్నో స్నేహాలు ఉంటాయి. కొన్ని స్నేహాలు కాలం గడిచేకొద్దీ మరింత బలపడతాయి. మరికొన్ని చిన్న చిన్న అపార్థాలతో దూరమవుతాయి. కానీ నిజమైన స్నేహం ఎంత దూరమైనా మనసులో మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. ఒకరి కోసం మరొకరు ఏదైనా చేయాలని అనుకోవడం.. కష్టంలో తోడుగా నిలవడం.. ఎదుటివారి సంతోషంలో మన సంతోషాన్ని చూసుకోవడం.. ఇలాంటి బంధమే నిజమైన స్నేహం. మరి అలాంటి స్నేహం గురించి ఒకరు మనతో పంచుకున్న కథను ఈరోజు చూద్దాం.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 03, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:50 AM IST
Ee Taram Kathalu: ఒకరు వదిలేసినా.. మరొకరు వదలలేరు.. ప్రతి స్నేహంలో ఉండే కథ ఇదేనేమో!
Image Credit: Ee Taram Kathalu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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