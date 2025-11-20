Egg vs Curd For Hair: మారుతున్న జీవన శైలి కారణంగా.. అతి స్ట్రెస్ వల్ల కూడా అయి ఉండవచ్చు. ఆరోగ్య కారణాలరీత్యా హెయిర్ ఫాల్ సమస్య తరచూ పెరిగిపోతూ ఉంది. దీనికి వేలు ఖర్చుపెట్టి పార్లర్ల చుట్టూ తిరిగి కెమికల్స్ అధికంగా ఉండే ఉత్పత్తులు కూడా కొనుగోలు చేసి వాడినా హెయిర్ ఫాల్ సమస్య తగ్గదు. కొంతమందికి ఆరోగ్య సమస్యలు రీత్యా జరిగితే.. మరి కొంతమందికి స్ట్రెస్ వల్ల జరుగుతుంది. అయితే హెయిర్ ఫాల్ సమస్యకి సరైన చికిత్స తీసుకుంటే సరైన సమయంలో సమస్య తగ్గిపోతుంది. హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో సరైన చికిత్స తీసుకుంటూనే గుడ్డు లేదా పెరుగు ఈ రెండిటిలో జుట్టుకు ఏది అప్లై చేస్తే మన హెయిర్ నేచురల్ గా పెరుగుతుంది. మంచి షైన్ అందుతుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది తెలుసుకుందాం.
జుట్టుకు చాలామంది గుడ్డు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు. ఇది స్ప్లిట్ సమస్యకు మంచి రెమెడీ. ఎందుకంటే గుడ్లలో ప్రోటీన్, బయోటిన్, విటమిన్ ఏ, విటమిన్ డి, విటమిన్ ఈ ,జింక్, సెలీనియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ సహజంగా రిపేర్ చేస్తాయి. తద్వారా హెయిర్ ఫాల్ సమస్య అనేది ఉండదు. అయితే గుడ్డుతో కొన్ని రకాల మాస్కులు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది జుట్టు అంతటికీ అప్లై చేసి ఆరిన తర్వాత తల స్నానం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆరోగ్యంగా జుట్టు పెరుగుతుంది. డ్యామేజ్ అయిన జుట్టును కూడా మంచి రిపేర్ అందించే గుణం ఎందులో ఉంటుంది. అంతేకాదు పెరుగుతున్న కాలుష్యం వల్ల ఇలాంటి గుడ్లతో మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. గుడ్డును బాగా బీట్ చేసి అందులో ఆలివ్ ఆయిల్ లేదా అలోవెరా జెల్ వేసి అరగంటసేపు జుట్టు అంతటికీ అప్లై చేసి ఆ తర్వాత చల్లనీటితో తల స్నానం చేయాలి.
పెరుగులో కూడా ప్రోబయోటిక్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టుపై ఉండే చుండ్లు కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ బి5, క్యాల్షియం, ప్రోటీన్, లాక్టిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మంచి లోతైన కండిషన్ కూడా జుట్టుకు అందిస్తుంది. ఇందులో మంచి ఎక్స్ఫోలియేషన్ లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి. రిపేర్ చేసే గుణం పెరుగులో ఉంటుంది. అంతేకాదు చుండ్రు సమస్య రాకుండా మంచి మాయిశ్చర్ కూడా అందిస్తుంది. రైస్ వాటర్ తో కలిపి తేనె లేదా పెరుగు కలిపి జుట్టు అంతటికీ అప్లై చేసి ఆ తర్వాత తల స్నానం చేయాలి.
అయితే గుడ్డు లేదా పెరుగు రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ అంటే రెండు హెయిర్ ఫాల్ సమస్యను తగ్గిస్తాయి. జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి తోడ్పడతాయి. ముఖ్యంగా చుండ్రు సమస్య రాకుండా నివారిస్తాయి. పెరుగు అనేది వారంలో రెండు సార్లు సులభంగా వేసుకోవచ్చు. మంచిగా హైడ్రేషన్ కూడా కుదుళ్లకు అందిస్తుంది. అయితే గుడ్డు పది రోజులకు ఒకసారి వాడితే సరిపోతుంది. జుట్టుకు కావలసిన ప్రోటీన్ అందుతుంది. కుదుళ్ల నుంచి మంచి పోషణ కూడా అందిస్తుంది.
Read more: చియా విత్తనాలు లేదా అవిస గింజలు జుట్టు పెరుగుదలకు మెరిసే చర్మానికి ఏవి బెస్ట్?
Read more: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి