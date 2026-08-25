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మిలాద్ ఉన్ నబి పర్వదినం సందర్భంగా మీ స్నేహితులు, సన్నిహితులకు Whats app, SMS, Facebook ద్వారా తెలపాలని ఉందా? Wishes మీకోసం..!!

Eid Milad Un Nabi 2026 Wishes In Telugu:  మహ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని జరుపుకునే పవిత్రమైన ‘మిలాద్-ఉన్-నబి’ (Milad-un-Nabi) పండుగ సందర్భంగా మీ కుటుంబ సభ్యులు, శ్రేయోభిలాషులు.. స్నేహితులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు 20 అందమైన, అర్ధవంతమైన సందేశాలు మీకోసం..

Written ByBhoomi
Published: Aug 25, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:45 AM IST
మిలాద్ ఉన్ నబి పర్వదినం సందర్భంగా మీ స్నేహితులు, సన్నిహితులకు Whats app, SMS, Facebook ద్వారా తెలపాలని ఉందా? Wishes మీకోసం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మిలాద్ ఉన్ నబి పర్వదినం సందర్భంగా మీ స్నేహితులు, సన్నిహితులకు Whats app, SMS, Facebook ద్వారా తెలపాలని ఉందా? Wishes మీకోసం..!!
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