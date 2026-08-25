/మిలాద్ ఉన్ నబి పర్వదినం సందర్భంగా మీ స్నేహితులు, సన్నిహితులకు Whats app, SMS, Facebook ద్వారా తెలపాలని ఉందా? Wishes మీకోసం..!!

Eid Milad Un Nabi 2026 Wishes In Telugu: మహ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని జరుపుకునే పవిత్రమైన ‘మిలాద్-ఉన్-నబి’ (Milad-un-Nabi) పండుగ సందర్భంగా మీ కుటుంబ సభ్యులు, శ్రేయోభిలాషులు.. స్నేహితులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు 20 అందమైన, అర్ధవంతమైన సందేశాలు మీకోసం..
వాట్సాప్, సోషల్ మీడియా కోసం మిలాద్-ఉన్-నబి స్పెషల్ విషేస్..
ఈ పవిత్రమైన మిలాద్-ఉన్-నబి రోజున ఆ అల్లాహ్ కరుణాకటాక్షాలు, శాంతి.. ప్రశాంతత మీ కుటుంబంపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మిలాద్-ఉన్-నబి విషేస్ .
1.ప్రవక్త ముహమ్మద్ చూపిన ప్రేమ, కరుణ మరియు సమానత్వ మార్గంలో మనమందరం నడుచుకుందాం. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు మిలాద్-ఉన్-నబి శుభాకాంక్షలు!
2, అల్లాహ్ దివ్యమైన దీవెనలు మీ జీవితంలో ఆనందం, ఆరోగ్యం.. విజయాన్ని నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మిలాద్-ఉన్-నబి శుభాకాంక్షలు!
3. ఈ పవిత్ర పండుగ వేళ మీ ఇల్లు సుఖసంతోషాలతో, మీ మనస్సు ప్రశాంతతతో వికసించాలి. ఈద్ మిలాద్-ఉన్-నబి ముబారక్!
4. సమాజంలో శాంతి, సోదరభావం వెల్లివిరియాలని, అల్లాహ్ ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లప్పుడూ లభించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మిలాద్-ఉన్-నబి శుభాకాంక్షలు!
5. ప్రవక్త జన్మదినం సందర్భంగా మీ జీవితంలోని ప్రతి అడుగులో సత్యం, ధర్మం మరియు విజయం తోడుగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. ఈద్ ముబారక్!
6. మహమ్మద్ ప్రవక్త దివ్యమైన బోధనలు మీ ఇంట్లో సంతోషం, సమాజంలో ఐక్యత తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ.. మిలాద్-ఉన్-నబి పండుగ శుభాకాంక్షలు!
7. మీ ప్రార్థనలన్నీ ఫలించి, అల్లాహ్ మీ జీవితాన్ని ఆనందమయం చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ఈద్ మిలాద్-ఉన్-నబి శుభాకాంక్షలు!
8. దయ, కరుణ, మానవత్వానికి ప్రతీక అయిన మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదిన శుభాకాంక్షలు!
9. ఈ పవిత్రమైన రోజు మీ జీవితంలోని నిరాశలను తొలగించి, కొత్త వెలుగులు నింపాలని కోరుకుంటున్నాను. మిలాద్-ఉన్-నబి ముబారక్!
భక్తిపూర్వక.. ఆత్మీయ శుభాకాంక్షలు:
1. మీ హృదయం నిండా ప్రేమ, ఇంటి నిండా ఆనందం, మనస్సు నిండా ప్రశాంతత నిండాలని ఆ అల్లాహ్ను ప్రార్థిస్తూ.. మిలాద్-ఉన్-నబి శుభాకాంక్షలు!
2. మహమ్మద్ ప్రవక్త మార్గదర్శనంతో మన జీవితాలు శాంతియుతంగా మారాలి. అందరికీ మిలాద్-ఉన్-నబి పండుగ శుభాకాంక్షలు!
3. ఈ పవిత్రమైన వేళ అల్లాహ్ మీ పాపాలను క్షమించి, మీకు శుభాలను ప్రసాదించుగాక! ఈద్ మిలాద్-ఉన్-నబి ముబారక్!
4. ఈ పండుగ మీ ఇంట్లో నిరంతర ఆనందాన్ని, ప్రశాంతతను నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మిలాద్-ఉన్-నబి శుభాకాంక్షలు!
5. మానవాళికి ప్రేమను, శాంతిని పంచడమే నిజమైన ధర్మం. మహమ్మద్ ప్రవక్త పుట్టినరోజు సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు!
6. పవిత్రమైన ఈద్ మిలాద్-ఉన్-నబి వేళ మీ లక్ష్యాలన్నీ నెరవేరాలని, అల్లాహ్ దయ మీపై ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను.
7. అల్లాహ్ మీ ప్రార్థనలను స్వీకరించి, మీ కుటుంబాన్ని అన్ని రకాల కష్టాల నుండి కాపాడుగాక. మిలాద్-ఉన్-నబి శుభాకాంక్షలు!
8. ఈ పుణ్యదినాన సమాజంలో సోదరభావం మరింత బలపడాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబానికి ఈద్ ముబారక్!
9. ప్రతి క్షణం ప్రశాంతత, ప్రతి అడుగు విజయం వైపు సాగాలని కోరుకుంటూ.. మిలాద్-ఉన్-నబి పండుగ శుభాకాంక్షలు!
10. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ మీకు, మీ ఆత్మీయులకు ఎల్లవేళలా ఆరోగ్యం, సంతోషం ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. మిలాద్-ఉన్-నబి శుభాకాంక్షలు!
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