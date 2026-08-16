/ఎంబామింగ్ ప్రక్రియ అంటే ఏమిటి? నటి శ్రీదేవి పార్థివ దేహానికి దీనిని ఎందుకు చేశారో తెలుసా?

Embalming Process: 2018లో ప్రముఖ నటి శ్రీదేవి దుబాయ్లో అకస్మాత్తుగా కన్ను మూసినప్పుడు ఆ వార్త దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. ఆమె పార్థివదేహాన్ని భారత్కు తరలించే క్రమంలో ‘ఎంబామింగ్’ అనే పదం వార్తల్లో విస్తృతంగా వినిపించింది. అంతవరకు సాధారణ ప్రజలకు పెద్దగా పరిచయం లేని ఈ ప్రక్రియపై ఆ సమయంలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. ఇంతకీ ఎంబామింగ్ అంటే ఏమిటి? మృతదేహానికి ఈ ప్రక్రియ ఎందుకు చేస్తారు? ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఇది తప్పనిసరి అవుతుందో చూద్దాం.
ఎంబామింగ్ అంటే ఏమిటి?
ఎంబామింగ్ అనేది భౌతికకాయం త్వరగా పాడవకుండా, కొంతకాలం పాటు సురక్షితంగా ఉంచేందుకు చేసే ఒక శాస్త్రీయ ప్రక్రియ. ఇందులో భాగంగా శరీరంలోకి ప్రత్యేకమైన రసాయన ద్రావణాలను పంపి, కణజాలాలు కుళ్లిపోకుండా నిరోధిస్తారు. దీనివల్ల మృతదేహం కొన్ని రోజుల పాటు చెడిపోకుండా ఉంటుంది.
ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది?
మృతదేహాన్ని విదేశాల నుంచి స్వదేశానికి లేదా సుదూర ప్రాంతాలకు తరలించాల్సి వచ్చినప్పుడు, అలాగే బంధువులు రావడానికి సమయం పట్టి అంత్యక్రియలు ఆలస్యమయ్యే పరిస్థితుల్లో ఎంబామింగ్ అవసరం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా విమాన మార్గంలో మృతదేహాన్ని రవాణా చేయాల్సి వస్తే అనేక దేశాలు, విమానయాన సంస్థలు ఎంబామింగ్ చేయడాన్ని చట్టరీత్యా తప్పనిసరి నిబంధనగా అమలు చేస్తుంటాయి.
శ్రీదేవి విషయంలో ఎందుకు చేశారు?
శ్రీదేవి దుబాయ్లో మరణించిన తర్వాత అక్కడ చట్టపరమైన అనుమతులు, అధికారిక ప్రక్రియలు పూర్తయ్యేసరికి కాస్త సమయం పట్టింది. ఆ వ్యవధిలో పార్థివదేహం పాడవకుండా ఉండేందుకు దుబాయ్లోనే ఎంబామింగ్ పూర్తి చేశారు. అనంతరం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లతో భౌతికకాయాన్ని భారత్కు తరలించారు.
ఎంబామింగ్ ఎలా చేస్తారు?
ఈ పద్ధతిలో శరీరంలోని ప్రధాన రక్తనాళాల ద్వారా ప్రత్యేక రక్షణ ద్రావణాలను లోపలికి ప్రవేశపెడతారు. అదే సమయంలో శరీరంలో ఉన్న రక్తం, ఇతర ద్రవాలను బయటకు తీసివేస్తారు. ఈ రసాయనాలు బ్యాక్టీరియా చేరకుండా చూస్తూ, కణజాలాలు త్వరగా విచ్ఛిన్నం కాకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి.
కోల్డ్ స్టోరేజ్తో తేడా ఏమిటి?
కోల్డ్ స్టోరేజ్లో మృతదేహాన్ని కేవలం తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద (ఫ్రీజర్లో) ఉంచడం ద్వారా పాడవకుండా చూస్తారు. కానీ ఎంబామింగ్లో మాత్రం రసాయనాల సహాయంతో రక్షణ కల్పిస్తారు. దూరప్రాంతాలకు తరలించేటప్పుడు పరిస్థితిని బట్టి ఈ రెండు విధానాలనూ కలిపి కూడా ఉపయోగిస్తుంటారు.
శాశ్వత పరిష్కారం కాదు
ఎంబామింగ్ చేయడం వల్ల మృతదేహం శాశ్వతంగా భద్రంగా ఏమీ ఉండదు. ఇది కేవలం శరీరం నశించిపోయే సహజ ప్రక్రియను కొన్ని రోజుల పాటు వాయిదా వేసే ఒక తాత్కాలిక ఏర్పాటు మాత్రమే. అందుకే ఎంబామింగ్ చేసినప్పటికీ, వీలైనంత త్వరగా అంత్యక్రియలు పూర్తి చేయడమే శ్రేయస్కరం.
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