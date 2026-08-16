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ఎంబామింగ్ ప్రక్రియ అంటే ఏమిటి? నటి శ్రీదేవి పార్థివ దేహానికి దీనిని ఎందుకు చేశారో తెలుసా?

Embalming Process: 2018లో ప్రముఖ నటి శ్రీదేవి దుబాయ్‌లో అకస్మాత్తుగా కన్ను మూసినప్పుడు ఆ వార్త దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. ఆమె పార్థివదేహాన్ని భారత్‌కు తరలించే క్రమంలో ‘ఎంబామింగ్’ అనే పదం వార్తల్లో విస్తృతంగా వినిపించింది.

Published: Aug 16, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:02 PM IST
ఎంబామింగ్ ప్రక్రియ అంటే ఏమిటి? నటి శ్రీదేవి పార్థివ దేహానికి దీనిని ఎందుకు చేశారో తెలుసా?
Image Credit: zee news

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ఎంబామింగ్ ప్రక్రియ అంటే ఏమిటి? నటి శ్రీదేవి పార్థివ దేహానికి దీనిని ఎందుకు చేశారో తెలుసా?
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