Snake Bite: పాము కాటేస్తే ఆస్పత్రికి వెళ్లాల్సిన పనే లేదు! తప్పించుకునే మార్గం ఇదే!

Emergency Snake Bite Treatment: పాము కాటు వెంటనే ప్రజల్లో భయాన్ని కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా కోబ్రాస్ వంటి విషపూరిత పాముల కాటు ప్రాణాంతకం అని చాలా మంది నమ్ముతారు. అయితే, అన్ని పాముల కాట్లు వైద్యపరంగా ప్రాణాంతకం కాదు. కొన్నిసార్లు పాము కాటు వేసినప్పటికీ, విషం శరీరంలోకి ప్రవేశించకుండానే బతికే అవకాశం ఉంటుంది.
భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది పాము కాటుతో మరణిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కోబ్రాస్, వైపర్స్, ఇతర విషపూరిత పాముల కాటు ప్రాణాంతకం కావచ్చు. కానీ అన్ని కాట్లు ప్రాణాంతకం కాదనేది వైద్య వాస్తవం. కొన్నిసార్లు పాము కాటు తర్వాత కూడా ఒక వ్యక్తి ఎటువంటి చికిత్స లేకుండా జీవించగలడు. ఇది "డ్రై బైట్" అనే పరిస్థితి కారణంగా ఉంటుంది.
ఓ పాము కాటులో పాము వ్యక్తిని కుట్టింది కానీ శరీరంలోకి విషాన్ని ఇంజెక్ట్ చేయదు. పరిశోధన ప్రకారం.. దాదాపు 20–25% పాము కాటులు పొడి కాటులే. అలాంటి సందర్భాలలో వ్యక్తికి ఎటువంటి తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉండవు. అప్పుడప్పుడు ఆందోళన, స్వల్ప వాపు లేదా మానసిక భయం వంటి లక్షణాలు తప్ప, కాటు ప్రాణాంతకం కాదు.
నాగుపాములకు పరిమితమైన విషం ఉంటుంది. అవి ప్రతి జంతువుపై విషాన్ని ఉపయోగించవు. అవి కొన్నిసార్లు తాము ప్రమాదకరం కాదని భావించినప్పుడు ప్రత్యర్థిని భయపెట్టడానికి మాత్రమే కొరుకుతాయి. అందుకే కొంతమంది నాగుపాము కాటు నుండి బయటపడతారు. కానీ ఇది అందరికీ వర్తించదు.
కొన్నిసార్లు పాము కాటు ప్రభావాలు నెమ్మదిగా కనిపిస్తాయి. ఈ ఆలస్యం ప్రాణాంతకం కావచ్చు. అందువల్ల కాటు సంభవించిన వెంటనే వైద్య సహాయం కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లడం చాలా ముఖ్యం. సకాలంలో యాంటీవీనమ్, రక్తపోటు పర్యవేక్షణను అందించడం వల్ల ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాము కాటు తర్వాత నిమ్మకాయ, ఉప్పు, చేతబడి వంటి తప్పుడు నివారణలను ఉపయోగించే ఆచారం ఇప్పటికీ ప్రబలంగా ఉంది. కానీ వైద్యులు దీనిని పూర్తి మూఢనమ్మకంగా ఖండించారు. ఇటువంటి చర్యలు సమయాన్ని వృధా చేయడమే కాకుండా, రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చవచ్చు.
పాము కాటు తర్వాత రోగిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం మాత్రమే సురక్షితమైన చర్య. నిపుణుల వైద్య చికిత్స, సకాలంలో విష నిరోధక మందులు, సరైన పర్యవేక్షణ మాత్రమే ప్రాణాలను రక్షించే "సర్వరోగ నివారిణి" పరిష్కారాలు.
ఒక వ్యక్తి కింగ్ కోబ్రా కాటు నుండి బయటపడితే, అది బహుశా పొడి కాటు లేదా తేలికపాటి విషం వల్ల కావచ్చు. కానీ ఇది అందరికీ వర్తించదు. పాము కాటును ఎప్పుడూ తేలికగా తీసుకోకూడదు. ప్రాణాలను కాపాడటానికి ఏకైక మార్గం వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవడం.
