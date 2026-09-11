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Ee Tharam Kathalu: “మన స్నేహం ఇక ముగిసిపోతుందేమో” అనుకున్నారు.. కానీ ఆ తర్వాత జరిగినదే అసలు కథ!

Ee Tharam Kathalu: మన జీవితంలో కొన్ని స్నేహాలు మనతో ఎప్పటికీ ఉండిపోతాయని అనుకుంటాం. రోజూ కలవడం, గంటల తరబడి మాట్లాడుకోవడం, మనసులోని ప్రతి విషయాన్ని ఒకరికొకరు చెప్పుకోవడం.. ఇలా సాగుతున్నప్పుడు దూరం అనే మాట కూడా గుర్తుకు రాదు. కానీ చదువు, ఉద్యోగం, భవిష్యత్తు కోసం ఒక్కోసారి మనం ఇష్టమైన మనుషులకు దూరంగా వెళ్లాల్సి వస్తుంది. అలాంటి అనుభవాన్నే ఓ పాఠకురాలు మాతో పంచుకున్నారు. ఆమె గోప్యత కోసం పేర్లు, కొన్ని వివరాలను మార్చాం.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 11, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:15 PM IST
Ee Tharam Kathalu: “మన స్నేహం ఇక ముగిసిపోతుందేమో” అనుకున్నారు.. కానీ ఆ తర్వాత జరిగినదే అసలు కథ!
Image Credit: Ee Tharam Kathalu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Ee Tharam Kathalu: “మన స్నేహం ఇక ముగిసిపోతుందేమో” అనుకున్నారు.. కానీ ఆ తర్వాత జరిగినదే అసలు కథ!
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