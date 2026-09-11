/Ee Tharam Kathalu: “మన స్నేహం ఇక ముగిసిపోతుందేమో” అనుకున్నారు.. కానీ ఆ తర్వాత జరిగినదే అసలు కథ!

Ee Tharam Kathalu: అనన్య, మేఘన ఇద్దరూ చిన్నప్పటి నుంచి మంచి స్నేహితులు. ఒకరి గురించి మరొకరికి దాదాపు అన్నీ తెలుసు. రోజూ కలవడం, కలిసి బయటకు వెళ్లడం, చదువు గురించి మాట్లాడుకోవడం.. అంతేకాదు ఇంట్లో జరిగిన చిన్న విషయం నుంచి మనసులో ఉన్న పెద్ద బాధ వరకు అన్నీ ఒకరికొకరు చెప్పుకునేవారు.
వాళ్ల స్నేహాన్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ “మీ ఇద్దరూ ఎప్పుడూ ఇలాగే కలిసి ఉండాలి” అని అనేవారు.
కానీ ఒకరోజు ఇద్దరి జీవితాల్లో కొత్త మలుపు వచ్చింది.
అనన్యకు ఉన్నత చదువుల కోసం మరో నగరానికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. మేఘనకు మాత్రం మరో చోట మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది. ఇద్దరికీ తమ భవిష్యత్తు కోసం ఇది మంచి అవకాశం. కానీ ఆ అవకాశంతో పాటు ఒక బాధ కూడా వచ్చింది. ఇక రోజూ కలుసుకోవడం కుదరదు.
వెళ్లే రోజు ఇద్దరూ చాలా బాధపడ్డారు. “ఇక మనం ఇంతలా మాట్లాడుకోగలమా?” అని ఒకరినొకరు అడుకున్నారు. ప్రతిరోజూ కలిసే ఇద్దరు స్నేహితులు ఒక్కసారిగా వేర్వేరు నగరాల్లో ఉండాల్సి వచ్చింది.
మొదట్లో ఇద్దరికీ చాలా కష్టంగా అనిపించింది. కానీ కొద్దిరోజుల తర్వాత పరిస్థితికి అలవాటు పడ్డారు. ఫోన్లో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు. సమయం దొరికినప్పుడు వీడియో కాల్స్ చేసుకునేవారు. దూరంగా ఉన్నా.. తమ జీవితాల్లో జరిగే ప్రతి ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఇప్పటికీ ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారు.
రోజులు గడిచాయి. అనన్య తన చదువులో ముందుకు వెళ్లింది. మేఘన తన ఉద్యోగంలో మంచి స్థాయికి చేరుకుంది. ఇద్దరూ తమ తమ జీవితాల్లో స్థిరపడ్డారు.
ఒకరోజు మేఘన తన స్నేహితురాలికి ఓ విషయం చెప్పింది.
“మన జీవితంలో కొంతకాలం కలిసి నడిచినంత మాత్రాన ఎప్పటికీ ఒకే చోట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మనం దూరంగా ఉన్నా.. ఒకరి సంతోషాన్ని మరొకరు కోరుకుంటూ, మనసులోని విషయాలను పంచుకుంటూ ఉంటే అదే నిజమైన స్నేహం.”
ఆమె మాటల్లో మరో అందమైన ఆలోచన కూడా ఉంది.
“ఎప్పుడూ ఒకే దగ్గర ఉండిపోతే కొన్నిసార్లు ఒకరిపై ఒకరికి విసుగు రావచ్చు. కానీ కొంత దూరం మన బంధాన్ని మరింత విలువైనదిగా చేస్తుంది. జీవితంలో ఎప్పటికీ కలిసి ఉండటమే ముఖ్యం కాదు.. కలిసి ఉన్న రోజుల్ని అందంగా గుర్తుపెట్టుకోవడం, దూరంగా ఉన్నా మనసుతో కలిసే ఉండటం ముఖ్యం.”
చివరకు వాళ్ల స్నేహం నేర్పిన పాఠం ఒక్కటే.. నిజమైన బంధానికి దూరం అడ్డంకి కాదు. మనుషులు వేర్వేరు దారుల్లో వెళ్లినా.. మనసులు మాత్రం ఒకరికొకరు దగ్గరగా ఉండొచ్చు.
గమనిక: ఈ సంఘటనను మాతో ఓ పాఠకురాలు పంచుకున్నారు. వారి గోప్యత కోసం పేర్లు, కొన్ని వ్యక్తిగత వివరాలను మార్చాం.
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