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ETV Win Rakhi Special Offer 2026: రాఖీ స్పెషల్ ఆఫర్.. అమ్మాయిలకు రూ.9కే నెల రోజుల ఓటీటీ ఫ్రీ!

ETV Win Rakhi Special Offer 2026:రాఖీ పండుగ సందర్భంగా ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక ఆఫర్‌ను తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా మహిళలు, అక్కాచెల్లెళ్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. సాధారణంగా నెల రోజుల ఈటీవీ విన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ధర రూ.99గా ఉండగా, రాఖీ స్పెషల్‌గా కేవలం రూ.9కే నెల రోజుల పాటు ఓటీటీ కంటెంట్ చూసే అవకాశం కల్పించినట్లు సమాచారం. దీంతో ఈ ఆఫర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికరంగా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 28, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:38 PM IST
ETV Win Rakhi Special Offer 2026: రాఖీ స్పెషల్ ఆఫర్.. అమ్మాయిలకు రూ.9కే నెల రోజుల ఓటీటీ ఫ్రీ!
Image Credit: ETV Win Rakhi Special Offer 2026(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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