/ETV Win Rakhi Special Offer 2026: రాఖీ స్పెషల్ ఆఫర్.. అమ్మాయిలకు రూ.9కే నెల రోజుల ఓటీటీ ఫ్రీ!

ETV Win Rakhi Special Offer 2026:రాఖీ పండుగ అంటే అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య ప్రేమను గుర్తు చేసుకునే రోజు. ఈ సందర్భంగా అక్కాచెల్లెళ్లకు వినోదాన్ని కూడా బహుమతిగా ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈటీవీ విన్ ఈ ప్రత్యేక సబ్స్క్రిప్షన్ను తీసుకొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. రూ.9కే నెల రోజుల వినోదం అందుబాటులోకి రావడంతో ఓటీటీ ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన కనిపిస్తోంది.
అయితే ఈ ఆఫర్పై సోషల్ మీడియాలో మరో ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది. మహిళలకు మాత్రమే తక్కువ ధరలో సబ్స్క్రిప్షన్ లభించడంతో కొంతమంది అబ్బాయిలు కూడా ఈ ఆఫర్ను పొందేందుకు సరదాగా ప్లాన్లు వేస్తున్నట్లు పోస్టులు, మీమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అమ్మాయిల పేర్లతో ప్రొఫైల్ లేదా అకౌంట్ తయారు చేసి ఆఫర్ను పొందామని కొందరు సరదాగా సోషల్ మీడియాలో చెబుతున్నారు.
ఈ విషయం నెటిజన్లలో నవ్వులు పూయిస్తోంది. కొందరు అబ్బాయిలు తమకు కూడా రూ.9 ఆఫర్ ఇవ్వాలని సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చిన ఆఫర్ను నిజంగా అర్హులైన వారే ఉపయోగించుకోవాలని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈటీవీ విన్ రాఖీ ఆఫర్ కంటే, దానిని పొందేందుకు జరుగుతున్న సోషల్ మీడియా హంగామానే ఎక్కువగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈటీవీ విన్లో తెలుగు సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్లు, షోలు, ఇతర వినోద కార్యక్రమాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. కొత్త కంటెంట్ కోసం చూస్తున్న వారికి తక్కువ ధరలో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆసక్తికరంగా మారవచ్చు. అయితే ఆఫర్కు సంబంధించిన నిబంధనలు, అర్హతలు, అందుబాటులో ఉండే కాలాన్ని అధికారికంగా పరిశీలించిన తర్వాతే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం మంచిది.
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