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Fathers Day 2026: మనకు అన్నీ నేర్పించిన నాన్న కోసం.. ఓ చిన్న సందేశం..

Fathers Day 2026 Wishes: బాల్యం నుండి యవ్వనం వరకు.. తండ్రి కనిపించని స్ట్రాంగ్ పిల్లర్‌గా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉంటాడు. అలాంటి తండ్రులను స్మరించుకునేందుకు గుర్తుగా నేడు ఫాదర్స్ డే జరుపుకొంటారు. ఈ సందర్భంగా మీ తండ్రిపై మీకు ఉన్న ప్రేమను శుభాకాంక్షల రూపంలో తెలియజేసేందుకు ఇదొక చిన్న ప్రయత్నం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 20, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:50 PM IST
Fathers Day 2026: మనకు అన్నీ నేర్పించిన నాన్న కోసం.. ఓ చిన్న సందేశం..
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Fathers Day 2026: మనకు అన్నీ నేర్పించిన నాన్న కోసం.. ఓ చిన్న సందేశం..
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