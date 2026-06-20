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Father's Day 2026: నాన్నకు ఒక రోజును ఎందుకు కేటాయించారు? దీని వెనుక ఉన్న కన్నీటి కథ మీకు తెలుసా?

Father's Day History 2026: ఈ ఏడాది ఫాదర్స్ డే 2026 జూన్ 21 ఆదివారం నాడు జరుపుకోనున్నారు. సాధారణంగా ప్రతి ఏటా జూన్ మూడో ఆదివారమే దీనిని నిర్వహిస్తారు. ఈరోజు అమెరికాతో పాటు ఇండియా, కెనడా, యూకే వంటి దేశాల్లో కూడా ఫాదర్స్ డే జరుపుకుంటున్నారు. అయితే ఈ ఫాదర్స్ డే వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటి? ఇది ఎప్పుడు మొదలైంది? అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 20, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:49 AM IST
Father's Day 2026: నాన్నకు ఒక రోజును ఎందుకు కేటాయించారు? దీని వెనుక ఉన్న కన్నీటి కథ మీకు తెలుసా?
Image Credit: Father&#039;s Day History 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నాన్నకు ఒక రోజును ఎందుకు కేటాయించారు? దీని వెనుక ఉన్న కన్నీటి కథ మీకు తెలుసా?
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