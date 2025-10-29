Fatty Liver Cause Foods: ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని రకాల ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉండాలి. ప్రధానంగా ఎక్కువ కొవ్వు ఉండే ఆహారాలతో పాటు ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు తినకూడదు. లేకపోతే ఇది లివర్ ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. లివర్ సమస్య రాకుండా కొన్ని రకాల డైట్ డిక్టాక్సిఫికేషన్ ప్రారంభించడం వల్ల ఈ సమస్య తగ్గిపోతుంది. అదే విధంగా ఈ ఫుడ్స్కు కూడా దూరంగా ఉండండి.
ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్..
ఫ్రై చేసిన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఫ్రై చేసిన ఆహారాల్లో ట్రాన్స్ఫ్యాట్ ఉంటుంది. కాబట్టి లివర్ సమస్య వస్తుంది. ఇది కాలేయం నొప్పి, ఫ్యాట్ నిల్వ ఉండేలా చేస్తుంది. తద్వారా ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య వస్తుంది. ఇలా ఫ్రై చేసిన ఆహారాలకు బదులు గ్రిల్ లేదా బేక్ చేసిన ఆహారాలు తీసుకోవాలి.
షుగర్..
కొన్ని రకాల డ్రింక్స్ లో షుగర్ అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. ఇవి తీయగా ఉంటాయి. ఎక్కువ మోతాదులో ప్రక్టోజ్ ఉంటుంది. ఇది లివర్ పై ఎక్కువ భారం పడేలా చేస్తుంది. తద్వారా కొవ్వు కూడా పేరుకుంటుంది.. ఇన్సులిన్ నిరోధకతను నివారిస్తుంది. నీరు కూడా పేరుకుంటుంది. దీనికి బదులుగా హెర్బల్ టీ, డిటాక్స్ చేసే డ్రింక్స్ తీసుకోవాలి.
రీఫైన్ కార్బోహైడ్రేట్స్..
రీఫైన్ చేసిన కొన్ని రకాల కార్బోహైడ్రేట్స్కు కూడా దూరంగా ఉండాలి. బ్రెడ్, పాస్తా, బేక్ చేసిన ఆహారాల వల్ల చక్కెర లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. తద్వారా ఫ్యాట్ నిల్వ ఉంటుంది. లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి బదులుగా బ్రౌన్ రైస్తో చేసిన బ్రెడ్ వంటివి తీసుకోవాలి.
ప్రాసెస్ మీట్..
లివర్ సమస్య రాకుండా ఉండడానికి శాచ్యరేటెడ్ కొవ్వులకు దూరంగా ఉండాలి. సాసేజ్ వంటివి తీసుకోకూడదు. ఇది నొప్పి సమస్యను తీసుకువస్తుంది. లివర్ వాపు వస్తుంది. దీనికి బదులుగా ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉండే తోపు, ఫిష్, చేపలు వంటివి తీసుకోవాలి.
ఆల్కహాల్..
ఎక్కువ మోతాదులో ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వారికి కూడా ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య వస్తుంది. డ్యామేజ్ చేస్తుంది. దీనికి బదులుగా హెర్బల్ టీ కొబ్బరి నీరు, నిమ్మరసం వంటివి తీసుకోవటం వల్ల ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ తగ్గిపోతుంది.
ఫుల్ ఫ్యాట్ డైరీ..
చీజ్, పాలు, బట్టర్ వంటి శాచ్చురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇది లివర్ ఫ్యాట్ నిల్వ ఉండేలా చేస్తుంది. దీనికి బదులు తక్కువ ఫ్యాట్ ఉండే పాలు, బాదం పాలు వంటివి తీసుకోవాలి. ఓట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు.
ఫాస్ట్ ఫుడ్..
ఫాస్ట్ ఫుడ్ కూడా ఫ్యాటీ లివర్ కారణం అవుతుంది. బర్గర్స్ ఫ్రై చేసిన ఫుడ్స్, పిజ్జాలు అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇందులో రీఫైండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇంట్లో చేసిన కూరగాయలు, తాజా పండ్లు మాత్రమే తీసుకోవాలి. ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
ఆర్టిఫిషియల్ స్వీటెనర్స్..
షుగర్ ఫ్రీ క్యాండీ, ఆర్టిఫిషియల్ స్వీటెనర్స్ డైట్లో చేర్చుకుంటారు. డైట్ సోడా కూడా తీసుకోకూడదు. ఇందులో సుక్రోజ్ఉంటుంది. ఇది కాలేయంపై స్ట్రెస్ తీసుకు వస్తుంది. లివర్ సమస్యలు వస్తాయి .మెటబాలిక్ రేటు కూడా తగ్గిపోతుంది. దానికి బదులుగా తేనె లేదా స్టీవియా వంటి ఆరోగ్యకరమైనవి చేర్చుకోవాలి.
రెడ్ మీట్..
బీఫ్, మేక వంటివి శాచ్యురేటెడ్ కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది లివర్ ఎక్కువగా కొవ్వు పేరుకునేలా చేస్తాయి. దీనికి బదులుగా చేపలు, చికెన్, కూరగాయలు ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మంచిది.
ప్యాకేజ్ ఫుడ్..
వీటితోపాటు కొన్ని రకాల ప్యాకెట్ చేసిన చిప్స్, బిస్కెట్స్, ఇన్ స్టంట్ నూడుల్స్ కూడా ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ కలిగి ఉంటాయి. ఇలాంటి ఫుడ్స్ కూడా దూరంగా ఉండాలి. దీనికి బదులుగా గింజలు, విత్తనాలు, తాజా కూరగాయలు పండ్లు డైట్లో చేర్చుకోవాలి.
Read more: ఈ గింజ పోషకాలకు పవర్హౌస్.. మీ కొవ్వు మైనంలా కరిగిపోవడం పక్కా..
Read more: ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి