Optical Illusion: 5 సెకండ్లలో 66 సంఖ్య ఎక్కడుందో చెబితే.. ప్రపంచంలో మీకంటే తోపు ఎవ్వరూ ఉండరు..

Optical Illusions Latest Picture: నిత్యం సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో రకాల ఫోటోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇందులో ఎక్కువగా ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా ఇలాంటి ఫోటోలు ఎక్కువగా చూసి ఎందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. చాలామంది ఈ ఫోటోలను గేమ్ల కూడా చూస్తారు. ఎందుకంటే ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ మనసును రిఫ్రెష్ చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఈ ఫొటోస్ లో ఎక్కువగా దాచిన వస్తువులను కనుగొనాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల మెదడు కూడా చురుకుగా మారే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా మానసిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఇలాంటి ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ కి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో రోజు వైరల్ అవుతాయి. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఫోటో లో ఉన్న ఇల్యూషన్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు మీకు కేవలం 69 సంఖ్య మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ సమూహంలో 66 నెంబర్ కూడా ఉంది? అది ఎక్కడుందో మీరు కొన్ని సెకండ్లలో మాత్రమే కనుగొనగలుగుతారా? ఈ పజిల్ను పరిష్కరించేందుకు కేవలం మీకు ఐదు సెకండ్లు మాత్రమే టైం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మాత్రమే 66 సంఖ్యను కనుగొంటే మీ మెదడు చురుకుగా ఉన్నట్లే. అంతేకాకుండా మీరు చాలా బాగా చురుకుగా ఆలోచించగలుగుతారని అర్థం..
ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ గందరగోళంగా ఉంటాయని అందరికీ తెలిసిందే. కానీ చాలామంది వీటిని ఎంతో సులభంగా కనుగొంటూ ఉంటారు. ముందుగా వీటికి సంబంధించిన ఫోటోలు చూడగానే.. వెంటనే పరిష్కరించవచ్చని అనుకుంటూ ఉంటారు.. కానీ సంకెల సముదాయం చూసిన తర్వాత చాలా కష్టమైపోతుంది. అలాగే ఇందులో ఉన్న 69 నెంబర్ కళ్ళను మోసం కూడా చేస్తుంది. దీని కారణంగా ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ 66 నెంబర్ దొరకదు. అలాగే ఎక్కువగా ఐక్యూ ఉన్నవారు ఈ నెంబర్ ని పట్టుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది. చూసిన కొద్ది సెకండ్లలోపే పట్టుకుంటారు.
ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ చాలామందిని గందరగోళానికి గురిచేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేవారు తప్పకుండా రోజులో ఒకటి లేదా రెండు ఇలాంటి పజిల్స్ సాల్వ్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. అయితే ఇటీవల వైరల్ అవుతున్న ఈ 69 నెంబర్లకు సంబంధించిన పజిల్ సమాధానం ఇంకా దొరకలేదా? కింద ఉన్న ఫోటోలు సులభంగా 66 సంఖ్య కనిపిస్తుంది. ఎల్లో కలర్ లో వృత్తాకారంలో 69వ సమూహంలో తప్పకుండా మీకు 66 నెంబర్ దొరుకుతుంది.
Also Read : India: బ్రిటిష్ వారు భారత్ నుంచి దోచుకెళ్లిన సంపాదన ఎంతో తెలుసా?.. తెలిస్తే, ఆశ్చర్యపోతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి