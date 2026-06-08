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Fingerprint Lock Technology: మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్‌తో ఫోన్ అన్‌లాక్ చేయోచ్చా? అసలు నిజం ఇదే!

Dead Person Phone Unlock: చనిపోయిన వ్యక్తి ఫింగర్ ప్రింట్‌తో అతని మొబైల్ అన్‌లాక్ చేయోచ్చా? అనే సందేహం మనలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తట్టే ఉంటుంది. అయితే  వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత వేలిముద్రల తాలూకూ టెక్నాలజీ పనిచేస్తుందా? లేదా అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 08, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:43 AM IST
Fingerprint Lock Technology: మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్‌తో ఫోన్ అన్‌లాక్ చేయోచ్చా? అసలు నిజం ఇదే!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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