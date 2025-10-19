Glowing Skin: ముఖం కాంతివంతంగా మారాలంటే ఈ పండు తింటే చాలు.. ఏ క్రీము అవసరం లేదు..!

Fruits For Glowing Skin: ఈ పండ్లు మీ డైట్ లో ఉన్నాయి. ఇవి తింటే మీ చర్మానికి ఏ క్రీము అవసరం లేదు. రెగ్యులర్గా బొప్పాయి వంటివి తీసుకోవటం వల్ల మీ చర్మానికి మంచి మెరుపు అందుతుంది. బొప్పాయిలో విటమిన్ ఏ, పప్పెయిన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి మంచి ఎక్స్ఫోలియేషన్ అందించి డెడ్ స్కిన్ సేల్స్ తొలగిస్తుంది. మీ ముఖంపై పిగ్మెంటేషన్ రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతాయి.
దానిమ్మ పండు కూడా చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇది పాలిఫైనల్స్, విటమిన్స్ కలిగి ఉంటాయి. కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతాయి. అంతే కాదు చర్మం వాతావరణ ప్రభావాలకు గురికాకుండా స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడి బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ కూడా మెరుగు చేస్తుంది. దానిమ్మ జ్యూస్ తీసుకోవడం మంచిది. ఈ పండు తీసుకోవటం వల్ల చర్మానికి పునరుజ్జీవనం అందుతుంది. మీ చర్మం నిత్య యవ్వనం గా కనిపిస్తుంది.
అవకాడో కూడా మంచి ప్రయోజనాలు కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని బట్టర్ ఫ్రూట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో ఒమేగా 3, విటమిన్ ఈ, విటమిన్ బి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది చర్మానికి మంచి పోషణ అందించి. స్కిన్ కూడా టైట్ అయ్యేలా చేస్తుంది. ఇది మంచి హైడ్రేషన్ కూడా అందిస్తుంది.
విటమిన్ సీ ఉండే ఆరెంజ్ పండు తీసుకోవడం వల్ల సహజంగా మీ చర్మాన్ని మెరిపిస్తుంది. ఇది కూడా కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. చర్మానికి సాగే గుణం అందిస్తుంది. ఆరెంజ్ లోపటి నుంచి డిటాక్స్ చేస్తుంది. దీంతో మీ చర్మం ఎలాంటి మచ్చలు, గీతాలు లేకుండా మంచి ఆరోగ్యంగా మెరుస్తుంది. ఇందులో సీట్రిక్ యాసిడ్ ఎక్స్ఫోలియేట్ చేసే గుణాలు కూడా కలిగి ఉంటాయి. చర్మాన్ని సహజసిద్ధంగా కాంతివంతంగా మారుస్తుంది.
బెర్రీ పండ్లు కూడా తీసుకోవటం వల్ల చర్మానికి మంచిది. స్ట్రాబెరీ, బ్లూబెర్రీ, రాజ్బెరీ, బ్లాక్ బెర్రీ పండ్లు ఆరోగ్యంతో పాటు అందానికి మేలు. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోనిసైనిన్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతాయి .బెర్రీ పండ్లలో ఫైబర్ కూడా అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. ఇవి జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. బెర్రీ పండ్లు ముఖానికి మంచి గ్లో అందిస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. వీటిని కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల చర్మానికి మేలు జరుగుతుంది.
Read more: Pineapple: ఈ ఒక్క పండు చాలు.. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి ఫసక్..
Read more: గొంతు నొప్పికి తక్షణమే తగ్గించే ఎఫెక్టివ్ టిప్స్.. ఇంట్లోనే ఔషధం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి