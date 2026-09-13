/విఘ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులు అందరికీ కలగాలి.. వాట్సాప్‌ స్టేటస్ పెట్టేయండి.. మీ బంధుమిత్రుల్ని ఫిదా చేసేయండి..!!

Ganesh Chaturthi 2026 Quotes: వినాయక చవితి పండగ అనగానే చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఆనందంతో ఎగిరిగంతేస్తుంటారు. వినాయకుడి విగ్రహానికి తమ ఇంటికి తెచ్చుకుని అతిథిలా ఆదరిస్తూ.. పూజలు చేస్తుంటారు. 9 రోజుల పాటు పూజలు, హారతులు.. చివరగా ఘనంగా నిమజ్జనం చేస్తారు. వీధివీధినా భారీ గణపతి విగ్రహాలు, రంగురంగుల మండపాలు ఆకట్టుకుంటాయి. స్వామివారికి ఎంత ప్రీతికరమైన ఉండ్రాళ్లు, మోదకాలు, లడ్డూలు, కుడుములు వంటి పిండివంటలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. ఒకరినొకరు కలుసుకుని వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతుంటారు.
వినాయక, గజానన, చతుర్భుజ మొదలైన 108 నామాలతో పూజించే.. వినాయక చతుర్థి, హిందూ సంప్రదాయంలో ఒక ముఖ్యమైన పండుగ. ఏ పని అయినా సరే ప్రారంభించే ముందు ఆటంకాలను నివారించడానికి మొదట గణపతిని పూజిస్తారు. జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం, సకల శుభాలకు అధిపతి అయిన గణేశుని పుట్టినరోజును దేశవ్యాప్తంగా గణేష్ చతుర్థి గా అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటారు.
ఆయన తన భక్తుల కష్టాలను, ఆటంకాలను తొలగిస్తాడు కాబట్టి, ఆయనను ఆటంకాలను తొలగించేవాడు గా భావిస్తారు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ పండుగ భాద్రపద మాసంలోని శుక్ల పక్షం చతుర్థి తిథి (నాల్గవ రోజు) నాడు వస్తుంది. సాధారణంగా ఇది ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్ నెలల్లో వస్తుంది. ఈసారి ఇది సెప్టెంబర్ 14న వచ్చింది. ఈ పవిత్రమైన సందర్భంలో మీ బంధువులను, స్నేహితులను ఆకట్టుకోవడానికి కొన్ని కొటేషన్లు, వాట్సాప్ స్టేటస్లను చూడండి.
వినాయక చవితి విశిష్ట శుభాకాంక్షలు: ఈ పవర్ ఫుల్ మెసేజ్లతో వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టేయండి..
గణేష్ చతుర్థి పండగ వేళ మీ బంధుమిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు వినూత్నంగా శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి.. మీ సోషల్ మీడియా స్టేటస్లు మీకోసం..
స్ఫూర్తిదాయకమైన గణేశ్ సందేశాలు:
లంబోదరుడి జీవితం మనకు నేర్పే పరమసత్యం ఒక్కటే.. చేపట్టిన ప్రతి పనిలో నిష్కల్మషమైన నిజాయితీ ఉండాలి. మనలోని దుఃఖాలను తుడిచేస్తూ, సంతోషాలను పంచుతూ, సమాజానికి మంచి చేసే గుణాన్ని పెంచుకుందాం!వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
మీ కష్టాలు ఆ బొజ్జ గణపయ్య వాహనమైన 'ఎలుక' అంత చిన్నవిగా మారాలి! మీ ఆయుష్షు ఆయన తొండమంత సుదీర్ఘంగా ఉండాలి! మీ ఆనందం ఆ స్వామివారి ఆకలంత ఘనంగా ఉండాలి! మీ జీవిత క్షణాలు ఆయన చేతి 'లడ్డూ' లాగా తియ్యగా సాగిపోవాలి. అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
"అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన గెలుపునకు నిదర్శనమే విఘ్నేశ్వరుని జననం. ఈ పవిత్ర పర్వదినాన మనమందరం ప్రేమ, సత్యం, నీతి అనే మూలస్తంభాలపై నిలబడి సమాజానికి మంచి చేద్దాం."వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
"మీ జీవితంలో వేసే ప్రతి అడుగు విజయం వైపు సాగాలని, ఆ లక్ష్మీదేవి కరుణాకటాక్షాలు, సకల ఐశ్వర్యాలు, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం మీకు ఎల్లప్పుడూ లభించాలని ఆ విఘ్నరాజుని ప్రార్థిస్తున్నాను."వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
"మీ దారిలో ఎదురయ్యే ఎలాంటి ఆటంకాలనైనా ఆ విఘ్నేశ్వరుడు తొలగించి, మీకు సకల భోగభాగ్యాలను ప్రసాదించాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!"
వాట్సాప్ స్టేటస్ & షార్ట్ మెసేజెస్ :
"మీ కుటుంబంలో ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, సిరిసంపదలు నిండాలని కోరుకుంటూ... గణపతి బప్పా మోరియా!"వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
"వినాయకుని దివ్య ఆశీస్సులతో మీ ఇంట నిరంతరం విజయ తోరణాలు విరియాలి. హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి!"
"అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఆ బొజ్జ గణపయ్యను పూజిద్దాం.. ఆయన కరుణను పొందుదాం. గణపతి బప్పా మోరియా!"వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
"ఈ వినాయక చవితి పండుగ మీ జీవితంలోకి అపారమైన అదృష్టాన్ని, కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకురావాలి."వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
"ఆ సిద్ధ వినాయకుని చల్లని చూపులు మీ కుటుంబంపై ఎల్లవేళలా రక్షణగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను."వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
"గణపతి బప్పా మోరియా! మీ భవిష్యత్తు ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే ఎలాంటి అడ్డంకులనైనా స్వామివారు తొలగించుగాక."వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
"ప్రశాంతత, సకల ఐశ్వర్యాలు మీ ఇంట్లో శాశ్వతంగా కొలువుండాలని కోరుకుంటూ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు."
"ఈ పవిత్రమైన రోజూ ఆ పార్వతీ తనయుని దివ్యమైన దీవెనలు మీపై ఎల్లప్పుడూ కురవాలి."వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
"జ్ఞానానికి, నిరాడంబరతకు ప్రతీక అయిన శ్రీ గణేశుని దివ్య గుణాలను మన జీవితాల్లో భాగం చేసుకుందాం."వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
"నూతన ఆరంభాలకు అధినాయకుడైన వినాయకుడు మీకు సరికొత్త అవకాశాలను, అద్భుత విజయాలను ప్రసాదించాలి."వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
"గణనాథుని దివ్య కాంతి మీ భవిష్యత్తును ఎల్లప్పుడూ వెలుగులతో నింపాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను."వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
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