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విఘ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులు అందరికీ కలగాలి.. వాట్సాప్‌ స్టేటస్ పెట్టేయండి.. మీ బంధుమిత్రుల్ని ఫిదా చేసేయండి..!!

Ganesh Chaturthi 2026 Quotes: వినాయక చవితి పండగ అనగానే చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఆనందంతో ఎగిరిగంతేస్తుంటారు. వినాయకుడి విగ్రహానికి తమ ఇంటికి తెచ్చుకుని అతిథిలా ఆదరిస్తూ.. పూజలు చేస్తుంటారు. 9 రోజుల పాటు పూజలు, హారతులు.. చివరగా ఘనంగా నిమజ్జనం చేస్తారు. వీధివీధినా భారీ గణపతి విగ్రహాలు, రంగురంగుల మండపాలు ఆకట్టుకుంటాయి. స్వామివారికి ఎంత ప్రీతికరమైన ఉండ్రాళ్లు, మోదకాలు, లడ్డూలు, కుడుములు వంటి పిండివంటలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. ఒకరినొకరు కలుసుకుని వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతుంటారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 13, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:20 AM IST
విఘ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులు అందరికీ కలగాలి.. వాట్సాప్‌ స్టేటస్ పెట్టేయండి.. మీ బంధుమిత్రుల్ని ఫిదా చేసేయండి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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