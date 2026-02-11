English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gas Cylinder Saving Tips: గ్యాస్‌ ఎక్కువ రోజులు రావాలంటే ఇలా చేయండి? సిలిండర్ ఆదా చేయడానికి సూపర్ చిట్కాలు..

Gas Cylinder Saving Tips At Home: గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు సామాన్యులకు భారంగా మారుతున్న తరుణంలో, గృహిణులందరికీ గ్యాస్ ఆదా చేయడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. వంటగదిలో మనం చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల గ్యాస్ త్వరగా అయిపోతుంటుంది. అయితే, కొన్ని స్మార్ట్ చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా గ్యాస్ వినియోగాన్ని తగ్గించి, మీ డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 11, 2026, 04:33 PM IST

Gas Cylinder Saving Tips: గ్యాస్‌ ఎక్కువ రోజులు రావాలంటే ఇలా చేయండి? సిలిండర్ ఆదా చేయడానికి సూపర్ చిట్కాలు..

Gas Cylinder Saving Tips At Home: గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు సామాన్యులకు భారంగా మారుతున్న తరుణంలో, గృహిణులందరికీ గ్యాస్ ఆదా చేయడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. వంటగదిలో మనం చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల గ్యాస్ త్వరగా అయిపోతుంటుంది. అయితే, కొన్ని స్మార్ట్ చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా గ్యాస్ వినియోగాన్ని తగ్గించి, మీ డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. సరైన పద్ధతిలో వంట చేయడం వల్ల గ్యాస్ ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, వంట కూడా వేగంగా పూర్తవుతుంది.

మూత పెట్టి వండటం మర్చిపోవద్దు
ఏదైనా పదార్థాన్ని ఉడికించేటప్పుడు పాత్రపై మూత పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. దీనివల్ల లోపల వేడి, ఆవిరి బయటకు పోకుండా ఉండి ఆహారం త్వరగా ఉడుకుతుంది. ఈ చిన్న అలవాటు గ్యాస్ వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.

పాత్ర పరిమాణం ముఖ్యం
వండే ఆహార పదార్థం ఎంత ఉందో దానికి సరిపడా పాత్రనే ఎంచుకోండి. కొద్దిపాటి వంట కోసం పెద్ద పాత్రలు వాడటం వల్ల అవి వేడెక్కడానికి ఎక్కువ గ్యాస్ ఖర్చవుతుంది. అలాగే, వెడల్పాటి పాత్రలు వాడితే మంట పాత్ర అడుగు భాగానికి సరిగ్గా తగిలి వంట త్వరగా అవుతుంది.

ప్రెజర్ కుక్కర్ బెటర్
పప్పులు, మాంసం లేదా బియ్యం వండేటప్పుడు సాధారణ పాత్రల కంటే ప్రెజర్ కుక్కర్ వాడటం ఉత్తమం. ఇది తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేసి వంటను వేగంగా పూర్తి చేస్తుంది. దీనివల్ల సుమారు 30% నుండి 50% వరకు గ్యాస్ ఆదా అవుతుంది.

చాలామంది గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించిన తర్వాత కూరగాయలు కోయడం లేదా మసాలాలు వెతకడం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల గ్యాస్ వృధా అవుతుంది. స్టవ్ వెలిగించే ముందే కూరగాయల కోయడం, నీళ్లు సిద్ధం చేసుకోవడం వంటి పనులు పూర్తి చేయండి.

లీకేజీలు, బర్నర్ల తనిఖీ
రెగ్యులేటర్ లేదా పైపుల వద్ద గ్యాస్ లీక్ అవుతుందో లేదో ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయండి. మీ స్టవ్ మంట నీలి రంగులో కాకుండా పసుపు రంగులో వస్తుంటే, బర్నర్లలో దుమ్ము లేదా అడ్డుపడటం జరిగిందని అర్థం. ఇది గ్యాస్‌ను ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తుంది. వెంటనే బర్నర్లను క్లీన్ చేయండి.

పాలు లేదా కూరగాయలు ఫ్రిజ్ నుండి తీసిన వెంటనే స్టవ్ మీద పెట్టకండి. అవి గది ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చే వరకు వేచి ఉండి, ఆ తర్వాతే వేడి చేయండి. చల్లగా ఉన్న పదార్థాలను వేడి చేయడానికి గ్యాస్ ఎక్కువ సేపు మండాల్సి ఉంటుంది. పైన పేర్కొన్న చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా ఒక సిలిండర్ వచ్చే కాలపరిమితిని మీరు కనీసం 10 నుండి 15 రోజులు పెంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల మీ ఇంటి బడ్జెట్ అదుపులో ఉంటుంది.

