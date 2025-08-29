Butter vs Ghee The Healthier Choice Revealed: మన భారతీయ వంటకాలలో నెయ్యి, వెన్న రెండింటిని తరచుగా ఉపయోగిస్తాం. ఇంకా కొంతమంది అయితే నెయ్యి, వెన్న లేకుండా అన్నం కూడా తినరు. ఇవి ఆహారానికి టేస్ట్ని అందించడమే కాకుండా.. మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మేలు చేస్తాయి. చాలా మందిలో ఈ రెండింటిలో ఏది మన ఆరోగ్యానికి మంచిది.. దేనిలో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటుందనే డౌట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం..
నెయ్యి (Ghee) గురించి తెలుసుకుందాం..
నెయ్యి అంటే వెన్నను వేడి చేసి, నీరు, మిల్క్ సాలిడ్స్ తీసివేసిన తర్వాత మిగిలే శుద్ధ కొవ్వు. ఇది ఆయుర్వేదంలో చాలా ప్రత్యేకమైనది. నెయ్యిలో కేలరీలు, ఫ్యాట్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్లు A, D, E, K ఉంటాయి. ఇది జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది.. మెదడు ఆరోగ్యానికి సాయపడుతుంది.
వెన్న (Butter) గురించి తెలుసుకుందాం..
వెన్న అంటే పాల నుండి తీసిన క్రీమ్ను చిలికి తయారు చేసే పదార్థం. ఇది పాలలో ఉండే నీరు, కొవ్వు, ప్రోటీన్లతో తయారవుతుంది. వెన్నలో కేలరీలు, ఫ్యాట్, విటమిన్లు A, D, E, K ఉంటాయి. ఇది ఆహారానికి రుచిని జోడిస్తుంది కానీ ఎక్కువగా తీసుకుంటే కొలెస్ట్రాల్, గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి.. ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు.
ఆరోగ్యానికి నెయ్యి మంచిదా..? వెన్న మంచిదా..?
* నెయ్యి ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ మేలు చేస్తుంది. ఇందులో గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉండటం వల్ల ఈజీగా జీర్ణమవుతాయి. ఆయుర్వేదం ప్రకారం నెయ్యి జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది. శరీరంలోని పిత్త, కఫ దోషాలను సమతుల్యం చేస్తుంది.
* వెన్నను తక్కువగా వాడటం చాలా బెటర్. ముఖ్యంగా కొలెస్ట్రాల్ లేదా గుండె సమస్యలు ఉన్నవారు.. వెన్నను ఎంత పరిమితంగా తీసుకుంటే అంత మంచిది. వెన్నలో లాక్టోస్ ఉంటుంది కాబట్టి.. పాలు జీర్ణం కాని వారికి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు.
ఈ రెండింటిలో ఫ్యాట్ ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది..
నెయ్యిలో ఫ్యాట్ చాలా ఎక్కువగా.. వెన్నలో కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. దాదాపు నెయ్యిలో 99.8% ఫ్యాట్.. వెన్నలో 81% ఫ్యాట్ ఉంటుంది. అందుకే నెయ్యి ఎక్కువ శక్తిని ఇస్తుంది.
ఎవరికి నెయ్యి మంచిది..
నెయ్యి పిల్లల మెదడు అభివృద్ధికి, గర్భిణీలకు శక్తి, బలం కోసం.. వృద్ధులకు సులభంగా జీర్ణమయ్యే ఫ్యాట్ కోసం, వ్యాయామం చేసేవారికి ఎనర్జీ రికవరీ కోసం బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
