Ginger: బరువు తగ్గించే టీ.. ఇది తాగితే మూలములల్లో ఉన్న కొవ్వు కరిగి నెలలో బరువు తగ్గిపోతారు..

Ginger For Weight Loss: సాధారణంగా అల్లం టీ లేదా కూరలో వేసుకొని తీసుకుంటారు. దీన్ని తీసుకోవటం వల్ల దీని ఔషధ గుణాలు మన శరీరానికి అందుతాయి. అయితే అల్లం తీసుకోవడం వల్ల కూడా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. ఇది కొవ్వును కరిగించే గుణం కలిగి ఉంటుంది. మన డైట్ లో అల్లం ఇలా తీసుకోవడం వల్ల కొవ్వు ఈజీగా కరిగిపోతుంది.
అల్లం, నిమ్మరసం..
అల్లం లో డీటక్సీఫై చేసే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. పరగడుపున అల్లం నిమ్మరసం కలిపిన నీటిని తాగటం వల్ల కొవ్వు తగ్గిపోతుంది. తక్షణ శక్తి కూడా లభిస్తుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది.
గ్రీన్ టీ..
ఒక కప్పు గ్రీన్ టీ లో అల్లం కూడా తురిమి వేసుకొని తాగటం వల్ల మెటబాలిజం రేటు పెరుగుతుంది. అంతేకాదు కొవ్వు కరిగించే గుణాలు ఇందులో ఉంటాయి. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. అల్లం టీ లో కెటాచిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉండటం వల్ల మీరు బరువు ఈజీగా తగ్గుతారు. కొవ్వు పెరగకుండా సహాయం చేస్తుంది.
యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్..
యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్లో అల్లం రసం కూడా వేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల మెటబాలిజం రేటు పెరుగుతుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. కొవ్వు పేరుకోకుండా మూల మూలల నుంచి తరిమేస్తుంది. అల్లం కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగించి డీటాక్స్ ఫై చేస్తుంది. మనం భోజనం చేసే ముందు అల్లం, ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలిపి తీసుకోవాలి
కీరదోస..
అల్లంతో పాటు తీర దోస తీసుకోవాలి .ఇందులో నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కడుపుని చల్లబరుస్తుంది. కీరదోస, పుదీనా ఆకులు అల్లంతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. అంతే కాదు మన శరీరంలో విష పదార్థాలను బయటికి పంపిస్తుంది. కడుపులో అజీర్తి సమస్యకు చెక్ పెడుతుంది. మన ప్రతి భోజనం మధ్యలో ఈ రసం తీసుకోవడం వల్ల బరువు కూడా సులభంగా తగ్గిపోతారు
దాల్చిన చెక్క టీ ..
అల్లంతో పాటు దాల్చిన చెక్క వేసి మంచి టీ తారు చేసుకోవాలి. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో తగ్గిస్తుంది. అంతేకాదు ఆకలి వేయదు. అతిగా తినకుండా ఉంటారు. బరువు ఈజీగా తగ్గుతారు కొవ్వు కరిగించే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. తినే ముందు ఈ టీ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మంచిది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి వర్కౌట్ అవుతుంది.
దీంతోపాటు పసుపు అల్లం కలిపి టీ తయారు చేసుకునే మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇందులో పోషకాలకు పవర్ హౌస్ బరువు తగ్గుతారు. జీర్ణ సమస్యలకు తక్షణమే చెక్ పెడుతుంది. సోంపు, అల్లం కలిపి తయారు చేసుకోవడం వల్ల అజీర్తికి చెక్ పెట్టే గుణం కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే సోంపులో నాచురల్ డైరూటిక్ గుణాలు ఉంటాయి. కడుపులో అతిగా ఉండే నీటిని తరిమేస్తుంది బరువు పెరగకుండా ఉంటారు. ఇక ఉదయం గోరువెచ్చని నీటిలో అల్లం వేసుకుని తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది.
