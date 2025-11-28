English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Good Luck Attraction: ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే ఈ 2 వస్తువులను తాకండి! దురదృష్టం కాస్త అదృష్టంగా మారుతుంది!

How To Attract Luck And Money: మనలో చాలా మంది అదృష్టాన్ని నమ్ముతారు. అదే విధంగా మన జీవితాల్లో చాలా వరకు కష్టఫలంపై నమ్మినా.. గోరంత అయిన అదృష్టంపై ఆధారపడి ఉంటారు. అలాంటి అదృష్టం కోసం మనలో చాలా మంది తాపత్రయపడుతుంటారు. కొన్నిసార్లు మనం చేసే పని విజయవంతంగా పూర్తి కాకపోయినా.. అది మన దురదృష్టం అని ఆవేదన చెందుతారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:13 PM IST

Good Luck Attraction: ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే ఈ 2 వస్తువులను తాకండి! దురదృష్టం కాస్త అదృష్టంగా మారుతుంది!

How To Attract Luck And Money: మనలో చాలా మంది అదృష్టాన్ని నమ్ముతారు. అదే విధంగా మన జీవితాల్లో చాలా వరకు కష్టఫలంపై నమ్మినా.. గోరంత అయిన అదృష్టంపై ఆధారపడి ఉంటారు. అలాంటి అదృష్టం కోసం మనలో చాలా మంది తాపత్రయపడుతుంటారు. కొన్నిసార్లు మనం చేసే పని విజయవంతంగా పూర్తి కాకపోయినా.. అది మన దురదృష్టం అని ఆవేదన చెందుతారు. అయితే అదృష్టం లేదా దురదృష్టం వంటివి ఎక్కువగా మన కర్మ ఫలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కర్మలు మంచివి అయితే మనల్ని అదృష్టం వరిస్తుంది.. చెడ్డవి అయితే దురదృష్టం వెంటాడుతుందని కొన్ని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. 

మనలో చాలామంది ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి, అరచేతి చూస్తుంటారు. ఎందుకంటే అరచేతి పైభాగంలో లక్ష్మీదేవి స్థానం, మధ్యభాగం సరస్వతి స్థానం.. దిగువన విష్ణుమూర్తి ఉంటారని నమ్ముతారు. ఇలా అరచేతిని చూడడం వల్ల వారి ఆశీర్వాదం మనకు  లభిస్తుందని నమ్మకం.

అలానే ఇంట్లో వండిన తొలి వడ్డనను ఆవుకి అంకితం చేయాలి. శాస్త్రాల ప్రకారం.. మూడు కోట్ల దేవతలు ఆవులో నివసితంగా ఉన్నారని నమ్మకం. మీకు అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా ఆవుకు ఆహారం అందజేయండి. అలా చేయడం వల్ల మీరు దేవతల ఆశీస్సులు పొందుతారు. అలానే లేవగానే ఆవును తాకడం వల్ల ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుందట. హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి తమ అభిమాన దేవతను క్రమం తప్పకుండా పూజిస్తే మంచిది. అలా చేయడం వల్ల దురదృష్టం అదృష్టంగా మారుతుందని నమ్ముతారు.

అలాగే గాయత్రీ మంత్రాన్ని రోజూ తప్పకుండా జపించడం వల్ల జీవితంలో సానుకూల శక్తి వస్తుంది. ఇది ఒక వ్యక్తి ప్రతి పనిలో విజయం సాధించడానికి సాయపడుతుంది. సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఇంట్లో కసువు ఊడవరాదు. శాస్త్రాల ప్రకారం.. అలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి కోపంగా ఉండటమే కాకుండా.. ఆమె వెళ్లిపోతుందని నమ్ముతారు. దీని కారణంగా ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

ప్రతిరోజూ నదికి లేదా చెరువుకు వెళ్లి చేపలకు పిండి ముద్దలు తినిపించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. హిందూ మతంలో, ప్రతిరోజూ తులసి దగ్గర దీపం వెలిగిస్తారు. దీనివల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని చెబుతారు. తులసి దగ్గర పిండి దీపం వెలిగించి, ఆపై నేలను తాకి నమస్కరించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి, అన్నపూర్ణ దీవెనలు లభిస్తాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

