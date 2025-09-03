English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rice Pancake: రాత్రిపూట అన్నం మిగిలిపోయిందని పడేస్తున్నారా..? ఇలా ప్యాన్‌కేక్స్ చేసుకోండి.. టేస్ట్ అదిరిపోద్ది..!

Pancakes with left over rice: రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని చాలా మంది వృథా చేస్తారు. కానీ ఈ అన్నంతో రుచికరమైన, స్పాంజీ ప్యాన్‌కేక్స్ తయారు చేయవచ్చు. ఈ రెసిపీ చాలా సులభం, తక్కువ సమయంలో సిద్ధమవుతుంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 3, 2025, 06:44 PM IST

Left over rice pancake: సాధారణంగా రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని చాలా మంది పడేస్తారు. కానీ ఇలా మిగిలిన అన్నంతో రుచికరమైన, స్పాంజీ ప్యాన్‌కేక్స్ తయారు చేయవచ్చు. ఈ రెసిపీ చాలా సులభం, తక్కువ సమయంలో సిద్ధమవుతుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైనది మరియు రుచిగా కూడా ఉంటుంది. అన్నం వృథా కాకుండా ఇలా టేస్టీ ఫుడ్ తయారు చేసుకోవచ్చు.

మిగిలిన అన్నంతో సాధారణంగా పులిహోర వంటివి చేస్తారు. కానీ ఒకసారి ప్యాన్‌కేక్స్ కూడా ప్రయత్నించండి. ఇందులో వెజిటేబుల్స్, చీజ్ లేదా పనీర్ కలిపితే రుచి మరింత పెరుగుతుంది. ఈ ప్యాన్‌కేక్స్ బ్రేక్ ఫాస్ట్‌కి లేదా మధ్యాహ్న భోజనానికి అద్భుతమైన ఎంపిక.

ఈ ప్యాన్‌కేక్స్ చేయడానికి కావాల్సినవి ఒక కప్పు మిగిలిన అన్నం, రెండు గుడ్లు, అర కప్పు పాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా లేదా గోధుమ పిండి, అర టీస్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సరిపడా నూనె. 

ముందుగా అన్నాన్ని మిక్సీలో మెత్తగా చేయండి. అన్నం పొడిగా ఉంటే కొద్దిగా పాలు లేదా నీరు కలిపి మరింత మెత్తగా మార్చండి. ఒక గిన్నెలో గుడ్లు, పాలు, పిండి, బేకింగ్ పౌడర్, ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి. తర్వాత మెత్తగా చేసిన అన్నం కలిపి మృదువైన మిశ్రమం తయారు చేయండి. నాన్‌స్టిక్ పాన్‌ను వేడి చేసి, కొద్దిగా నూనె వేయండి. మిశ్రమాన్ని కొంచెం తీసుకొని పాన్‌లో వేసి, రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించండి.

అంతే ఎంతో సింపుల్‌గా వేడి వేడి ప్యాన్‌కేక్స్‌ రెఢీ అవుతాయి. వీటిని జామ్, బటర్, చిల్లీ సాస్ లేదా మీకు ఇష్టమైన టాపింగ్స్‌తో సర్వ్ చేయండి. ఈ సులభమైన రెసిపీతో మిగిలిపోయిన అన్నం రుచికరమైన వంటకంగా మారుతుంది.

