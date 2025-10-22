English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Hair Growth: జుట్టు పొడుగ్గా పెరగడానికి బామ్మల కాలం నాటి 5 ఇంటి చిట్కాలు..!

Hair Growth: జుట్టు పొడుగ్గా పెరగడానికి బామ్మల కాలం నాటి 5 ఇంటి చిట్కాలు..!

Grandmother Secret Hair Growth Tips: జుట్టు పెరుగుదలకు ఎన్నో చిట్కాలు పాటిస్తాం. వేలు ఖర్చు పెట్టి మరీ షాంపూ, ఆయిల్స్‌ కొనుగోలు చేస్తాం. ఇందులో సైడ్‌ఎఫెక్ట్స్‌ కూడా చూస్తారు. అయితే జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడే మన బామ్మల కాలం నాటి చిట్కా ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 22, 2025, 10:58 AM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Kavya Maran: సన్‌రైజర్స్‌లో కీలక మార్పు.. ఒకరిని వదిలేసి ముగ్గురిపై కన్నేసిన కావ్య పాప!
5
Kavya Maran
Kavya Maran: సన్‌రైజర్స్‌లో కీలక మార్పు.. ఒకరిని వదిలేసి ముగ్గురిపై కన్నేసిన కావ్య పాప!
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
6
Salary Hike
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
Hair Growth: జుట్టు పొడుగ్గా పెరగడానికి బామ్మల కాలం నాటి 5 ఇంటి చిట్కాలు..!

Grandmother Secret Hair Growth Tips: కొన్ని ఏళ్లుగా మన బామ్మలు జుట్టు పెరుగుదలకు కేవలం సహజసిద్ధమైన పదార్థాలను మాత్రమే జుట్టుకు ఉపయోగించేవారు. ఇవి జుట్టును బలంగా మారుస్తాయి. ఆయుర్వేద ప్రకారం మన జుట్టు పెరుగుదలకు ఉపయోగపడే కొన్ని వంటింటి పదార్థాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుస్తాయి. మంచి పోషణ కూడా జుట్టుకు అందిస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉసిరి..
ఉసిరిలో విటమిన్‌ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఇమ్యూనిటీ కూడా బలపరుస్తాయి. అయితే, ఆయుర్వేద పరంగా కొన్ని ఏళ్ల నుంచి హెయిర్‌ కేర్‌ ఉత్పత్తుల్లో ఉసిరి ఉపయోగిస్తారు. ఇది త్వరగా తెల్లవెంట్రుకల సమస్య రాకుండా చేస్తుంది. జుట్టు పెరుగుదలు బూస్టింగ్‌ ఇస్తుంది. ఉసిరి పొడి రూపంలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. దీన్ని నీళ్లలో కలిపి జుట్టు అంతటికీ అప్హై చేసి ఆరనివ్వాలి.

కలబంద..
కలబంద కూడా పురాతన ఈజిప్టుల కాలం నుంచి వాడతారు. ఇందులో నయం చేసే గుణం ఉంటుంది. కలబంద ఇంట్లో పెంచుకుంటారు కూడా. ఇది మన జుట్టుకు మంచి పోషణ కూడా అందిస్తుంది. జుట్టు కుదుళ్లలో కూడా చుండ్రు తగ్గించి జుట్టును బలంగా మారుస్తుంది. తాజా కలబంద జెల్‌ నేరుగా అప్లై చేస్తే జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రేరేపిస్తుంది.

మందార పూవు..
మందార పూవు కూడా ఎన్నో ఏళ్లుగా హెయిర్‌ కేర్‌ ఉత్పత్తుల్లో ఉపయోగిస్తున్నాం. చైనీస్‌ మెడిసిన్‌ పరంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు. మందార పూవు జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రేరేపించి జుట్టు రాలే సమస్యకు చెక్‌ పెడుతుంది. మందార పూవును పేస్ట్‌ చేసి జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు అప్లై చేయాలి. దీన్ని కొబ్బరినూనెలో కలిపి అప్లై చేయవచ్చు. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడి మంచి పోషణ కూడా అందిస్తుంది.

మెంతి గింజలు..
మెంతులను కూడా జుట్టు పెరుగుదలకు మన అమ్మమ్మల కాలం నుంచి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రోటీన్‌ కూడా ఉంటుంది. అంతేకాదు మెంతుల్లో నికోటినిక్‌ యాసిడ్‌ ఉంటుంది. ఇది జుట్టును బలంగా మార్చి బ్రేకేజీ రాకుండా కాపాడుతుంది. మెంతులను రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయం పేస్ట్‌ చేసి జుట్టు అంతటికీ పట్టించి ఆరిన తర్వాత తలస్నానం చేయాలి. ఇది కూడా జుట్టు పెరుగుదలకు సహజసిద్ధంగా సహాయపడుతుంది.

ఆముదం నూనె..
మన బామ్మల కాలం నుంచి కూడా ఆముదం ఉపయోగిస్తాం. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. మంచి మాయిశ్చర్‌ కూడా అందిస్తుంది. ప్రధానంగా ఆముదంలో ఉండే రైసినోలియక్‌ యాసిడ్‌ బ్లడ్‌ సర్క్యూలేషన్‌ కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఇది కుదుళ్ల ఆరోగ్యం కూడా బాగు చేస్తుంది. ఆముదం నూనెతో తల మసాజ్‌ చేసి ఉదయం తలస్నానం చేయాలి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

Read more: జుట్టు పెరుగుదలకు మెరిసే ముఖానికి చియా లేదా అవిసె విత్తనాలు బెస్ట్?

Read more: ముఖం కాంతివంతంగా మారాలంటే ఈ పండు తింటే చాలు.. ఏ క్రీము అవసరం లేదు..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hair growth tipsnatural hair careayurvedic hair remediesAmla for hairaloe vera for hair growth

Trending News