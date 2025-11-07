Hair Care: చలికాలం మొదలైంది..జుట్టు రాలిపోకుండా ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే పెద్ద ప్రమాదమే తప్పుతుంది!

Hair Care in Winter: శీతాకాలం మొదలైతే చాలు జుట్టు సమస్యలు విపరీతంగా వస్తాయి. చల్లని ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా జుట్టు రాలిపోవడం, దురద వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఈ సీజన్లో మీ జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచుకునేందుకు కొన్ని చిట్కాలను పాటించాలి.
1. మీ జుట్టును కవర్ చేసుకోండి..
శీతాకాలంలో మీ జుట్టును రక్షించుకోవడానికి సులభమైన మార్గం ఏమిటంటే దానిని టోపీ లేదా స్కార్ఫ్తో కప్పడం. ఇది మీ జుట్టును తేమను తగ్గించే చల్లని గాలుల నుండి రక్షిస్తుంది. దీని వలన వెంట్రుకలు విరిగిపోయే స్థితిని తగ్గిస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితిని నివారించేందుకు సిల్క్ లేదా కాటన్ స్కార్ఫ్ ను క్యాప్లాగా ఉపయోగించండి.
2. తక్కువ తరచుగా షాంపూ
అతిగా షాంపూ చేయడం వల్ల మీ తలపై సహజ నూనెలు తొలగిపోతాయి. ఇది జుట్టు పొడిబారుతుంది. సాధారణ నుండి పొడిగా ఉండే జుట్టు వాళ్లు ప్రతి 3 నుంచి 4 రోజులకు ఒకసారి తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుంది. షాంపూతో స్నానం చేసేప్పుడు చికాకు, పొడిబారకుండా.. సున్నితంగా డీల్ చేయాలి.
3. చుండ్రుతో పోరాడండి
శీతాకాలం పొడి గాలి కారణంగా చుండ్రును తీసుకురావచ్చు లేదా తీవ్రతరం చేస్తుంది. పొరలుగా ఉండే నెత్తి దురద మాత్రమే కాదు. ఇబ్బందికరంగా కూడా ఉంటుంది. జుట్టు పొరలు రాకుండా ఉండటానికి (విటమిన్ బి3), పాంథెనాల్ (విటమిన్ బి5) వాడండి. మీ తలపై చర్మం తేమగా ఉండేలా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది పొడిబారడం, దురదను తగ్గిస్తుంది.
4. తేమ, లోతైన స్థితి
చల్లని గాలి మీ జుట్టులో తేమను కోల్పోతుంది. దీనివల్ల అది చిక్కగా, వికృతంగా మారుతుంది. షియా బటర్ లేదా కలబంద వంటి చికిత్సలతో వారానికి డీప్ కండిషనింగ్ చేస్తే జుట్టు ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. ఈ పదార్థాలు తేమను లాక్ చేస్తాయి. జుట్టు క్యూటికల్ను మృదువుగా చేస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన షైనింగ్ జోడిస్తాయి. రెగ్యులర్ కండిషనింగ్ కూడా జుట్టును బలపరుస్తుంది. ఇది విరిగిపోయే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది.
5. హీట్ స్టైలింగ్ను తగ్గించండి
స్ట్రెయిటెనర్లు లేదా బ్లో డ్రైయర్ల వంటి హీట్ టూల్స్ను అధికంగా ఉపయోగించకుండా ఉండండి. ఇది మరింత పొడిబారడం సహా జుట్టు అంచులు చిట్లిపోకుండా ఉంటుంది. మీరు వాటిని ఉపయోగించాల్సి వస్తే, నష్టం నుండి అడ్డంకిని సృష్టించడానికి హీట్ ప్రొటెక్టెంట్ను వాడండి. తక్కువ నిర్వహణ అందం కోసం బన్స్ లేదా జడలు వంటి సహజ కేశాలంకరణను స్వీకరించండి.
