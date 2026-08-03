/జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? అసలు కారణం ఇదేనేమో చూసుకోండి..!!

Hair Fall: నేటి వేగవంతమైన జీవనశైలి.. గంటల తరబడి ఏసీ గదుల్లో కూర్చుని చేసే ఆఫీసు ఉద్యోగాలు, తగ్గిన శారీరక శ్రమ వల్ల నగరవాసుల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. ముఖ్యంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజల్లో విటమిన్-డి లోపం విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నట్లు ఇటీవల నిర్వహించిన వైద్య నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. సూర్యరశ్మి శరీరానికి తగలకపోవడం.. మారుతున్న ఆఫీస్ కల్చర్ కారణంగా అనేకమందికి తెలియకుండానే ఈ సమస్య బారిన పడుతున్నారు.
హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ పోలీసు కమిషనరేట్ల పరిధిలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు.. ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో గడిచిన నాలుగు నెలల కాలంలో నిర్వహించిన రక్త పరీక్షల్లో సంచలన విషయాలు వెలుగుచూశాయి. నాణ్యమైన పరీక్షలు చేయించుకున్న వారిలో దాదాపు 45 శాతం మంది విటమిన్-డి లోపంతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. రోజంతా ఏసీ గదులకే పరిమితం కావడం, కనీస సూర్యరశ్మి కూడా సోకకపోవడమే ఈ తీవ్రమైన లోపానికి ప్రధాన కారణమని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
శరీరంలో విటమిన్-డి స్థాయిలు గణనీయంగా పడిపోవడం వల్ల కేవలం సాధారణ అలసట మాత్రమే కాకుండా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల జుట్టు విపరీతంగా ఊడిపోవడం, ఎముకలు బలహీనపడి గుల్లబారడం, చిన్నపాటి దెబ్బలకే ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం ఏర్పడటం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఎంత విశ్రాంతి తీసుకున్నా నిరంతరం అలసటగా అనిపించడం, మనస్సు నిరాశకు గురికావడం.. మానసిక ఒత్తిడి పెరగడం వంటి లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
ఈ తీవ్రమైన సమస్య నుంచి బయటపడటం పెద్ద కష్టమేమీ కాదని, ప్రతిరోజూ చిన్న చిన్న జీవనశైలి మార్పులు చేసుకుంటే సులువుగా అధిగమించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ రోజువారీ బిజీ లైఫ్లో కాసేపు సమయం కేటాయించి, ప్రతిరోజూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో కనీసం ఒక గంట పాటు లేత ఎండలో గడపడం అలవాటు చేసుకోవాలి. దీనితో పాటుగా రోజువారీ ఆహారంలో కోడిగుడ్లు, పుట్టగొడుగులు, పాలు డైరీ ఉత్పత్తులను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం ద్వారా శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్-డి ని పొందవచ్చని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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