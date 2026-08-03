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జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? అసలు కారణం ఇదేనేమో చూసుకోండి..!!

Hair Fall: జుట్టు రాలడం.. ప్రస్తుతం చాలా మంది పెద్ద సమస్యగా మారింది. రోజూ జుట్టు రాలడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మానసికంగా ఎంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే జుట్టు రాలిపోయేందుకు ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. స్త్రీలు, పురుషుల్లో దాదాపుగా ఒకే రకమైన కారణాలున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:25 PM IST
జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? అసలు కారణం ఇదేనేమో చూసుకోండి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? అసలు కారణం ఇదేనేమో చూసుకోండి..!!
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