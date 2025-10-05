English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hair Growth: ఈ ఒక్క పువ్వు చాలు... జుట్టు గడ్డిలా దట్టంగా పెరుగుతుంది!

Hair Growth With Hibiscus: ఈ పువ్వు జుట్టు మందాన్ని పెంచుతుంది. వెంట్రుకల డ్యామేజీని తగ్గిస్తుంది. ఇది జుట్టుకు సహజమైన మెరుపు, తేమను కూడా అందిస్తుంది. జుట్టుకు రంగును ఇచ్చే మెలనిన్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 5, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
5
world's biggest snake
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
Vijay Rashmika: షాకింగ్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రష్మికల ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా?
7
Vijay Deverakonda net worth
Vijay Rashmika: షాకింగ్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రష్మికల ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా?
Hair Growth: ఈ ఒక్క పువ్వు చాలు... జుట్టు గడ్డిలా దట్టంగా పెరుగుతుంది!

Hair Growth With Hibiscus: ఈ పువ్వు జుట్టు మందాన్ని పెంచుతుంది. వెంట్రుకల డ్యామేజీని తగ్గిస్తుంది. ఇది జుట్టుకు సహజమైన మెరుపు, తేమను కూడా అందిస్తుంది. జుట్టుకు రంగును ఇచ్చే మెలనిన్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

జుట్టు పెరుగుదలకు మందార ఎల్లప్పుడూ ఇష్టమైనది. దాని ప్రయోజనాల గురించి అందరికీ తెలుసు. మీరు జుట్టు రాలడాన్ని ఎదుర్కొంటుంటే, మందార పువ్వులను ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ సమస్య నుండి బయటపడవచ్చు. మందార పువ్వు మాత్రమే కాదు.. ఆకులు కూడా అనేక ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయి. జుట్టు పెరుగుదలను పెంచడానికి మందారను ఎలా ఉపయోగించాలో చూద్దాం. 

మందార నూనె: మందార నూనె నెత్తిని పునరుజ్జీవింపజేయడానికి.. జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడానికి ఒక గొప్ప మార్గం. ఇది జుట్టుకు పోషణ, తేమను అందిస్తుంది. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టు కుదుళ్లను ప్రేరేపిస్తుంది. 

ఎనిమిది మందార పువ్వులను ఆకులతో కలిపి బాగా రుబ్బి పేస్ట్ లా తయారు చేసుకోండి. ఒక కప్పు కొబ్బరి నూనె వేడి చేసి ఈ పేస్ట్ ని అందులో వేసి బాగా మరిగించాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లబరిచి నూనెను వడకట్టాలి. ప్రతిరోజూ స్నానం చేసే ముందు మీ తల, జుట్టును 10 నిమిషాలు మసాజ్ చేయడం ద్వారా మీరు దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు. 

చమోమిలే హెయిర్ మాస్క్: జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడానికి చమోమిలే పేస్ట్‌ను ఉసిరికాయ పొడితో కలిపి వాడండి. ఇది జుట్టు మందాన్ని పెంచుతుంది. వెంట్రుకల డ్యామేజీని తగ్గిస్తుంది. ఇది జుట్టుకు సహజమైన మెరుపు, తేమను జోడిస్తుంది. చమోమిలేలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టుకు రంగును ఇచ్చే మెలనిన్ ఉత్పత్తికి అవసరం.

మందార పొడి, గూస్బెర్రీ పొడిని సమాన పరిమాణంలో నీటితో కలిపి మృదువైన పేస్ట్ లా తయారు చేసుకోండి. దీన్ని మీ జుట్టు, తలపై బాగా అప్లై చేయండి. కనీసం 40 నిమిషాలు అలాగే ఉంచండి. తర్వాత తేలికపాటి షాంపూ ఉపయోగించి కడిగేయండి. ఈ హెయిర్ మాస్క్ మీ ఫోలికల్స్ ను బలోపేతం చేస్తుంది. తలపై చర్మం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

Also Read: Diamonds: ఆంధ్రాలో వజ్రాల వేట..పొలాల్లో వజ్రాలు దొరుకుతున్నాయి..రూ.కోట్ల ఆదాయం!

Also Read: Tollywood Actress: "నా మొగుడు బోర్..అస్సలు హ్యాపీగా లేను" టాలీవుడ్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Hair GrowthHibiscusHair growth with hibiscushibiscus hair growthgrow hair with hibiscus

Trending News