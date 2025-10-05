Hair Growth: ఈ ఒక్క పువ్వు చాలు... జుట్టు గడ్డిలా దట్టంగా పెరుగుతుంది!

Hair Growth With Hibiscus: ఈ పువ్వు జుట్టు మందాన్ని పెంచుతుంది. వెంట్రుకల డ్యామేజీని తగ్గిస్తుంది. ఇది జుట్టుకు సహజమైన మెరుపు, తేమను కూడా అందిస్తుంది. జుట్టుకు రంగును ఇచ్చే మెలనిన్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
జుట్టు పెరుగుదలకు మందార ఎల్లప్పుడూ ఇష్టమైనది. దాని ప్రయోజనాల గురించి అందరికీ తెలుసు. మీరు జుట్టు రాలడాన్ని ఎదుర్కొంటుంటే, మందార పువ్వులను ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ సమస్య నుండి బయటపడవచ్చు. మందార పువ్వు మాత్రమే కాదు.. ఆకులు కూడా అనేక ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయి. జుట్టు పెరుగుదలను పెంచడానికి మందారను ఎలా ఉపయోగించాలో చూద్దాం.
మందార నూనె: మందార నూనె నెత్తిని పునరుజ్జీవింపజేయడానికి.. జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడానికి ఒక గొప్ప మార్గం. ఇది జుట్టుకు పోషణ, తేమను అందిస్తుంది. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టు కుదుళ్లను ప్రేరేపిస్తుంది.
ఎనిమిది మందార పువ్వులను ఆకులతో కలిపి బాగా రుబ్బి పేస్ట్ లా తయారు చేసుకోండి. ఒక కప్పు కొబ్బరి నూనె వేడి చేసి ఈ పేస్ట్ ని అందులో వేసి బాగా మరిగించాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లబరిచి నూనెను వడకట్టాలి. ప్రతిరోజూ స్నానం చేసే ముందు మీ తల, జుట్టును 10 నిమిషాలు మసాజ్ చేయడం ద్వారా మీరు దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు.
చమోమిలే హెయిర్ మాస్క్: జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడానికి చమోమిలే పేస్ట్ను ఉసిరికాయ పొడితో కలిపి వాడండి. ఇది జుట్టు మందాన్ని పెంచుతుంది. వెంట్రుకల డ్యామేజీని తగ్గిస్తుంది. ఇది జుట్టుకు సహజమైన మెరుపు, తేమను జోడిస్తుంది. చమోమిలేలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టుకు రంగును ఇచ్చే మెలనిన్ ఉత్పత్తికి అవసరం.
మందార పొడి, గూస్బెర్రీ పొడిని సమాన పరిమాణంలో నీటితో కలిపి మృదువైన పేస్ట్ లా తయారు చేసుకోండి. దీన్ని మీ జుట్టు, తలపై బాగా అప్లై చేయండి. కనీసం 40 నిమిషాలు అలాగే ఉంచండి. తర్వాత తేలికపాటి షాంపూ ఉపయోగించి కడిగేయండి. ఈ హెయిర్ మాస్క్ మీ ఫోలికల్స్ ను బలోపేతం చేస్తుంది. తలపై చర్మం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
