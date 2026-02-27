Hair Whorl Superstition: తల మీద రెండు సుడులు ఉంటే రెండు పెళ్లిళ్లు జరుగుతాయా? సాముద్రిక శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

Hair Whorl Significance: మన పెద్దలు తరచుగా "తల మీద రెండు సుడులు (గుండ్లు) ఉంటే రెండు పెళ్లిళ్లు అవుతాయి" అని సరదాగా లేదా భయపెడుతూ అనడం మనం వినే ఉంటాం. సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం తల మీద ఉండే ఈ సుడులు ఒక వ్యక్తి స్వభావం, భవిష్యత్తు గురించి ఏం చెబుతున్నాయో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం మనిషి శరీర నిర్మాణం, పుట్టుమచ్చలు, తల మీద ఉండే సుడుల ఆధారంగా వారి వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. తల మీద ఉండే ఈ వృత్తాకార సుడులు ఆ వ్యక్తి ప్రేమ జీవితం, కెరీర్, ఆరోగ్య స్థితిగతులను సూచిస్తాయి.
తల మధ్యలో ఒకే సుడి ఉంటే..
సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం.. తల మధ్యలో ఒకే సుడి ఉన్నవారు చాలా అదృష్టవంతులుగా పరిగణిస్తారు. వీరు చాలా దయగలవారు, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. చిన్న చిన్న విషయాలకు కోపం తెచ్చుకోరు. ఏ నిర్ణయమైనా ఆచి తూచి తీసుకుంటారు, కాబట్టి వీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు చాలా వరకు సఫలమవుతాయి.
తలపై ఒక వైపు సుడి ఉంటే
తల మీద ఒక పక్కగా సుడి ఉన్నవారు అత్యంత నమ్మకస్తులు. వీరికి ఏదైనా పని అప్పగిస్తే పూర్తి బాధ్యతతో పూర్తి చేస్తారు. స్నేహమైనా, ప్రేమయినా చాలా నిజాయితీగా ఉంటారు. అవతలి వారిని మోసం చేయాలనే ఆలోచన వీరికి ఉండదు.
రెండు సుడులు ఉంటే అశుభమా?
సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం తలపై రెండు సుడులు ఉండటం అంత శుభప్రదంగా పరిగణించరు. ఇలాంటి వారు కొంచెం మొండి స్వభావం కలిగి ఉంటారు. ప్రతి చిన్న విషయానికి కోపం తెచ్చుకుంటారు. వీరి మనసు ఒకచోట స్థిరంగా ఉండదు. దీనివల్ల వృత్తి జీవితంలో లేదా వ్యక్తిగత జీవితంలో స్థిరత్వం లోపించవచ్చు.
రెండు వివాహాలు జరుగుతాయనేది కేవలం ఒక నమ్మకం మాత్రమే అయినప్పటికీ, వీరి చంచల మనస్తత్వం వల్ల వైవాహిక జీవితంలో తరచుగా విభేదాలు లేదా సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
చిన్న చిన్న సుడులు లేదా మచ్చలు
తల మీద చాలా చిన్న మచ్చలు లేదా సుడులు ఉన్నవారు మానసికంగ చాలా చురుగ్గా ఉంటారు. వీరి మెదడు చాలా పదునైనది. కెరీర్లో త్వరగా విజయం సాధిస్తారు. వీరు మనసులో స్వచ్ఛంగా ఉన్నప్పటికీ, తరచుగా ఏదో ఒక ఆరోగ్య సమస్యతో ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం పట్ల వీరు ఎప్పుడూ ఆందోళన చెందుతుంటారు.
(ముఖ్య గమనిక: పైన పేర్కొన్న విషయాలు సాముద్రిక శాస్త్రం, లోకంలో ఉన్న నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. దీనికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. ఒక వ్యక్తి భవిష్యత్తు అనేది వారి ప్రవర్తన, కష్టపడే తత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
