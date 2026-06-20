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Happy Fathers Day: నాన్న మనసును తాకే బెస్ట్ ఫాదర్స్ డే టాప్ 10 విషెస్..

Happy Fathers Day Wishes In Telugu: ఫాదర్స్ డే రోజున అందరూ తమ తండ్రులకు గిఫ్ట్స్ లేదా కొటేషన్స్ రాసి పంపుతూ ఉంటారు.. అయితే మీరు కూడా ఇలా సులభంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ ఫాదర్స్ డే విషెస్ ను పంపండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 20, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:39 PM IST
Happy Fathers Day: నాన్న మనసును తాకే బెస్ట్ ఫాదర్స్ డే టాప్ 10 విషెస్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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నాన్న మనసును తాకే బెస్ట్ ఫాదర్స్ డే టాప్ 10 విషెస్..
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