/Happy Fathers Day: నాన్న మనసును తాకే బెస్ట్ ఫాదర్స్ డే టాప్ 10 విషెస్..

Happy Fathers Day Wishes In Telugu: మన జీవితంలో తండ్రి స్థానం ఎంతో విలువైనది.. కుటుంబం కోసం అహర్నిశలు శ్రమించే నాన్న త్యాగాలను.. ఆయన అందించే ప్రేమానురాగాలను స్మరించుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలోని మూడవ ఆదివారాన్ని ఫాదర్స్ డే గా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది జూన్ 21వ తేదీన ఫాదర్స్ డే వచ్చింది. అయితే ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ఘనంగా ఫాదర్స్ డే ను జరుపుకుంటూ ఉంటారు. మీరు కూడా ఫాదర్స్ డేను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటూ.. ఇలా మీ తండ్రులకు శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
✿ ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు ✿
✿ కనుపాపను కాపాడే కనురెప్పవు నీవు..
నా గెలుపుకై అహర్నిశలు శ్రమించే నివురు గప్పిన నిప్పు నీవు..
నీ నీడలో పెరగడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం..
హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్న..
✿ నా మొదటి అడుగు ఆసరా నీవు..
నా తడబాటుకు ధైర్యం నీవు..
చీకటి మార్గంలో వెలుగు నింపిన దిక్సూచివి నీవు..
హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే మై డియర్ లవ్లీ ఫాదర్..
✿ నువ్వు చిందించిన ప్రతి చెమట చుక్క..
నా భవిష్యత్తుకు వేసిన బంగారు బాట..
నీ త్యాగానికి సాటి రాదు ఏ కానుక..
లవ్ యు నాన్న.. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే..
✿ పైకి గంభీరంగా కనిపించే హిమాలయం నువ్వు..
లోపల మాత్రం అనంతమైన ప్రేమ సాగరం నువ్వు..
నీ మౌనంలోనే నాపై ఊహించని ప్రేమ దాగుంది..
ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..
✿ కథల్లో వినే సూపర్ హీరోలను నేను చూడలేదు..
కానీ నా కళ్ళ ముందు ఉన్న నిజమైన హీరోవి నీవే నాన్న..
నా ప్రతి కష్టాన్ని చిరునవ్వుతో దాటేసే నీ ధైర్యమే నాకు స్ఫూర్తి..
హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే మై డియర్ లవ్లీ ఫాదర్..
✿ ఓర్పుతో నన్ను మలిచిన చిలిపివి నీవు..
నా ప్రతి ఎదుగుదలకు మూల కారణం నీవు..
నీ చల్లని దీవెనలే నాకు శ్రీరామరక్ష..
హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే మై డియర్ ఫాదర్..
✿ కుటుంబం కోసం పగలు రేయి తపించే సూర్యుడివి నీవు..
మా జీవితాల్లో వెలుగును నింపే దీపానివి నీవు..
నీ అడుగుజాడల్లో నడవడం నా అదృష్టం..
హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్న..
✿ మాటల్లో చెప్పలేని అనురాగం నీది..
గుండెల్లో నాపై దాచుకున్న అమితమైన ప్రేమ నీది..
నాన్న అనే రెండు అక్షరాల వెనుక ఉన్న ప్రేమామృతం నీవు..
హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్న..
✿ బాధ్యతలు కదలని కొండవు నీవు..
నా చిన్న బాధకైనా కరిగిపోయే వెన్నవు నీవు..
నీ నీడన బతకడం కంటే గొప్ప వరం ఏముంది నాన్న..
హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్న..
✿ నా గెలుపు వెనక నిశ్శబ్ద శ్రమికుడు నువ్వు..
నా ప్రతి విజయాన్ని చూసి మురిసిపోయే మనసు నీది..
ఓటమిలో నన్ను వెనక తట్టి లేపే చేతులు నీవి..
నా జీవితానికి నువ్వే సర్వస్వం నాన్న..
హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్న..
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