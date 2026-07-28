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Happy Guru Purnima Wishes: టాప్ 10 గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..

Happy Guru Purnima Wishes: వ్యాస పౌర్ణమి శుభ సందర్భాన మీ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దిన గురువులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలపండి. ఇలా మంచి మంచి విషెష్‌ సోషల్ మీడియా ద్వారా వారికి పంపండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 28, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:45 PM IST
Happy Guru Purnima Wishes: టాప్ 10 గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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