Happy Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ జయంతి శుభకాంక్షలు.. అందరి ఇంట ఆయురారోగ్యాలు నిండాలి!

Happy Hanuman Jayanti Wishes And Greetings 2026: చైత్ర పౌర్ణమి రోజు హనుమాన్ దీక్షను ప్రారంభించిన భక్తులు.. మండల కాలం పూర్తిచేసుకుని వైశాఖ దశమినాడే మాలవిరమణ చేస్తారు. అందుకే ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత వైభవంగా హనుమాన్ జయంతిని జరుపుకుంటారు. హనుమమాల ధరించిన వేలాదిమంది భక్తులు ఈరోజు తమ దీక్షను విరమించి.. ఇష్ట దైవానికి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఏడాది హనుమాన్ జయంతి ఏప్రిల్ రెండవ తేదీన వచ్చింది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండగ అందరి జీవితాల్లో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ మేలుకోరే ప్రతి ఒక్కరికి హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపండి.
శుభాకాంక్షలు..
కొండల నెత్తిన మేటి బలిశాలి.. కోరిన కోరికలు తీర్చే వనమాలి.. మీ జీవితం ఆ హనుమంతుడి ఆశీస్సులతో ధైర్యంగా సాగిపోవాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.
రామ నామమే శ్వాసగా.. రామసేవయే ధ్యానంగా.. భక్తికి ప్రతిరూపమైన ఆ వాయు పుత్రుడు మీ ఇంట సుఖశాంతులు నింపాలని.. మనసారా కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.
సముద్రాన్ని దాటిన ఆ ధీరుడు సంకల్పం.. మీ లక్ష్య సాధనకు స్ఫూర్తి కావాలి.. అంజనీపుత్రుని దీవెనలు మీకు ఎల్లప్పుడూ తోడుండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు..
గదను పట్టిన చేతులు అభయాన్ని ఇస్తుంటే.. నూట వినిపించే రామాయణం లోకాన్ని తరిస్తుంటే.. ఆ మారుతీ కరుణాకటాక్షాలు మీకు కలగాలని కోరుకుంటూ.. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.
బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం.. ప్రసాదించే జ్ఞాన గురువు హనుమంతుడు.. మీలో అజ్ఞానపు చీకట్లు తొలిగి.. జ్ఞానపు జ్యోతి వెలగాలని ఆశిస్తూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.
ఎక్కడ రామనామం వినిపిస్తుందో.. అక్కడ హనుమంతుడు కొలువై ఉంటాడు.. మీ ప్రతి అడుగులో ఆ స్వామి తోడుండి.. మీకు విజయాన్ని చేకూర్చాలని కోరుకుంటూ హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.
మనసు కంటే వేగంగా కదిలి భక్తులను కాపాడే ఆపద్బాంధవుడు ఆ హనుమంతుడు.. మీ కష్టాలన్నీ వాయువేగంతో మాయమాయి పోవాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.
Also Read: Saleshwaram: రేపటి నుంచే సలేశ్వరం జాతర.. తెలంగాణ అమరనాథ్ యాత్ర ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
చిరంజీవిగా వెలుగొందే కేసరీ నందనుడు.. మీ ఆయురారోగ్యాలను రక్షించాలి.. మీ కుటుంబం పై ఆయన కరుణ, ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ.. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.
సూర్యుడినే ఫలంగా భావించి.. ఎగసిన పరాక్రమశాలి.. మీ జీవితంలో కూడా అంతటి ప్రకాశం, కీర్తి ప్రతిష్టలను ఆ స్వామివారు అందించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హనుమాన్ జయంతి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..
దాస్య భక్తికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం ఆ ఆంజనేయుడు.. నీ స్వార్థమైన సేవతో.. ధర్మ మార్గంలో మీరు పయనించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా హనుమాన్ జయంతి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..
