Happy Womens Day 2026: తెలుగులో మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, అద్భుతమైన గ్రీటింగ్స్..

Happy Womens Day 2026 Telugu Wishes: 1900 సంవత్సరం ప్రారంభంలో మెరుగైన జీతాలతో పాటు ఓటు హక్కు, తక్కువ పనిగంటల కోసం మహిళలు చేసిన కార్మిక ఉద్యమం నుంచి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పుట్టింది. ఇది మహిళలు తమ హక్కుల కోసం గల మెత్తిన ధైర్యానికి గుర్తుగా ప్రపంచం భావిస్తుంది. అలాగే మహిళలపై జరుగుతున్న హింసతో పాటు వేధింపుల పట్ల అవగాహన కల్పించడానికి ఈరోజును వేదికగా భావిస్తారు. చట్టాల పట్ల అవగాహన పెంచడంతోపాటు వారికి రక్షణ కల్పించే వ్యవస్థలను బలోపితం చేయడమే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ముఖ్య లక్ష్యం.. అందుకే ప్రతి ఏడాది మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున ప్రతి ఒక్క మహిళకు ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు పంపండి.
మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇలా తెలపండి..
✿ అక్షరానికి రూపం నువ్వు.. సృష్టికి ప్రాణం నువ్వు.. ఓర్పులో భూదేవి నువ్వు.. నేటి తరానికి స్ఫూర్తివి నువ్వు.. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
✿ కంటి పాపవై వెలుగునిస్తావు.. కన్నతల్లివై ప్రాణమిస్తావు.. అడుగడుగునా ఆదర్శంగా నిలిచే మాతృమూర్తి నీకు వందనం.. ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు..
✿ ఇంటిని నందనవనం చేసే సిరిమల్లె పువ్వువి.. కష్టాల కడలిలో ధైర్యాన్నిచ్చే వెలుగు దివ్యవు.. ఎల్లప్పుడూ నీకు మా వందనాలమ్మ.. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
✿ ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతూ.. ఆశయాల బాటలో అలుపెరుగక సాగుతున్న ఓ అద్భుతమైన శక్తికి మహా వందనం.. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
✿ అనురాగానికి నిలువుటి అద్దం నువ్వు.. ఆత్మీయతకు అసలైన అర్థం నువ్వు.. లోకాన్ని నడిపించే మాతృమూర్తికి ఇవే మా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
✿ మెడలో నగలు కావు.. సాధించిన విజయాలే నీకు అలంకారాలు.. కన్నీళ్లు కావు.. నీలోని చిరునవ్వులే లోకానికి ఆధారం.. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
✿ ఓటమిని గెలుపుగా మార్చగలవు.. మౌనాన్ని మాటగా మార్చగలవు.. సహనానికి అసలైన చిరునామా నువ్వు ఓ మహిళా మూర్తి.. మీ అందరికీ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు..
✿ బాధ్యత బరువులోను నవ్వును వీడని మనసు మీది.. అడ్డంకులను అధిగమించి శిఖరాలను తాకే ధైర్యం మీ అందరిది.. మీ అందరికీ పేరుపేరునా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
✿ కూతురుగా.. సోదరిగా.. అమ్మలా.. అర్ధాంగిగా.. ప్రతిరూపంలోనూ ఆత్మీయతను పెంచే అపురూప శిల్పం నువ్వు.. మీ అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
✿ మగువ అంటే కేవలం ఒక పేరు మాత్రమే కాదు.. అది ఈ జగత్తుని నడిపించే ఒక అద్భుతమైన మహాశక్తి.. మీ అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
