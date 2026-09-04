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జీవితానికి వెలుగుల దారి చూపిన గురువులకు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు చెప్పేయండి!

Happy Teachers Day Wishes 2026: ప్రతి విజయం వెనకా కనిపించని ఒక త్యాగం ఉంటుంది. ప్రతి ప్రయాణం వెనక మార్గం చూపిన ఒక గురువు అడుగుజాడ తప్పని సరిగా ఉంటుంది. విజయం వైపు సాగే పరుగులో లోకం శిష్యుడి గెలుపు చూస్తుంది. కానీ ఆ గెలుపు కోసం పరితపించిన గురువు మనస్సును చూడదు. ఒక మట్టి ముద్దను జాతి మెచ్చే శిల్పంగా మార్చడానికి ఆ సమయాన్ని, శక్తిని ధారపోసి నిస్వార్థమైన స్నేహ బంధమిది. అధికారం, ఆస్తిపాస్తులు శాశ్వతం అవ్వవు. గురువు అందించిన అక్షర జ్నానమే.. ఈ ప్రపంచంలో అసలైన ఆయుధమని ఇది చాటే కథ. గురు స్థానానికి శిష్యుడు ఇచ్చే అత్యున్నతమైన బహుమతి గౌరవమేనని నిరూపించే అమూల్యమైన అనుబంధాల మధుర కావ్యం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 04, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:10 PM IST
జీవితానికి వెలుగుల దారి చూపిన గురువులకు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు చెప్పేయండి!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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జీవితానికి వెలుగుల దారి చూపిన గురువులకు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు చెప్పేయండి!
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