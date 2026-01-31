Drinking Water: జాగ్రత్త సుమీ..! నీళ్లు అధికంగా తాగుతున్నారా.. ప్రమాదంలో కిడ్నీలు..!

Drinking Too Much Water Side Effects: నీళ్లు.. మనిషి ఆరోగ్యానికి, శరీరంలో జీవక్రియలు సవ్యంగా జరగడానికి చాలా అవసరం. అలాగే, శరీరంలో విటమిన్లు, మినరల్స్, టాక్సిన్స్ కదలికకు నీరే ప్రధానం. ఇది శరీరం డీహైడ్రేట్ కాకుండా కాపాడుతుంది. అందుకే, నిపుణులు సైతం రోజులో కనీసం 4 నుండి 5 లీటర్ల నీరు తాగాలని సూచిస్తున్నారు. దాంతో చాలా మంది నీళ్లు ఎక్కువగా తాగితే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అనే అపోహతో బ్రతికేస్తున్నారు.. అవసరానికి మించిన నీటిని తాగుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల అనేది కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి, నీటిని అధికంగా తాగినప్పుడు కలిగే 5 ప్రధాన సమస్యల గురించి, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
1. హైపోనట్రేమియా
నీళ్లు అధికంగా తాగితే, రక్తంలోని సోడియం స్థాయి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. దీన్ని జలవిసర్జిత సోడియం లోపం అని కూడా అంటారు. ఇది ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. మూడదైన నొప్పి, తలనొప్పి, నీరసం, అలసట, ఉబ్బసం, గందరగోళం, తీవ్రమైన సందర్భాల్లో చెవి తిరగడం వంటివి ఈ సమస్య యొక్క లక్షణాలు. కొన్ని సందర్భాలలో కోమాలోకి వెళ్లే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
2. కిడ్నీలపై ఒత్తిడి
శరీర అవసరానికంటే ఎక్కువ నీటిని తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలపై ఒత్తిడిని పెరుగుతుంది. ఎక్కువగా తాగిన నీటిని ఫిల్టర్ చేయడానికి కిడ్నీలు అధికంగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో కిడ్నీ ఫంక్షన్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. తరచూ మలమూత్ర సంబంధ సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు.
3. ఎలక్ట్రోలైట్ సమతుల్యత కోల్పోవడం
శరీరంలో సోడియం, పొటాషియం, మ్యాగ్నీషియం వంటి ఎలక్ట్రోలైట్లు సమతుల్యంలో ఉండాలి. కానీ, నీళ్లు అధికంగా తాగడం వల్ల ఈ సమతుల్యత తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా గుండె దడ, ఛాతిలో అసౌకర్యం రావచ్చు.
4. తరచూ మూత్రవిసర్జన
ఒక సాధారణ ఆరోగ్యవంతుడికి రోజుకు 6 నుంచి 8 సార్లు మూత్రవిసర్జన సాధారణం. కానీ నీళ్లు అధికంగా తాగడం వల్ల రోజు పొడవునా ఎక్కువ సార్లు వాష్రూమ్కు వెళ్లాల్సివస్తుంది. ఇది నిద్రకు అంతరాయం కలిగించవచ్చు. పబ్లిక్ ప్లేస్లలో అసౌకర్యంగా మారుతుంది.
5. చెడు నిద్ర
ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడం వల్ల మధ్యలో నిద్ర లేచే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలంలో నిద్రలేమి, మానసిక అలసటకు దారి తీస్తుంది.
నీరు తాగడంలో సరైన మోతాదు ఏమిటి..?
* పురుషులు రోజుకు సుమారు 3 నుంచి 3.5 లీటర్ల నీరు తాగాలి.
* స్త్రీలు రోజుకి సుమారు 2 నుంచి 2.5 లీటర్ల నీరు తాగాలి.
* కొన్నిసార్లు ఇది వాతావరణం, శరీర శ్రమ, ఆరోగ్య స్థితిపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన సూచనలు..
* దాహంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నీరు తాగాలి.
* మూత్రం పసుపు రంగు ముదురుగా ఉంటే నీరు తాగాలి.
* పూర్తిగా తెల్లగా ఉంటే ఎక్కువ తాగుతున్న సూచన.
Also Read: Nirupam Paritala: కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ హీరో నిరుపమ్ పరిటాల ఒక్క ఎపిసోడ్ సంపాదన ఎంతో తెలుసా..?
Also Read: Lose 7 kgs in 21 days: 21 రోజుల్లో 7 కిలోలు తగ్గాలా.. సెలబ్రిటీ డైటీషియన్ బయటపెట్టిన సూపర్ ప్లాన్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook