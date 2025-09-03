Dangers of Overusing Paracetamol: పారాసిటమోల్ లేదా ఆసెటామినోఫెన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా ఉపయోగించే ట్యాబ్లెట్. ఇది నొప్పిని తగ్గించడానికి మరియు జ్వరాన్ని నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది. దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో ఈ ట్యాబ్లెట్ కనిపిస్తుంది. తలనొప్పి, జ్వరం, శరీర నొప్పుల వంటి సాధారణ సమస్యలకు తక్కువ మోతాదులో దీన్ని తీసుకుంటారు. అయితే, ఈ ట్యాబ్లెట్ను అతిగా వాడితే ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే లివర్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది.
ఇలా ప్రభావితం చేస్తుంది..
పారాసిటమోల్ ట్యాబ్లెట్ శరీరంలో కలిసినప్పుడు లివర్ ద్వారా ప్రాసెస్ అవుతుంది. సాధారణ మోతాదులో తీసుకుంటే ఇది సురక్షితం. కానీ ఎక్కువ మోతాదు తీసుకుంటే, ఈ మందు శరీరంలో దాని రసాయనిక పదార్థం NAPQI (N-acetyl-p-benzoquinone imine) అనే విష పదార్థంగా మారుతుంది. దీనిని అధిక మోతాదులో తీసుకుంటే లివర్ కణాలను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది. ఇది ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించవచ్చు.
లివర్ డేంజర్లో ఉందని తెలిపే సంకేతాలు ఏవంటే..
లివర్ ప్రాబ్లెమ్స్ ఉన్నప్పుడు శరీరం కొన్ని సంకేతాలు చూపిస్తుంది. ఎప్పుడూ అలసిపోయినట్లు అనిపించడం, బలహీనంగా ఉండడం, వాంతులు కావడం లేదా మలబద్ధకం రావడం జరగవచ్చు. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చర్మంపై సమస్యలు లేదా కామెర్లు రావడం, చేతులు లేదా కాళ్లలో వాపు, తలనొప్పి, చిరాకుగా అనిపించడం వంటివి కూడా లివర్ సమస్యల సంకేతాలు కావచ్చు.
ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవద్దు..
పారాసిటమోల్ ట్యాబ్లెట్ను అతిగా తీసుకోవడం ప్రమాదకరం. పెద్దవారు రోజుకు 4 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే లివర్కి హాని కలిగే అవకాశం ఉంది. ఒకేసారి 10 గ్రాములకు మించి తీసుకుంటే లివర్ తీవ్రంగా దెబ్బతినవచ్చు. పిల్లలలో ఈ ట్యాబ్లెట్ అతిగా తీసుకోవడం మరింత ప్రమాదకరం.
నివారణ చర్యలు ఏంటి..
పారాసిటమోల్ ట్యాబ్లెట్ను జాగ్రత్తగా వాడాలి. వైద్యుడు సూచించిన మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఏదైనా సందేహం వస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. ఈ ట్యాబ్లెట్ను రోజూ లేదా చాలా తరచుగా వాడకుండా ఉండటమే ఉత్తమం. పారాసిటమోల్ సాధారణంగా సురక్షితమైన ట్యాబ్లెట్ అయినప్పటికీ.. దాన్ని జాగ్రత్త లేకుండా లేదా అతిగా వాడితే లివర్కి హాని జరగవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది ప్రాణాంతక పరిస్థితులకు కూడా దారితీయొచ్చు. అందుకే నొప్పి లేదా జ్వరం ఉన్నప్పుడు వైద్యుడు సూచించిన విధంగా మాత్రమే ఈ ట్యాబ్లెట్ను వాడాలి.
