English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Be Alert: గర్భిణీలు జాగ్రత్త..! పారాసెటామోల్ తీసుకుంటున్నారా..? లోపల బిడ్డ ఆరోగ్యానికి ముప్పు తప్పదు..!

Paracetamol: మన నిత్య జీవితంలో పారాసెటామోల్ ట్యాబ్లెట్ ఒక భాగమైపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా వినియోగించబడే ట్యాబ్లెట్స్‌లో ఇది కూడా ఒకటి. సాధారణంగా జ్వరం, తలనొప్పి, బాడీ పెయిన్స్‌కి ఎక్కువగా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని సందర్భాలలో గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా ఈ పారాసెటామోల్ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నారు. అయితే ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్‌లో పారాసెటామోల్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే లోపల బేబీకి రిస్క్ తప్పదంటున్నాయి కొన్ని పరిశోధనలు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 8, 2025, 12:36 PM IST

Trending Photos

Naga Chaitanya: &#039;ఆమె&#039;తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
5
Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya: 'ఆమె'తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Canara Bank Jobs 2025
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
6
Lunar Eclipse 2025
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
6
Old 50 Note Sell
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
Be Alert: గర్భిణీలు జాగ్రత్త..! పారాసెటామోల్ తీసుకుంటున్నారా..? లోపల బిడ్డ ఆరోగ్యానికి ముప్పు తప్పదు..!

Paracetamol Tablet Side Effects: మన నిత్య జీవితంలో పారాసెటామోల్ ట్యాబ్లెట్ ఒక భాగమైపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా వినియోగించబడే ట్యాబ్లెట్స్‌లో ఇది కూడా ఒకటి. సాధారణంగా జ్వరం, తలనొప్పి, బాడీ పెయిన్స్‌కి ఎక్కువగా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని సందర్భాలలో గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా ఈ పారాసెటామోల్ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నారు. అయితే ఇటీవలి పరిశోధనలు స్త్రీలు తమ ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్‌లో.. పారాసెటామోల్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే లోపల శిశువుకి కొన్ని ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందంటున్నాయి. మరి ఆ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.. 

Add Zee News as a Preferred Source

పరిశోధనల ప్రకారం శిశువులో తలెత్తే సమస్యలు ఏంటంటే..
1. నెరో డెవలప్‌మెంట్ సమస్యలు 
గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ కాలం, అధిక మోతాదులో పారాసెటామోల్ తీసుకుంటే.. శిశువుల్లో ఆటిజం (Autism), అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్‌ఆక్టివిటీ డిసార్డర్ (ADHD)వంటి నాడీ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉండవచ్చని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.

2. హార్మోన్ మార్పులు 
పారాసెటామోల్ గర్భంలో పెరుగుతున్న శిశువు యొక్క హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎండోక్రైన్ వ్యవస్థను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందని కొన్ని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి.

3. పురుష శిశువుల్లో టెస్టికల్ సమస్యలు 
అధిక మోతాదులో పారాసెటామోల్ వాడకం వల్ల పురుష శిశువుల్లో టెస్టికల్ డెవలప్‌మెంట్‌కు సంబంధించిన సమస్యలు రావచ్చని కొన్ని అధ్యయనాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

Also Read: Jobs: నెలకు రూ.1.96 లక్షల జీతంతో ఏపీ సీఆర్డీయేలో జాబ్స్.. అర్హత, దరఖాస్తు, పూర్తి డిటేయిల్స్ ఇవే..!  

గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయాలు ఏంటంటే..
* గర్భిణీ స్త్రీలలో పారాసెటామోల్ ప్రభావంపై పరిశోధనలు జరిగిన విషయం నిజమే. కానీ ఇవి సమస్యలకు నేరుగా కారణమని పూర్తిగా నిర్ధారించలేదు.
* ఇప్పటి వరకు తెలిపిన వివరాలు కేవలం సంబంధం ఉన్నట్టు మాత్రమే సూచించాయి కానీ, స్పష్టంగా  పారాసెటామోల్ వల్లనే సమస్యలు వచ్చాయని నిర్ధారించలేదు.
* సాధారణంగా పారాసెటామోల్ తగిన మోతాదులో, డాక్టర్ సలహాతో తీసుకుంటే సురక్షితమైన మందుగా పరిగణించబడుతుంది.
* గర్భిణీ స్త్రీలు పారాసెటామోల్‌ను కేవలం వైద్య సలహాతో మాత్రమే వాడాలి. ముఖ్యంగా అధిక మోతాదులో, దీర్ఘకాలం వాడటం తగ్గించాలి.

Also Read: Amazon Sale: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లపై మైండ్‌ బ్లోయింగ్ డిస్కౌంట్లు.. ఇంకా EMI ఆఫర్లు కూడా..!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Paracetamol Use In PregnancyparacetamolParacetamol TabletPregnant womenTaking Paracetamol

Trending News