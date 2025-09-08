Be Alert: గర్భిణీలు జాగ్రత్త..! పారాసెటామోల్ తీసుకుంటున్నారా..? లోపల బిడ్డ ఆరోగ్యానికి ముప్పు తప్పదు..!

Paracetamol Tablet Side Effects: మన నిత్య జీవితంలో పారాసెటామోల్ ట్యాబ్లెట్ ఒక భాగమైపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా వినియోగించబడే ట్యాబ్లెట్స్లో ఇది కూడా ఒకటి. సాధారణంగా జ్వరం, తలనొప్పి, బాడీ పెయిన్స్కి ఎక్కువగా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని సందర్భాలలో గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా ఈ పారాసెటామోల్ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నారు. అయితే ఇటీవలి పరిశోధనలు స్త్రీలు తమ ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్లో.. పారాసెటామోల్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే లోపల శిశువుకి కొన్ని ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందంటున్నాయి. మరి ఆ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం..
పరిశోధనల ప్రకారం శిశువులో తలెత్తే సమస్యలు ఏంటంటే..
1. నెరో డెవలప్మెంట్ సమస్యలు
గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ కాలం, అధిక మోతాదులో పారాసెటామోల్ తీసుకుంటే.. శిశువుల్లో ఆటిజం (Autism), అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ఆక్టివిటీ డిసార్డర్ (ADHD)వంటి నాడీ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉండవచ్చని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
2. హార్మోన్ మార్పులు
పారాసెటామోల్ గర్భంలో పెరుగుతున్న శిశువు యొక్క హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎండోక్రైన్ వ్యవస్థను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందని కొన్ని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి.
3. పురుష శిశువుల్లో టెస్టికల్ సమస్యలు
అధిక మోతాదులో పారాసెటామోల్ వాడకం వల్ల పురుష శిశువుల్లో టెస్టికల్ డెవలప్మెంట్కు సంబంధించిన సమస్యలు రావచ్చని కొన్ని అధ్యయనాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయాలు ఏంటంటే..
* గర్భిణీ స్త్రీలలో పారాసెటామోల్ ప్రభావంపై పరిశోధనలు జరిగిన విషయం నిజమే. కానీ ఇవి సమస్యలకు నేరుగా కారణమని పూర్తిగా నిర్ధారించలేదు.
* ఇప్పటి వరకు తెలిపిన వివరాలు కేవలం సంబంధం ఉన్నట్టు మాత్రమే సూచించాయి కానీ, స్పష్టంగా పారాసెటామోల్ వల్లనే సమస్యలు వచ్చాయని నిర్ధారించలేదు.
* సాధారణంగా పారాసెటామోల్ తగిన మోతాదులో, డాక్టర్ సలహాతో తీసుకుంటే సురక్షితమైన మందుగా పరిగణించబడుతుంది.
* గర్భిణీ స్త్రీలు పారాసెటామోల్ను కేవలం వైద్య సలహాతో మాత్రమే వాడాలి. ముఖ్యంగా అధిక మోతాదులో, దీర్ఘకాలం వాడటం తగ్గించాలి.
