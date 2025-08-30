Health Time Table: ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ బిజీ లైఫ్లో మనం లేచిన దగ్గర నుండి మళ్లీ పడుకునే వరకు ఒకటే హడావిడి. ఫుడ్, రెస్ట్, నిద్ర, ఎక్సర్సైజ్.. ఏవీ కూడా సరైన టైమ్కి శరీరానికి అందడం లేదు. అయితే.. మనం హెల్తీగా ఉండాలంటే మంచి లైఫ్స్టైల్ని అలవర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. ఒక రోజు మొత్తంలో ఏ టైమ్లో మనం ఏం చేస్తున్నామనే దానిపైనే మన ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక 3 నెలలు ఈ టైం టేబుల్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే.. అది మన సహజమైన జీవనశైలిని సరిచేయడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఆ టైం టేబుల్ ఏంటి..? ఎలా దాన్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మార్నింగ్ 5 గంటల నుండి 7 గంటల వరకు పీస్ ఫుల్ టైం..
* మార్నింగ్ 5 గంటలకు లేవడం చాలా మంచిది. ఇది శరీరానికి, మెదడుకి చాలా ఉపయోగకరం.
* 5:15 నుంచి 5:45 వరకు ధ్యానం లేదా ప్రార్థన చేయాలి.
* 5:45 నుంచి 6:30 వరకు యోగా, తేలికపాటి వ్యాయామం, నడక లాంటివి చేయాలి.
* 6:30 నుంచి 7:00 వరకు బ్రష్ చేయడం, స్నానం చేయడం పూర్తి చేయాలి.
మార్నింగ్ 7 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు ఎనర్జిటిక్ టైం స్టార్ట్..
* మార్నింగ్ 7 నుంచి 9 గంటల వరకు రోజుని శక్తివంతంగా ప్రారంభించాలి.
* 7:00 నుంచి 7:30 వరకు గోరువెచ్చని నీళ్లలో నిమ్మరసం కలిపి తాగాలి.
* 7:30 నుంచి 8:00 వరకు ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారం (బ్రేక్ఫాస్ట్) తినాలి. ఉదాహరణకు మిల్లెట్స్, పండ్లు, మొలకలు, ఇడ్లీ, ఉప్మా లాంటివి తీసుకోవచ్చు.
* 8:00 నుంచి 9:00 వరకు పనుల కోసం బయలుదేరాలి.
మార్నింగ్ 9 గంటల ఆఫ్టర్నూన్ 12 గంటల వరకు ఫుల్ ఎనర్జీ టైం..
* మార్నింగ్ 9 నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ 12 గంటల వరకు శరీరంలో శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది.
* ఈ సమయంలో కష్టమైన పనులు చేయడం మంచిది.
* 11 గంటల సమయంలో ఒక పండు లేదా గ్రీన్ టీ తీసుకోవచ్చు.
* ఆఫ్టర్నూన్ 12:30 నుంచి 1:30 వరకు భోజనం చేయాలి. రాగి రొట్టెలు, బ్రౌన్ రైస్, కూరగాయలు, పప్పు లాంటివి తినాలి.
* భోజనం తర్వాత 5 నుంచి 10 నిమిషాలు నడవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
ఆఫ్టర్నూన్ 2 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రిలాక్సేషన్ టైం..
* ఆఫ్టర్నూన్ 2 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మెదడు మళ్లీ చురుకుగా పనిచేస్తుంది.
* ఈ సమయం మళ్లీ పనులు చేసుకోవడానికి చక్కటి సమయం.
* మధ్యలో ఒక గ్లాసు మజ్జిగ, కొబ్బరినీళ్లు లేదా పండ్ల రసం తాగవచ్చు.
ఈవినింగ్ 5 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు ప్రాణవాయువు నింపే టైం..
* ఈవినింగ్ 5:30కి నడక, తేలికపాటి వ్యాయామం లేదా ఆటలు ఆడొచ్చు.
* 6:30కి గ్రీన్ టీ, ఉడికించిన శనగలు, వేరుశెనగ లాంటి తేలికపాటి స్నాక్స్ తీసుకోవాలి.
నైట్ 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ప్రశాంతంగా ఉండే టైమ్..
* నైట్ 7:30 నుంచి 8:30 వరకు తేలికపాటి భోజనం చేయాలి. చిక్కుడు కూర, గుమ్మడికాయ, సూప్ లాంటివి తినొచ్చు.
* భోజనం తర్వాత 10 నిమిషాలు నడవాలి.
నైట్ 9 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు నిద్రకు ముందు టైమ్..
* నైట్ 9 నుంచి 10 గంటల వరకు ఫోన్, టీవీ వాడకాన్ని తగ్గించి, స్లో మ్యూజిక్ వినొచ్చు లేదా పుస్తకం చదవొచ్చు.
* 10 గంటలలోపు నిద్రకు సిద్ధం కావాలి.
ఈ టైం టేబుల్ పాటిస్తే శరీర సమతుల్యత, జీర్ణశక్తి, మానసిక ప్రశాంతత మెరుగవుతాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఊబకాయం లాంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. నిద్ర సరిగ్గా ఉండి, ఉత్సాహంగా మేల్కొనే శక్తి పెరుగుతుంది. మరి ఇంకేందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా వెంటనే ఈ టైం టేబుల్ని మీ లైఫ్స్టైల్ కోసం చక్కగా సెట్ చేసేసుకోండి.
