English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Breakfast: 5 నిమిషాల్లో తయారయ్యే హెల్తీ టిఫిన్..టేస్ట్‌కి టేస్ట్, హెల్త్‌కు హెల్త్..అస్సలు పొట్ట రాదు!

Breakfast: 5 నిమిషాల్లో తయారయ్యే హెల్తీ టిఫిన్..టేస్ట్‌కి టేస్ట్, హెల్త్‌కు హెల్త్..అస్సలు పొట్ట రాదు!

5 Minute Healthy Breakfast Recipes: రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి అల్పాహారం చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల, మీరు తక్కువ సమయంలోనే అల్పాహారంగా పోహా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మేము మీకు ఐదు సులభమైన వంటకాలను అందిస్తున్నాము. ఇందులో ఐరన్, ఫైబర్, కార్బోహైడ్రేట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:22 PM IST

Trending Photos

Chandrababu Diet Plan: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు డైట్ సీక్రెట్ ఇదే.. అందుకే 75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎనర్జీతో ఉరకలేస్తున్నారు.. మీరూ ఫాలో అవ్వండి..!!
6
Chandrababu Naidu
Chandrababu Diet Plan: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు డైట్ సీక్రెట్ ఇదే.. అందుకే 75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎనర్జీతో ఉరకలేస్తున్నారు.. మీరూ ఫాలో అవ్వండి..!!
Kamal Haasan: 71 ఏళ్ల వయసులో.. 25 ఏళ్ల కుర్రాడిలా కమల్ హాసన్.. ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఏమిటంటే..!
5
Kamal Haasan fitness
Kamal Haasan: 71 ఏళ్ల వయసులో.. 25 ఏళ్ల కుర్రాడిలా కమల్ హాసన్.. ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఏమిటంటే..!
Samantha: రాజ్ నిడిమోరుని హగ్ చేసుకుని మరి.. తన ప్రేమను ఫైనల్ గా బయటపెట్టిన సమంత..
5
Samantha Official Announcement
Samantha: రాజ్ నిడిమోరుని హగ్ చేసుకుని మరి.. తన ప్రేమను ఫైనల్ గా బయటపెట్టిన సమంత..
Chikiri Song: రామ్‌ చరణ్ పెద్ది దెబ్బకు అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 అవుట్.. &#039;చికిరి&#039; సాంగ్ అదిరిపోయే రికార్డ్స్..!
5
Chikiri Song Records
Chikiri Song: రామ్‌ చరణ్ పెద్ది దెబ్బకు అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 అవుట్.. 'చికిరి' సాంగ్ అదిరిపోయే రికార్డ్స్..!
Breakfast: 5 నిమిషాల్లో తయారయ్యే హెల్తీ టిఫిన్..టేస్ట్‌కి టేస్ట్, హెల్త్‌కు హెల్త్..అస్సలు పొట్ట రాదు!

5 Minute Healthy Breakfast Recipes: రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి అల్పాహారం చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల, మీరు తక్కువ సమయంలోనే అల్పాహారంగా పోహా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మేము మీకు ఐదు సులభమైన వంటకాలను అందిస్తున్నాము. ఇందులో ఐరన్, ఫైబర్, కార్బోహైడ్రేట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

మనలో చాలామంది ఉదయాన్నే ఆఫీసుకు లేదా స్కూల్ లేదా కాలేజీ వెళ్లే వరకు 
ఉదయం అందరూ తొందరతొందరగా ఉంటారు. ఫలితంగా ప్రజలు ఉదయాన్నే అల్పహారం తీసుకోరు. కాబట్టి మీరు ఆరోగ్యకరమైన, త్వరగా తయారు చేయగల ఏదైనా కోరుకుంటే, మీరు పోహాను ప్రయత్నించవచ్చు.

పోహాలో అనేక పోషకాలు ఉన్నాయి.
పోహాలో ఐరన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్, అవసరమైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి శక్తిని అందిస్తాయి మరియు రోజంతా మిమ్మల్ని చురుకుగా ఉంచుతాయి. కాబట్టి, మేము మీకు ఐదు సులభంగా తయారు చేయగల పోహా వంటకాలను తీసుకువచ్చాము.

ఇండోరి పోహా
మీరు అల్పాహారం కోసం ఇండోరి పోహాను కూడా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇండోర్‌లోని ప్రసిద్ధ పోహా దాని మృదువైన ఆకృతి, తీపి రుచికి ప్రసిద్ధి చెందింది. దీనిని తేలికపాటి తీపి, సేవ్, వేరుశెనగలు, నిమ్మరసంతో వడ్డిస్తారు. పైన దానిమ్మ గింజలను జోడించడం వల్ల ఇది మరింత ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

మసాలా పోహా
మీరు ఘాటైన రుచులను ఇష్టపడితే, మసాలా పోహా ఒక గొప్ప ఎంపిక. దీనిని టమోటా సాస్, చాట్ మసాలా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరతో తయారు చేస్తారు. ఇది ఆఫీసు లేదా భోజనానికి కూడా గొప్ప ఎంపిక.

కూరగాయల పోహా
మీరు పోహాను మరింత ఆరోగ్యకరంగా చేసుకోవాలనుకుంటే, వెజిటేబుల్ పోహాను ప్రయత్నించండి. మీరు ఈ పోహాకు క్యారెట్, బఠానీలు, బెల్ పెప్పర్స్, టమోటాలు మరియు బీన్స్ వంటి కూరగాయలను జోడించవచ్చు. ఇది రుచికరమైనది మాత్రమే కాదు, ఫైబర్, విటమిన్లు కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా దీన్ని ఇష్టపడతారు.

క్లాసిక్ కంద-పోహా
మీరు కంద పోహాను కూడా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఉల్లిపాయలు, పసుపు, ఆవాలు, కరివేపాకు, నిమ్మరసం వేయించడం ద్వారా దీనిని తయారు చేస్తారు. ఇది మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్‌లలో ఒక ప్రసిద్ధ వంటకం . మీరు పచ్చిమిర్చి, వేరుశెనగలను జోడించడం ద్వారా దాని రుచిని పెంచుకోవచ్చు.

మొలకెత్తిన పోహా కలపండి
మిశ్రమ మొలకెత్తిన పోహా తయారు చేయడానికి, పోహాను శుభ్రంగా కడిగి 5 నిమిషాలు నానబెట్టండి. పాన్‌లో నూనె వేడి చేసి, ఆవాలు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ, టమోటా, పచ్చిమిర్చి వేయించాలి. మొలకెత్తిన మూంగ్ బీన్స్, చిక్‌పీస్, పోహా వేసి బాగా కలపాలి. ఉప్పు, పసుపు వేసి కలపాలి. చివరగా నిమ్మరసం, కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేయాలి.

ALso Read: School Holiday: రేపు స్కూళ్లకు, ఆఫీసులకు సెలవు ఉందా లేదా? అయోమయంలో తల్లీదండ్రులు! ఎక్కడెక్కడ బంద్ అంటే?

Also Read: Best Mileage Bikes: రూ.1,00,000 లోపు బడ్జెట్‌తో లీటర్‌కి 66 కి.మీ. మైలేజ్ ఇస్తున్న టాప్-5 బైక్‌లు ఇవే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

breakfastHealthy Breakfast Recipespoha recipeHow To Make PohaQuick and easy Poha recipe

Trending News