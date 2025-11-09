5 Minute Healthy Breakfast Recipes: రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి అల్పాహారం చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల, మీరు తక్కువ సమయంలోనే అల్పాహారంగా పోహా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మేము మీకు ఐదు సులభమైన వంటకాలను అందిస్తున్నాము. ఇందులో ఐరన్, ఫైబర్, కార్బోహైడ్రేట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
మనలో చాలామంది ఉదయాన్నే ఆఫీసుకు లేదా స్కూల్ లేదా కాలేజీ వెళ్లే వరకు
ఉదయం అందరూ తొందరతొందరగా ఉంటారు. ఫలితంగా ప్రజలు ఉదయాన్నే అల్పహారం తీసుకోరు. కాబట్టి మీరు ఆరోగ్యకరమైన, త్వరగా తయారు చేయగల ఏదైనా కోరుకుంటే, మీరు పోహాను ప్రయత్నించవచ్చు.
పోహాలో అనేక పోషకాలు ఉన్నాయి.
పోహాలో ఐరన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్, అవసరమైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి శక్తిని అందిస్తాయి మరియు రోజంతా మిమ్మల్ని చురుకుగా ఉంచుతాయి. కాబట్టి, మేము మీకు ఐదు సులభంగా తయారు చేయగల పోహా వంటకాలను తీసుకువచ్చాము.
ఇండోరి పోహా
మీరు అల్పాహారం కోసం ఇండోరి పోహాను కూడా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇండోర్లోని ప్రసిద్ధ పోహా దాని మృదువైన ఆకృతి, తీపి రుచికి ప్రసిద్ధి చెందింది. దీనిని తేలికపాటి తీపి, సేవ్, వేరుశెనగలు, నిమ్మరసంతో వడ్డిస్తారు. పైన దానిమ్మ గింజలను జోడించడం వల్ల ఇది మరింత ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
మసాలా పోహా
మీరు ఘాటైన రుచులను ఇష్టపడితే, మసాలా పోహా ఒక గొప్ప ఎంపిక. దీనిని టమోటా సాస్, చాట్ మసాలా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరతో తయారు చేస్తారు. ఇది ఆఫీసు లేదా భోజనానికి కూడా గొప్ప ఎంపిక.
కూరగాయల పోహా
మీరు పోహాను మరింత ఆరోగ్యకరంగా చేసుకోవాలనుకుంటే, వెజిటేబుల్ పోహాను ప్రయత్నించండి. మీరు ఈ పోహాకు క్యారెట్, బఠానీలు, బెల్ పెప్పర్స్, టమోటాలు మరియు బీన్స్ వంటి కూరగాయలను జోడించవచ్చు. ఇది రుచికరమైనది మాత్రమే కాదు, ఫైబర్, విటమిన్లు కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా దీన్ని ఇష్టపడతారు.
క్లాసిక్ కంద-పోహా
మీరు కంద పోహాను కూడా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఉల్లిపాయలు, పసుపు, ఆవాలు, కరివేపాకు, నిమ్మరసం వేయించడం ద్వారా దీనిని తయారు చేస్తారు. ఇది మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్లలో ఒక ప్రసిద్ధ వంటకం . మీరు పచ్చిమిర్చి, వేరుశెనగలను జోడించడం ద్వారా దాని రుచిని పెంచుకోవచ్చు.
మొలకెత్తిన పోహా కలపండి
మిశ్రమ మొలకెత్తిన పోహా తయారు చేయడానికి, పోహాను శుభ్రంగా కడిగి 5 నిమిషాలు నానబెట్టండి. పాన్లో నూనె వేడి చేసి, ఆవాలు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ, టమోటా, పచ్చిమిర్చి వేయించాలి. మొలకెత్తిన మూంగ్ బీన్స్, చిక్పీస్, పోహా వేసి బాగా కలపాలి. ఉప్పు, పసుపు వేసి కలపాలి. చివరగా నిమ్మరసం, కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేయాలి.
