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Healthy Drinks: శరీరానికి డబుల్ రక్షణ.. ప్రతి ఉదయం ఈ బూస్టర్ డ్రింక్స్ తాగండి.. మీ ఇమ్యూనిటీ రాకెట్ స్పీడ్‌లో పెరుగుతుంది!

Healthy Drinks: మన ఆరోగ్యాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఇమ్యూనిటీ చాలా అవసరం. వ్యాధుల నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే శరీరాన్ని తగిన విధంగా బలంగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అందుకోసం ఇంట్లోనే తేలికగా తయారు చేసుకునే బూస్టర్ డ్రింక్స్ చాలా మంచి ఫలితాలను అందిస్తాయి. ఈ డ్రింక్స్ లోని పౌష్టిక గుణాలు శరీరానికి సహజ రక్షణ వ్యవస్థను మెరుగుపరచుతాయి. మరి అలాంటి 5 శక్తివంతమైన ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 11, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:18 AM IST
Healthy Drinks: శరీరానికి డబుల్ రక్షణ.. ప్రతి ఉదయం ఈ బూస్టర్ డ్రింక్స్ తాగండి.. మీ ఇమ్యూనిటీ రాకెట్ స్పీడ్‌లో పెరుగుతుంది!
Image Credit: Healthy Drinks That Boost Immunity In Our Body (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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