Immunity Booster Drinks: మన శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో రోగనిరోధక శక్తి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇమ్యూనిటీ బలంగా ఉంటే వైరస్లు, బ్యాక్టీరియా వంటి అనేక వ్యాధుల నుంచి శరీరం సులభంగా రక్షణ పొందుతుంది. ప్రస్తుతం మారుతున్న జీవనశైలి, ఒత్తిడి, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల చాలామందిలో ఇమ్యూనిటీ బలహీనపడుతోంది. అందుకే రోజువారీ ఆహారంలో పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను చేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే కొన్ని న్యాచురల్ డ్రింక్స్ కూడా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఎంతో సహాయపడతాయి. ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకునే ఈ ఆరోగ్యకరమైన డ్రింక్స్ శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లను అందిస్తాయి. ఇవి శరీరంలోని రక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి వ్యాధులతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయి. క్రమం తప్పకుండా వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీని పెంచే ఐదు శక్తివంతమైన హెల్తీ డ్రింక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.
1. గోల్డెన్ మిల్క్
పాలు, టీస్పూన్ పసుపు, మిరియాల పొడి, తేనె కలియికతో ఈ డ్రింక్ ను తయారుచేస్తారు. పసుపులోని కర్క్యుమిన్ రసాయనం శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడంలో అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.
2. అద్రక-తులసి కషాయం
అల్లం, తులసి ఆకులు, తేనె, నీరు వంటి పదార్థాలతో ఈ బూస్టర్ డ్రింక్ ను తయారుచేస్తారు. నీటిలో తులసి, అల్లం వేసి ఉడికించి, చివరగా తేనె కలిపి వేడిగా ఈ పానీయాన్ని తీసుకోవాలి. అల్లం, తులసి రెండింటిలోనూ యాంటీ-వైరల్, యాంటీ-బాక్టీరియల్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు వంటి సాధారణ వ్యాధులను నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి.
3. లెమన్-హనీ వాటర్
వేడి నీరు, నిమ్మరసం, తేనెలతో ఈ డ్రింక్ తయారుచేస్తారు. నిమ్మలో విటమిన్ C అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరానికి ఎనర్జీ ఇవ్వడమే కాకుండా, శరీరంలోని టాక్సిన్లను బయటకు తీసేయడంలో సహాయపడుతుంది. తేనె సహజ రోగనిరోధక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది.
4. క్యారెట్-బీట్రూట్ జ్యూస్
క్యారెట్, బీట్రూట్, అల్లం, నిమ్మరసం, ఉప్పు కలిపి ఈ డ్రింక్ని తయారుచేస్తారు. ఈ జ్యూస్ శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను అందిస్తుంది. దీనిలో రక్తాన్ని శుభ్రపరిచే గుణం ఉండటంతో పాటు శక్తిని కూడా ఇస్తుంది.
5. ఉసిరి జ్యూస్
ఉసిరి జ్యూస్, వేడి నీరు, తేనె కలిపి ఈ జ్యూస్ను తయారుచేస్తారు. ఉసిరి అంటేనే విటమిన్ Cకి పవర్హౌస్ లాంటిది. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరచడంలో అత్యద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook