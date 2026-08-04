Weight Loss Snacks: మనలో చాలా మంది.. భోజనం చేసిన అరగంటకే మళ్లీ ఆకలి వేస్తుందని చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు అయితే ఉదయం హడావుడిగా బయలుదేరుతారు. ఆ సమయంలో కొద్ది పరిమాణంలో ఆహారం తీసుకుంటారు. మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన సాయంత్రం ఏదొకటి స్నాక్స్ రూపంలో తీసుకుంటుంటారు. అయితే భోజనం మధ్యలో ఆకలి వేయడం అనేది సహజమే. అయినప్పటికీ అలాంటి సమయంలో ఏది పడితే అది తినడం కంటే పోషకాలు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా మంది ఆకలి వేయగానే జంక్ ఫుడ్ తినేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అలాంటి ఫుడ్ కంటే.. ఆరోగ్యకరమైన ఈ 7 రకాల స్నాక్స్ తీసుకోవడం మంచిదని డాక్టర్ వర్తికా విశ్వానీ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. తక్కువ ప్రాసెస్ చేసి.. అధిక పోషకాలతో కూడిన ఆహారమే రోజువారీ స్నాకింగ్ కు సరైన ఎంపిక అని చెబుతున్నారు. ఆ 7 రకాల స్నాక్స్ ఏవో చూద్దాం.
ఇంట్లో తయారుచేసిన మసాలా పల్లిలు:
పల్లిలో మంచి కొవ్వులు, ప్రోటీన్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇంట్లో తయారుచేసుకుంటే, ఇందులో అదనపు చక్కెర లేదా నిల్వచేసే పదార్థాలు ఉండవు. మితంగా తీసుకుంటే, ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
వేయించిన మిశ్రమ నట్స్:
గుమ్మడి, పొద్దుతిరుగుడు, అవిసె గింజలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, జింక్, మెగ్నీషియం, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి మంచివి.
మఖానా:
వేయించిన మఖానాలో కేలరీలు తక్కువగా ఉండి, ప్రోటీన్, ఫైబర్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇది బరువును అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుండి శరీరాన్ని రక్షించే యాంటీఆక్సిడెంట్లు కూడా ఉంటాయి.
లేత సోయాబీన్స్:
వేయించిన లేత సోయాబీన్స్లో మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్, ఫైబర్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉంచుతాయి. ఇవి తొమ్మిది ముఖ్యమైన అమైనో ఆమ్లాలను కూడా అందిస్తాయి.
నిమ్మరసంతో శనగలు:
శనగలలో ప్రోటీన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి. నిమ్మరసం కలపడం వల్ల విటమిన్ సి కూడా లభిస్తుంది.
ఓవర్నైట్ ఓట్స్:
రాత్రంతా నానబెట్టిన రోల్డ్ ఓట్స్ను, చక్కెర లేని కోకో పౌడర్, ఖర్జూరాలతో కలిపి తినడం మంచిది. ఇది జీర్ణక్రియకు మంచిది. కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
పాప్కార్న్:
అధిక నూనె లేదా వెన్న లేకుండా తయారు చేసిన పాప్కార్న్ ఒక గొప్ప స్నాక్గా ఉంటుంది. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
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