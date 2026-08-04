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ఉద్యోగులకు డాక్టర్ల సూచన.. ఆఫీస్ టైమ్‌లో తినాల్సిన 7 హెల్తీ స్నాక్స్..ఇవే..!!

Nutritious Indian Snacks: భోజనం మధ్యలో ఆకలి వేయడం అనేది సహజమే. అయినప్పటికీ అలాంటి సమయంలో ఏది పడితే అది తినడం కంటే పోషకాలు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.ఆరోగ్యకరమైన ఈ 7 రకాల స్నాక్స్ తీసుకోవడం మంచిదని డాక్టర్ వర్తికా విశ్వానీ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 04, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:40 PM IST
ఉద్యోగులకు డాక్టర్ల సూచన.. ఆఫీస్ టైమ్‌లో తినాల్సిన 7 హెల్తీ స్నాక్స్..ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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