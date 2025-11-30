Heart Healthy Red Juice: కొన్ని రకాల పండ్ల రసాలు మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గిపోతాయి. తద్వారా మీ గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అంతేకాదు రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుంది. కార్డియో సమస్యలు మీ దరిచేరకుండా ఉంటాయి. మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి.
బీట్ రూట్ జ్యూస్..
బీట్ రూట్ జ్యూస్ ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో నైట్రేట్స్ ఉంటాయి. ఇది రక్తప్రసరణను మెరుగు చేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. బీట్ రూట్ నేరుగా తినవచ్చు. లేదా జ్యూస్ రూపంలో కూడా తాగవచ్చు. ఇది రక్తపోటును కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది. బీట్ రూట్ మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచే గుణం కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా మీ గుండె పనితీరు కూడా మెరుగవుతుంది..
దానిమ్మ జ్యూస్..
దానిమ్మ రసం కూడా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పాలీఫెనల్స్ ఆంథోసైనిన్స్ ఉంటాయి. ఇవి అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా కాపాడుతుంది. తద్వారా మీ కార్డియో ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తాజా దానిమ్మ రసం తీసుకోవడం వల్ల రక్తప్రసరణ కూడా మెరుగవుతుంది. గుండె సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి దానిమ్మ రసం చేర్చుకోండి.
మందార టీ..
సాధారణంగా మందార టీ.. మందార పూలతో తయారుచేస్తారు. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. కొన్ని నివేదిక ప్రకారం ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి పెంచుతుంది. ట్రైగ్లైజరైడ్స్ కూడా నియంత్రిస్తుంది. సహజంగా ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన గుణం కలిగి ఉండటం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే టీ అని కూడా చెప్పొచ్చు.
క్రాన్ బెర్రీ జ్యూస్..
క్రాన్ బెర్రీ జ్యూస్ కూడా కార్డియో ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇది కాస్త తీపి, పులుపు రుచి కలిగి ఉంటుంది. కానీ చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి.. మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచుతుంది. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్ గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది ఇది మాత్రమే కాదు టమాటా రసం కూడా తీసుకోవడం మంచిది. టమాటాలు లైకోపీన్ ఉంటుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా కాపాడుతుంది. తాజా టమాటా రసం తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇది రక్తప్రసరణ కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఇది ఒక ఎంతో ఉపయోగకరమైన విటమిన్.
Read more: ఈ కూరగాయ గ్లూటాథియోన్ సప్లిమెంట్.. ఏ క్రీము.. ఫేస్ప్యాక్ అవసరంలేదు..!
Read more: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి