Heart Healthy Red Juice: కొలెస్ట్రాల్ మన శరీరంలో ఎక్కువైతే అది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ అవుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవడం మంచిది. మన శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ పెంచుకోవడానికి కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మార్పులతోపాటు ఫుడ్ డైట్‌ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఫుడ్ డైట్ ఫాలో అవుతే కొలెస్ట్రాల్‌ తగ్గిపోతాయి. అయితే ఎరుపు రంగులో ఉండే ఈ జ్యూసులు తాగితే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోతాయి .

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 30, 2025, 09:13 PM IST

Heart Healthy Red Juice: కొన్ని రకాల పండ్ల రసాలు మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గిపోతాయి. తద్వారా మీ గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అంతేకాదు రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుంది. కార్డియో సమస్యలు మీ దరిచేరకుండా ఉంటాయి. మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి.

 బీట్ రూట్ జ్యూస్..
 బీట్ రూట్ జ్యూస్ ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో నైట్రేట్స్ ఉంటాయి. ఇది రక్తప్రసరణను మెరుగు చేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. బీట్ రూట్ నేరుగా తినవచ్చు. లేదా జ్యూస్ రూపంలో కూడా తాగవచ్చు. ఇది రక్తపోటును కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది. బీట్ రూట్ మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచే గుణం కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా మీ గుండె పనితీరు కూడా మెరుగవుతుంది..

 దానిమ్మ జ్యూస్..
 దానిమ్మ రసం కూడా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పాలీఫెనల్స్‌ ఆంథోసైనిన్స్‌ ఉంటాయి. ఇవి అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా కాపాడుతుంది. తద్వారా మీ కార్డియో ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తాజా దానిమ్మ రసం తీసుకోవడం వల్ల రక్తప్రసరణ కూడా మెరుగవుతుంది. గుండె సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి దానిమ్మ రసం చేర్చుకోండి.

 మందార టీ..
 సాధారణంగా మందార టీ.. మందార పూలతో తయారుచేస్తారు. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. కొన్ని నివేదిక ప్రకారం ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి పెంచుతుంది. ట్రైగ్లైజరైడ్స్‌ కూడా నియంత్రిస్తుంది. సహజంగా ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన గుణం కలిగి ఉండటం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే టీ అని కూడా చెప్పొచ్చు.

 క్రాన్ బెర్రీ జ్యూస్..
 క్రాన్ బెర్రీ జ్యూస్ కూడా కార్డియో ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇది కాస్త తీపి, పులుపు రుచి కలిగి ఉంటుంది. కానీ చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి.. మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచుతుంది. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.  యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్ గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది  ఇది మాత్రమే కాదు టమాటా రసం కూడా తీసుకోవడం మంచిది. టమాటాలు లైకోపీన్‌ ఉంటుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా కాపాడుతుంది. తాజా టమాటా రసం తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇది రక్తప్రసరణ కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఇది ఒక ఎంతో ఉపయోగకరమైన విటమిన్.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Heart healthy red drinksred juice for cholesterolbest juices for heart healthreduce bad cholesterol naturallyBeetroot Juice Benefits

