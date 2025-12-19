Hair Health: ఈ చిన్న చిట్కాతో ఎలాంటి కెమికల్స్ లేకుండానే మీ తెల్ల జుట్టు మొత్తం నల్లగా మారిపోతుంది..!

Turn Grey Hair Black Naturally With These 5 Tips: ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి వయస్సుతో సంబంధం లేకుండానే తెల్ల జుట్టు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఒకప్పుడు కేవలం వృద్దులలో మాత్రమే ఈ సమస్య కనిపించేది. కానీ, ఈ మధ్య చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ సమస్య అధికమవుతోంది. కాలుష్యం, పోషకాహార లోపం, ఒత్తిడి, రసాయనాల వాడకం వంటి కారణాల వల్ల ఈ సమస్య పెరుగుతూ వస్తోంది. కొంత మంది ఈ సమస్యలకు తాత్కాలిక పరిష్కారం కోసం కలర్ డైలు వాడుతారు. కానీ, వీటిలో రసాయనాలు ఉండడం వల్ల కొత్త సమస్యలకు దారి తీసే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, సహజంగా తెల్లజుట్టును నల్లగా మార్చుకునే ఉపయోగకరమైన చిట్కాల గురించి తెలుసుకుందాం.
1. ఆముదం నూనె + ఉసిరి కాయల పొడి
ఉసిరి కాయలని ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్లు ఆముదం నూనెలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆమ్లా పొడి కలిపి వేడి చేయాలి. చల్లారిన తర్వాత జుట్టుకు పట్టించి గంట తర్వాత తలస్నానం చేయాలి. ఇలా వారానికి 2 సార్లు వాడాలి. ఆమ్లాలో విటమిన్ సీ అధికంగా ఉండి, జుట్టు రంగును పెంచే మెలానిన్ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తుంది.
2. కరివేపాకు ఆకుల పేస్ట్
తాజా కరివేపాకు ఆకులు 15 నుండి 20 దాకా తీసుకుని వాటిని కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్గా చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ను జుట్టుకు పట్టించి 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు ఉంచాలి. తర్వాత ఎలాంటి షాంపు వాడకుండా తలస్నానం చేయాలి. ఇలా తరచుగా చేయడం వల్ల జుట్టు నల్లగా మారుతుంది. కరివేపాకు ఆకులు జుట్టుకు అవసరమైన ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ బి వంటి పోషకాలను అందించి జుట్టు నల్లగా మారటానికి సహాయపడతాయి.
3. బెల్లం + గోరింటాకు ఆకులు
నీటిలో కొన్ని గోరింటాకులు వేసి మరిగించాలి. తర్వాత అందులో కొంచెం బెల్లం కలిపి మరిగించాలి. చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టుకు పట్టించాలి. గోరింటాకులు సహజ రంగు కారకం. బెల్లం శరీరంలోని వేడిమి తగ్గించి, జుట్టుకు పోషణ ఇస్తుంది. దీనిని వాడటం వల్ల జుట్టు సహజ రంగులోకి మారుతుంది.
4. బియ్యం నీళ్లు
బియ్యాన్ని నానబెట్టి వచ్చిన నీటిని ఒఖ రోజు ఉంచి ఫెర్మెంటెడ్ చేయాలి. ఆ తరువాత ఆ నీటితో జుట్టును శుభ్రం చేసుకోవాలి. అలా చేయడం వల్ల జుట్టు నల్లగా నిగనిగలాడుతుంది. ఫెర్మెంటెడ్ బియ్యం నీటిలో విటమిన్ E, ఆంథోసయానిన్లు అధికంగా ఉండి జుట్టు వృద్ధిని మెరుగుపరచడంతో పాటు తెల్ల జుట్టును నల్లగా మారుస్తాయి.
5. తులసి + మంగ కాయ ఆకులు
తులసి ఆకులు, మంగ కాయ ఆకులు సమపాళ్లలో తీసుకుని వాటిని కొబ్బరి నూనెలో మరిగించాలి. నూనె చల్లారిన తర్వాత ఒక బాటిల్లో భద్రపరచాలి. దానిని వారానికి 2 సార్లు జుట్టుకు పట్టించి గంట తర్వాత శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం జుట్టుకు ప్రాణవాయువు అందించి, మెలానిన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. అలా చేయడం వల్ల జుట్టు నల్లబడుతుంది.
