Hibiscus Mask: పొడవైన జుట్టు.. చుండ్రు ఆనవాళ్లు లేకుండా చేసే మాస్క్‌, ఒక్కసారి అప్లై చేస్తే చాలు..

Hibiscus Mask For Long Hair: మందారలో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే మన బామ్మల కాలం నాటి నుంచి జుట్టుకు దీన్నే ఉపయోగించారు. దీని వల్ల జుట్టుపై ఉండే చుండ్రు తొలగి హెయిర్ ఫాల్ సమస్య కూడా తగ్గిపోతుంది. కుదుళ్ల నుంచి బలంగా పెరుగుతుంది. మందార జుట్టుకి ఎలా అప్లై చేయాలి తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 24, 2025, 01:55 PM IST

Hibiscus Mask For Long Hair: ఎరుపు రంగులో కనిపించే ఈ మందార పూజకు వినియోగిస్తారు. అదే విధంగా జుట్టుకు కూడా పెట్టుకునే అలవాటు ఉంది. ఇది జుట్టును కుదుళ్ళ నుంచి బలంగా మారుస్తుంది. మందార పూలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, విటమిన్ సి, సహజమైన నూనె ఉంటుంది. ఇది జుట్టుకు సహజమైన మెరుపున అందిస్తుంది. మనం రెగ్యులర్ గా ఈ మందారను జుట్టుకు పెట్టడం వల్ల ఆరోగ్యంగా కుదుళ్లు ఉండటంతోపాటు పొడుగ్గా పెరుగుతుంది. 

కుదుళ్ల నుంచి మందార జుట్టును బలంగా మారుస్తుంది. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన నూనెలు ఉంటాయి. ఇది కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. సహజంగా మీ జుట్టును మెరిసేలా చేసి మృదువుగా మారుస్తుంది. ఇందులోని ఖనిజాలు జుట్టును పొడిబారకుండా సహాయపడుతుంది.

 మందారతో నూనె చేసుకునే అలవాటు చాలా మందిలో ఉంది. కొబ్బరి నూనెలో మందార పువ్వులు వేసి మరిగించి దీన్ని జుట్టుకు అప్లై చేస్తారు. లేకపోతే మందార పువ్వులను బాగా ఎండబెట్టి పొడి చేసి కొబ్బరి నూనెలో కలిపి మరిగించి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఈ నూనె జుట్టుకు అప్లై చేసిన తర్వాత హెయిర్ ఫాల్ సమస్య తగ్గుతుంది.

 మందారతో మాస్క్‌ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది మంచి కండిషన్‌లా కూడా పనిచేస్తుంది. మందార పువ్వులను పేస్ట్ చేసి జుట్టు అంతటికీ మాస్క్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే ఇందులో కాస్త పెరుగు వేసి అప్లై చేయొచ్చు. ఇది కుదుళ్ల నుంచి చుండ్రును తొలగించేసి మంచి జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. కొన్ని రకాల షాంపుల్లో కెమికల్స్ అధికంగా ఉంటాయి. అయితే నేచురల్ గా మందారతో షాంపూ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. మందారతో షాంపూ తయారు చేసుకుని అప్లై చేయడం వల్ల ఇది చుండ్రును తొలగించడం కాదు సహజంగా మెరుపును అందించి జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది.

 మందార పూలను నీళ్లలో వేసి బాగా మరిగించి ఆరిన తర్వాత జుట్టును కడగాలి. హెయిర్ వాష్ చేసిన తర్వాత ఈ నీళ్లతో జుట్టు కడగటం వల్ల మంచి మెరుపును అందిస్తుంది. ఫ్రీజీ హెయిర్ సమస్య కూడా చక్కని రెమిడీ. ఎండాకాలంలో ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టుపై ఉండే దురద కూడా తగ్గిపోతుంది. మందారం జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుస్తుంది. ఈ పువ్వులను పేస్ట్ చేసి జుట్టు కుదుళ్లకు అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత తల స్నానం చేయడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ సమస్య సహజంగా తగ్గిపోతుంది. దీంతో టీ కూడా తయారు చేసుకుంటారు. మందార టీ తయారు చేయడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ కూడా మెరుగవుతుంది. తద్వారా జుట్టు కూడా త్వరగా పెరుగుతుంది.

