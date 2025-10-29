English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hibiscus Oil: జుట్టు పొడవుగా.. నల్లగా.. ఒత్తుగా పెరగాలంటే ఇలా చేయండి..!

Hibiscus Oil For Instant Hair Growth: మందార పువ్వు చూడటానికి ఎరుపు రంగులో అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఆయుర్వేద గుణాలు కూడా అనేకం ఉంటాయి. మందార పువ్వులో విటమిన, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడతాయి. మందారంతో హెయిర్ ఆయిల్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 29, 2025, 04:07 PM IST

Hibiscus Oil: జుట్టు పొడవుగా.. నల్లగా.. ఒత్తుగా పెరగాలంటే ఇలా చేయండి..!

Hibiscus Oil For Instant Hair Growth: మందార పువ్వు రెక్కలు ఉపయోగించి హెయిర్ ఆయిల్ తయారు చేసుకుంటారు. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. అయితే ఈరోజు మందారం పువ్వుతో మనం హెయిర్‌ ఆయిల్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి తెలుసుకుందాం. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది మంచి ప్రయోజనాలు కూడా కలిగిస్తుంది..

 మందార పువ్వు జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తుంది. కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది కుదుళ్లను బలంగా ఆరోగ్యంగా మారుస్తుంది. చుండ్రు సమస్యలు దూరంగా ఉంచుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్లు దరిచేరకుండా చేస్తుంది. అంతేకాదు ఇందులో ఉండే అమైనో యాసిడ్స్, విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సీ, బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ కుదుళ్లకు అందేలా చేస్తుంది. మంచి పోషణ అందించి హెయిర్ ఫాలికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది.

 మందార పువ్వు తయారు చేసిన ఆయిల్ జుట్టుకు తరచూ పెట్టడం వల్ల బలంగా మారుతాయి. కుదుళ్ల నుంచి జుట్టు ఊడకుండా సహాయపడుతుంది. త్వరగా తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు రావు. హెయిర్ ఫాల్ సమస్యను నివారిస్తుంది. జుట్టు మృదువుగా మెరిసేలా కూడా కనిపించేలా చేస్తుంది. మందార పువ్వు జుట్టుకు సహజంగా మృదుత్వాన్ని అందిస్తుంది.

 మార్కెట్‌లో మందార పువ్వులు లేదా పౌడర్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. రెండిటిలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మందార పువ్వులు దొరికితే మరింత మంచిది. దీనికి మనం కొబ్బరి లేదా ఆలివ్ ఆయిల్ లేదా బాదం నూనె ఉపయోగించి మందారం నూనె తయారు చేసుకోవచ్చు.

మన నాలుగైదు మందార పువ్వులు తీసుకొని.. ఒక కప్పు కొబ్బరి నూనె లేదా ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి. ఒక చిన్న ప్యాన్ తీసుకొని కొబ్బరి నూనె వేసి మరిగించాలి. ఇప్పుడు అందులోనే మందర పువ్వులు కూడా వేసి ఒక 30 నిమిషాల పాటు చిన్న మంటపై వేయించాలి. నూనెలోకి పువ్వు సారం గ్రహించిన తర్వాత నలుపు రంగులోకి మారిపోతుంది. కాసేపు ఆరనివ్వాలి. ఒక బాటిల్ లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి. ఈ నూనెను వారంలో మూడు సార్లు పెట్టుకున్న మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతాయి. జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు బాగా మసాజ్ చేసి అరగంట అలాగే ఉండనివ్వాలి. ఆ తర్వాత షాంపూ చేసుకోవాలి. రాత్రంతా జుట్టుకు అప్లై చేసి ఉదయం తల స్నానం చేసిన మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

Read more: ఈ విటమిన్‌ తిన్నారంటే.. చుండ్రు మాయం, మీ జుట్టు బలంగా పెరగడం ఖాయం..!

Read more:  ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..

